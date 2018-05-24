Роналдиньо: «У меня были предложения от российских команд, но не сложилось»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, что мог в свое время оказаться одной из команд российского чемпионата.

– Недавно Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо». Вам было бы интересно поработать функционером в одном из клубов восточной Европы?

– Нет, спасибо, это не для меня (улыбается).

– Во время вашей игровой карьеры в СМИ часто писали об интересе к вам со стороны таких команд, как «Анжи» и «Локомотив». Насколько правдива была эта информация?

– У меня были разные предложения от российских команд, но в итоге не сложилось.