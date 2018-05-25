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    Роспотребнадзор подал 199 исков против отелей, оштрафовав их на 9 миллионов

    Роспотребнадзор продолжает работу в преддверии в России чемпионата мира-2018 по соблюдению требований, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания.

    «По состоянию на 21 мая 2018 года осуществлен мониторинг в отношении 19965 объектов размещения. В целом было выявлено 738 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 34 случая) и 190 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

    В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 1560 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1941 дело об административных правонарушениях. В совокупности Управлениями по субъектам РФ подано 199 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей.

    Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 9 миллионов рублей. В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 34 судебных решения. Также выдано 239 предостережений», – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

    Чемпионат мира-2018 пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2018 10:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 18:17

      Потрясли их немного ,но они не унывают и продолжат свое дело.

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 25 мая 2018, 14:36

      А что реально нельзя делать как хохлы, в 60 раз поднимать цену,рыночное повышение норм,но не многократно

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 25 мая 2018, 11:13

      на кого отели переложат штрафы?

      2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > kvm5 25 мая 2018, 11:15

      А зачем перекладывать - они и так уже заработали в разы больше, чем их оштрафовали. Не беспокойся за них, они в накладе не остались в любом случае)

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