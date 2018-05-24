«Амкар» может переехать в Нижний Новгород

«Амкар» может сменить место прописки. Команда из Перми может переехать в Нижний Новгород.

По информации «Спорт-Экспресса», инвесторы, которые хотят видеть в городе на Волге клуб из РФПЛ, готовы поспособствовать переезду «Амкара».

В последнее время пермский коллектив испытывает серьезные проблемы с финансированием. Сегодня СМИ сообщили, что клуб может сняться с чемпионата России-2018/19.

В настоящее время в Нижнем Новгороде есть «Олимпиец», выступающий в ФНЛ. «Амкар» по итогам стыковых матчей с «Тамбовом» (2:0, 1:0) сохранил место в Премьер-лиге.