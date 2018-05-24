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  • Рыжиков: «Пока не заработаю медаль – буду играть. «Спартак»? Просто симпатизирую ему в еврокубках»

Рыжиков: «Пока не заработаю медаль – буду играть. «Спартак»? Просто симпатизирую ему в еврокубках»

24 мая 2018, 12:34
5

Голкипер Сергей Рыжиков, покинувший «Рубин» по завершении сезона-2017/18, заявил, что планирует продолжать карьеру, пока не завоюет медаль РФПЛ. Также 37-летний вратарь признался, что симпатизирует «Спартаку».

«Самое сложное – это ближайшие две недели. Надо определиться с новой командой, подписать контракт. Переезд? Мы пока вывозим ненужные вещи из Казани, пока не решили, где будет семья. Может быть, они останутся в Татарстане из-за детей – у них тут школа. Хочется выходить на поле, чего-то добиваться. Мне дочери сказали, что я им еще медаль должен. Так что пока медаль не заработаю – буду играть.

«Спартак»? Я болел за этот клуб, когда не подписывал еще профессионального контракта. Сейчас же я переживаю за тот клуб, за который играю. А «Спартаку» просто симпатизирую в еврокубках», – сказал Рыжиков.

Рыжиков защищал цвета казанского клуба с 2008 года. В составе «Рубина» он дважды стал чемпионом России и один раз завоевал бронзовую медаль.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей
Комментарии (5)
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Опорник84
1527160344
Рыжиков не плохой голкипер, но его время уже ушло!
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vladimir-7
1527161636
А чего, три медали продал или про...Рыжиков напрашивается в Спартак, поздно, наверно, а там, кто знает. Но о себе напомнил.
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zigbert
1527162387
Рыжиков опытный вратарь и может еще кому пригодится.
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El_Chori
1527180859
Какой-то неприятный осадок остается все таки... Обидели человека
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himik2-62
1527190178
надо было с братвой на тренера идти учиться
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