«Амкар» может переехать в Нижний Новгород

Амкар ни когда не переедет в другой город, да из за проблем финансового характера он может снятся с ПЛ. Наше мин спорта всегда же парадоксально работало арена запланированная еще в 2008 снята с частичного финансирования России и все переложено было на Пермский край. У нас существует только Москва остальное так придаток. Ладно хоть что то к ЧМ пришлось строить а то так бы все и катилось. А если говорить по поводу поляны, то да оно синтетика, но поверти не хуже той же Уфы, и уж точно не лысых некоторых лысых полей)) И это одна из причин в этом году запланирована перекладка его (запланирована это значит планово,а не по указке сертификации) но в первую очередь не выполняют свои обязательства Российские чиновники не финансируя не одного запланированного проекта.
«Амкар» может сменить место прописки. Команда из Перми может переехать в Нижний Новгород.
По информации «Спорт-Экспресса», инвесторы, которые хотят видеть в городе на Волге клуб из РФПЛ, готовы поспособствовать переезду «Амкара».
В последнее время пермский коллектив испытывает серьезные проблемы с финансированием. Сегодня СМИ сообщили, что клуб может сняться с чемпионата России-2018/19.
В настоящее время в Нижнем Новгороде есть «Олимпиец», выступающий в ФНЛ. «Амкар» по итогам стыковых матчей с «Тамбовом» (2:0, 1:0) сохранил место в Премьер-лиге.