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    Рыжиков: «Пока не заработаю медаль – буду играть. «Спартак»? Просто симпатизирую ему в еврокубках»

    Голкипер Сергей Рыжиков, покинувший «Рубин» по завершении сезона-2017/18, заявил, что планирует продолжать карьеру, пока не завоюет медаль РФПЛ. Также 37-летний вратарь признался, что симпатизирует «Спартаку».

    «Самое сложное – это ближайшие две недели. Надо определиться с новой командой, подписать контракт. Переезд? Мы пока вывозим ненужные вещи из Казани, пока не решили, где будет семья. Может быть, они останутся в Татарстане из-за детей – у них тут школа. Хочется выходить на поле, чего-то добиваться. Мне дочери сказали, что я им еще медаль должен. Так что пока медаль не заработаю – буду играть.

    «Спартак»? Я болел за этот клуб, когда не подписывал еще профессионального контракта. Сейчас же я переживаю за тот клуб, за который играю. А «Спартаку» просто симпатизирую в еврокубках», – сказал Рыжиков.

    Рыжиков защищал цвета казанского клуба с 2008 года. В составе «Рубина» он дважды стал чемпионом России и один раз завоевал бронзовую медаль.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.05.2018 12:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 24 мая 2018, 22:29

      надо было с братвой на тренера идти учиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 24 мая 2018, 19:54

      Какой-то неприятный осадок остается все таки... Обидели человека

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 14:46

      Рыжиков опытный вратарь и может еще кому пригодится.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 мая 2018, 14:33

      А чего, три медали продал или про...Рыжиков напрашивается в Спартак, поздно, наверно, а там, кто знает. Но о себе напомнил.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 мая 2018, 14:12

      Рыжиков не плохой голкипер, но его время уже ушло!

      2
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