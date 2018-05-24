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    «Амкар» может переехать в Нижний Новгород

    «Амкар» может сменить место прописки. Команда из Перми может переехать в Нижний Новгород.

    По информации «Спорт-Экспресса», инвесторы, которые хотят видеть в городе на Волге клуб из РФПЛ, готовы поспособствовать переезду «Амкара».

    В последнее время пермский коллектив испытывает серьезные проблемы с финансированием. Сегодня СМИ сообщили, что клуб может сняться с чемпионата России-2018/19.

    В настоящее время в Нижнем Новгороде есть «Олимпиец», выступающий в ФНЛ. «Амкар» по итогам стыковых матчей с «Тамбовом» (2:0, 1:0) сохранил место в Премьер-лиге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2018 17:06
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +309

      Ден71 25 мая 2018, 10:09

      Амкар ни когда не переедет в другой город, да из за проблем финансового характера он может снятся с ПЛ. Наше мин спорта всегда же парадоксально работало арена запланированная еще в 2008 снята с частичного финансирования России и все переложено было на Пермский край. У нас существует только Москва остальное так придаток. Ладно хоть что то к ЧМ пришлось строить а то так бы все и катилось. А если говорить по поводу поляны, то да оно синтетика, но поверти не хуже той же Уфы, и уж точно не лысых некоторых лысых полей)) И это одна из причин в этом году запланирована перекладка его (запланирована это значит планово,а не по указке сертификации) но в первую очередь не выполняют свои обязательства Российские чиновники не финансируя не одного запланированного проекта.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 мая 2018, 00:00

      Подумали в РФС и решили.Чем подгонять клубы под города, подгоним ка мы их под стадионы, построенные для чемпионата мира.Глядишь и РЖД на этом заработает по инерции. Кра-со-та.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica 24 мая 2018, 23:26

      Всё будет так же как с "Волгой".)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 22:16

      Трудно определить правда ли это?

      4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 мая 2018, 20:09

      я смотрю, практика по переезду клубов на стадионы построенные к ЧМ, чтобы те не пустовали, получает свое распространение...

      2
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > mihail200606 24 мая 2018, 22:33

      похоже что будет так, ..
      тогда Балтику подтянут

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 мая 2018, 19:46

      ХК Молот и Урал Грейт убили, бог любит троицу -так держать ...езжу в соседнюю Башкирию и Татарстан, как на другую планету, вот так и развиваемся семимильными шагами, в сторону задницЫ.))))

      5
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 24 мая 2018, 19:42

      Пусть уж амкара в Нижнем, чем анжи в РФПЛ.

      5
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 24 мая 2018, 19:33

      Обтяпают, причешут и обоснуют... А может и к лучшему для футбола?... Город потеряет клуб, а заодно и многолетний финансовый геморрой...

      6
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 24 мая 2018, 19:27

      что, блин, в нашем футболе творится!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > 24 мая 2018, 20:23

      давно уже пофиг на страну, а за футбол обидно

      -1
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      Рейтинг: +3843

      BP 24 мая 2018, 19:05

      Пишут, что вовсе могут сняться из РПФЛ. Анжи готов.

      3
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      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > BP 24 мая 2018, 19:49

      анжи давно готов, пердив дом родной, попылили - хватит

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