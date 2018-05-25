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  • Роспотребнадзор подал 199 исков против отелей, оштрафовав их на 9 миллионов

Роспотребнадзор подал 199 исков против отелей, оштрафовав их на 9 миллионов

25 мая 2018, 10:42
5

Роспотребнадзор продолжает работу в преддверии в России чемпионата мира-2018 по соблюдению требований, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания.

«По состоянию на 21 мая 2018 года осуществлен мониторинг в отношении 19965 объектов размещения. В целом было выявлено 738 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 34 случая) и 190 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 1560 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1941 дело об административных правонарушениях. В совокупности Управлениями по субъектам РФ подано 199 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей.

Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 9 миллионов рублей. В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 34 судебных решения. Также выдано 239 предостережений», – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (5)
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kvm5
1527236039
на кого отели переложат штрафы?
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RamonCSKA
1527248176
А что реально нельзя делать как хохлы, в 60 раз поднимать цену,рыночное повышение норм,но не многократно
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zigbert
1527261448
Потрясли их немного ,но они не унывают и продолжат свое дело.
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