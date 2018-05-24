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«Амкар» может переехать в Нижний Новгород

24 мая 2018, 17:06
27

«Амкар» может сменить место прописки. Команда из Перми может переехать в Нижний Новгород.

По информации «Спорт-Экспресса», инвесторы, которые хотят видеть в городе на Волге клуб из РФПЛ, готовы поспособствовать переезду «Амкара».

В последнее время пермский коллектив испытывает серьезные проблемы с финансированием. Сегодня СМИ сообщили, что клуб может сняться с чемпионата России-2018/19.

В настоящее время в Нижнем Новгороде есть «Олимпиец», выступающий в ФНЛ. «Амкар» по итогам стыковых матчей с «Тамбовом» (2:0, 1:0) сохранил место в Премьер-лиге.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (27)
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Кинстифа
1527171388
я хоть и из Нижнего. но как то некрасиво у пермяков клуб умыкать.... Есть олимпиец, вложите бабло. и будет он в РФПЛ... А если вспомнить, сколько клубов угробили у нас за последние лет 7.... Толи 2 толи 3... Не хотел бы, чтобы такая же учесть ждала и Амкар...
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absent32
1527173633
болельщикам тоже сменить прописку??? что за маразм!!!
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OfaZavr
1527177535
бред какой-то, швыряет команду из одной проблемы в другую.
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BP
1527177939
Пишут, что вовсе могут сняться из РПФЛ. Анжи готов.
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insider_retro
1527179638
Обтяпают, причешут и обоснуют... А может и к лучшему для футбола?... Город потеряет клуб, а заодно и многолетний финансовый геморрой...
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Чехов на Садовой
1527180176
Пусть уж амкара в Нижнем, чем анжи в РФПЛ.
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Боцман59rus
1527180414
ХК Молот и Урал Грейт убили, бог любит троицу -так держать ...езжу в соседнюю Башкирию и Татарстан, как на другую планету, вот так и развиваемся семимильными шагами, в сторону задницЫ.))))
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zigbert
1527189391
Трудно определить правда ли это?
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Tiger Altaica
1527193575
Всё будет так же как с "Волгой".)
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Мары
1527195645
Подумали в РФС и решили.Чем подгонять клубы под города, подгоним ка мы их под стадионы, построенные для чемпионата мира.Глядишь и РЖД на этом заработает по инерции. Кра-со-та.
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