Дзагоев: «Как-то на сборе зарубились с Вернблумом. Чуть ли не с двух ног летели друг в друга»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем отношении к Понтусу Вернблуму, покинувшему армейский клуб в конце минувшего сезона по истечении срока контракта. Швед защищал цвета красно-синих с 2012 года.

– Есть представление, как ЦСКА будет выглядеть в следующем сезоне?

– Пока не готов ответить. Сложный вопрос. Останутся ли братья Березуцкие, Игнашевич? Я точно знаю, что на данный момент ушли только Вернблум и Миланов. Мне бы очень хотелось, чтобы Набабкин и Щенников тоже остались – это одни из моих самых близких друзей в команде.

– Вернблум уже попрощался с командой?

– Еще нет. К сожалению, он заканчивал сезон с травмой и не смог сыграть против «Анжи». Перед отъездом домой Понтус сказал, что в следующем сезоне еще обязательно приедет и попрощается с командой.

– Самое яркое воспоминание о Понтусе?

– Одним словом – викинг. Очень хороший парень, душевный. На поле и тренировках — противный, конечно, но всегда заряженный на борьбу. Помню, мы с ним зарубились в Марбелье – чуть ли не с двух ног летели друг в друга.

Вернблум проделал огромнейший объем работы в ЦСКА. С отбором у него всегда было в порядке, а вот в плане футбольной мысли наш викинг поначалу отставал от всей команды. Зато потом адаптировался к России и стал одним из лучших в нашем чемпионате. Вместе с болельщиками нужно сказать Понтусу большое спасибо за время в ЦСКА.