Манчини: «Я был счастлив в «Зените» и получил удивительный опыт»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что ем нравилось работать в «Зените».

Специалист возглавил петербургскую команду прошлым летом. По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые под руководством итальянца заняли пятое место в РФПЛ. По завершении чемпионата России-2017/18 контракт с тренером был расторгнут по обоюдному согласию.

«Я был счастлив в «Зените». Это был удивительный опыт», – сказал Манчини.

Манчини известен тем, что в свое время возглавлял «Интер» (дважды) и «Манчестер Сити». С миланцами он трижды выиграл Серию А. С «горожанами» стал чемпионом Англии в сезоне-2011/12.