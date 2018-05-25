Роспотребнадзор подал 199 исков против отелей, оштрафовав их на 9 миллионов

Роспотребнадзор продолжает работу в преддверии в России чемпионата мира-2018 по соблюдению требований, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания.

«По состоянию на 21 мая 2018 года осуществлен мониторинг в отношении 19965 объектов размещения. В целом было выявлено 738 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 34 случая) и 190 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 1560 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1941 дело об административных правонарушениях. В совокупности Управлениями по субъектам РФ подано 199 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей.

Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 9 миллионов рублей. В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 34 судебных решения. Также выдано 239 предостережений», – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.