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    Обамеянг: «Тухель – хороший выбор для «ПСЖ»

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг положительно отнесся к назначению Томаса Тухеля на пост главного тренера «ПСЖ».

    «Тухель умеет хорошо работать. Он настоящий труженик. Тактически он многое может дать «ПСЖ». Думаю, это хороший выбор.

    Управлять всеми парижскими звездами, включая Неймара, очень непросто. Именно Тухель способен с этим справиться. Не думаю, что на поле возникнут проблемы. Тухель умеет быть жестким и справедливым», – цитирует слова Обамеянга RMC.

    Представитель Габона работал с Тухелем в дортмундской «Боруссии».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2018 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 24 мая 2018, 12:53

      для такой команды Тухель затеряется...

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