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  • Дзагоев: «Как-то на сборе зарубились с Вернблумом. Чуть ли не с двух ног летели друг в друга»

Дзагоев: «Как-то на сборе зарубились с Вернблумом. Чуть ли не с двух ног летели друг в друга»

24 мая 2018, 14:35
5

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем отношении к Понтусу Вернблуму, покинувшему армейский клуб в конце минувшего сезона по истечении срока контракта. Швед защищал цвета красно-синих с 2012 года.

– Есть представление, как ЦСКА будет выглядеть в следующем сезоне?

– Пока не готов ответить. Сложный вопрос. Останутся ли братья Березуцкие, Игнашевич? Я точно знаю, что на данный момент ушли только Вернблум и Миланов. Мне бы очень хотелось, чтобы Набабкин и Щенников тоже остались – это одни из моих самых близких друзей в команде.

– Вернблум уже попрощался с командой?

– Еще нет. К сожалению, он заканчивал сезон с травмой и не смог сыграть против «Анжи». Перед отъездом домой Понтус сказал, что в следующем сезоне еще обязательно приедет и попрощается с командой.

– Самое яркое воспоминание о Понтусе?

– Одним словом – викинг. Очень хороший парень, душевный. На поле и тренировках — противный, конечно, но всегда заряженный на борьбу. Помню, мы с ним зарубились в Марбелье – чуть ли не с двух ног летели друг в друга.

Вернблум проделал огромнейший объем работы в ЦСКА. С отбором у него всегда было в порядке, а вот в плане футбольной мысли наш викинг поначалу отставал от всей команды. Зато потом адаптировался к России и стал одним из лучших в нашем чемпионате. Вместе с болельщиками нужно сказать Понтусу большое спасибо за время в ЦСКА.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Вернблум Понтус
Комментарии (5)
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cska-62
1527163559
Вернблум - боец и непревзойдённый "чистильщик"! Кроме того, ещё и универсал, может и в атаке сыграть. Требовать от него игровых качеств Эльма нельзя. Эльм - это иное, в плане игровой мысли - возвышенное! Жаль, что здоровье ему не позволило стать таким знаменитым и востребованным игроком в Европе, как, например, Крис Уоддл. Пусть они и играли на совершенно разных позициях, но игровые манеры у них весьма схожие. Разве что Уоддл был быстрее в движениях, а вот мыслили они на поле оба удивительно быстро.
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Полная Канистра
1527172562
алан тебя то и вообще трогать то не надо ты же как стекло
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Obi Wan
1527173888
Это точно...
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Nerlinger
1527229264
Жаль что уходит
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Dominator777
1527239905
Жаль, что универсальный солдат Понтус - уже история армейского клуба.
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