Обамеянг: «Тухель – хороший выбор для «ПСЖ»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг положительно отнесся к назначению Томаса Тухеля на пост главного тренера «ПСЖ».

«Тухель умеет хорошо работать. Он настоящий труженик. Тактически он многое может дать «ПСЖ». Думаю, это хороший выбор.

Управлять всеми парижскими звездами, включая Неймара, очень непросто. Именно Тухель способен с этим справиться. Не думаю, что на поле возникнут проблемы. Тухель умеет быть жестким и справедливым», – цитирует слова Обамеянга RMC.

Представитель Габона работал с Тухелем в дортмундской «Боруссии».