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  • Манчини: «Я был счастлив в «Зените» и получил удивительный опыт»

Манчини: «Я был счастлив в «Зените» и получил удивительный опыт»

24 мая 2018, 18:25
30

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что ем нравилось работать в «Зените».

Специалист возглавил петербургскую команду прошлым летом. По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые под руководством итальянца заняли пятое место в РФПЛ. По завершении чемпионата России-2017/18 контракт с тренером был расторгнут по обоюдному согласию.

«Я был счастлив в «Зените». Это был удивительный опыт», – сказал Манчини.

Манчини известен тем, что в свое время возглавлял «Интер» (дважды) и «Манчестер Сити». С миланцами он трижды выиграл Серию А. С «горожанами» стал чемпионом Англии в сезоне-2011/12.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (30)
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VVM1964
1527175836
Думаю , что Зенит тоже получил " опыт " , других выгод от работы Манчини я не вижу . )))
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nik55
1527176570
Я был счастлив в «Зените» и получил хорошие деньги
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Полная Канистра
1527177410
да любому кто в зенит едет работать всегда всем нравилось потому что ни где такую халяву в карман не выложат
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OfaZavr
1527177896
сейчас уже конечно и такое может сказать, потому что все недовольства позади, тем более рад что в сборную пригласили. и с финансовой стороны конечно тоже доволен)
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Мары
1527178469
А какие удивительные деньги ты получил.
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Gorasul
1527178658
Конечно счатслив - так нагрел наших пожилых людей. Они бутылки пустые собирают по дворам, зато Манчины счастлив!
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insider_retro
1527179766
В основном, опыт из области, - как не делать, кого не брать и как не говорить лишнего...
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Боцман59rus
1527179767
при фурсенко, подобный манчини, не последний и Семак ситуацию не исправит, хотя искренне желаю ему удачи, в Уфе, Питере, где бы то ни было...
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Viper for CSKA
1527183457
Испытал на себе удивительную щедрость менеджмента Зенита, во главе с группой маразматиков.
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zigbert
1527225172
Дров конечно наломал.
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