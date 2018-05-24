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    Манчини: «Я был счастлив в «Зените» и получил удивительный опыт»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что ем нравилось работать в «Зените».

    Специалист возглавил петербургскую команду прошлым летом. По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые под руководством итальянца заняли пятое место в РФПЛ. По завершении чемпионата России-2017/18 контракт с тренером был расторгнут по обоюдному согласию.

    «Я был счастлив в «Зените». Это был удивительный опыт», – сказал Манчини.

    Манчини известен тем, что в свое время возглавлял «Интер» (дважды) и «Манчестер Сити». С миланцами он трижды выиграл Серию А. С «горожанами» стал чемпионом Англии в сезоне-2011/12.

    Источник: Football Italia

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    24.05.2018 18:25
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 08:12

      Дров конечно наломал.

      2
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      Рейтинг: +452

      тёска 24 мая 2018, 23:36

      встреча в ЛЕ покажет .Манчини против Зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 24 мая 2018, 21:44

      Он то опыт получил,а наши деятели получили? Или нашим на...ть- деньги то не свои,а народные!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 24 мая 2018, 21:32

      Накосил изрядно - и на дембель...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 24 мая 2018, 21:16

      за такое бабло я бы был вне себя от счастья,газпром рулит ***.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 24 мая 2018, 21:08

      Узнал что можно срубить бабла незачто ))

      2
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 24 мая 2018, 21:06

      И удивительную зарплату за такую работу)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 мая 2018, 20:37

      Испытал на себе удивительную щедрость менеджмента Зенита, во главе с группой маразматиков.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 мая 2018, 20:37

      Манчини подставило руководство, купив хофно. А хофно разложило команду.

      0
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      Рейтинг: +107

      санек26 24 мая 2018, 20:23

      Согласен Фурс помешан на деньгах , откатах и т.п. после Манчини любому тренеру будет тяжко команду в кучу собрать надеюсь Богданыч (а он парень авторитет)сможет. Иностранцам не под силу (мое личное мнение)

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