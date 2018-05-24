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    Дзагоев: «Как-то на сборе зарубились с Вернблумом. Чуть ли не с двух ног летели друг в друга»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем отношении к Понтусу Вернблуму, покинувшему армейский клуб в конце минувшего сезона по истечении срока контракта. Швед защищал цвета красно-синих с 2012 года.

    – Есть представление, как ЦСКА будет выглядеть в следующем сезоне?

    – Пока не готов ответить. Сложный вопрос. Останутся ли братья Березуцкие, Игнашевич? Я точно знаю, что на данный момент ушли только Вернблум и Миланов. Мне бы очень хотелось, чтобы Набабкин и Щенников тоже остались – это одни из моих самых близких друзей в команде.

    – Вернблум уже попрощался с командой?

    – Еще нет. К сожалению, он заканчивал сезон с травмой и не смог сыграть против «Анжи». Перед отъездом домой Понтус сказал, что в следующем сезоне еще обязательно приедет и попрощается с командой.

    – Самое яркое воспоминание о Понтусе?

    – Одним словом – викинг. Очень хороший парень, душевный. На поле и тренировках — противный, конечно, но всегда заряженный на борьбу. Помню, мы с ним зарубились в Марбелье – чуть ли не с двух ног летели друг в друга.

    Вернблум проделал огромнейший объем работы в ЦСКА. С отбором у него всегда было в порядке, а вот в плане футбольной мысли наш викинг поначалу отставал от всей команды. Зато потом адаптировался к России и стал одним из лучших в нашем чемпионате. Вместе с болельщиками нужно сказать Понтусу большое спасибо за время в ЦСКА.

    Источник: Sport24

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    24.05.2018 14:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 25 мая 2018, 12:18

      Жаль, что универсальный солдат Понтус - уже история армейского клуба.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 мая 2018, 09:21

      Жаль что уходит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 24 мая 2018, 17:58

      Это точно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 мая 2018, 17:36

      алан тебя то и вообще трогать то не надо ты же как стекло

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 мая 2018, 15:05

      Вернблум - боец и непревзойдённый "чистильщик"! Кроме того, ещё и универсал, может и в атаке сыграть. Требовать от него игровых качеств Эльма нельзя. Эльм - это иное, в плане игровой мысли - возвышенное! Жаль, что здоровье ему не позволило стать таким знаменитым и востребованным игроком в Европе, как, например, Крис Уоддл. Пусть они и играли на совершенно разных позициях, но игровые манеры у них весьма схожие. Разве что Уоддл был быстрее в движениях, а вот мыслили они на поле оба удивительно быстро.

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