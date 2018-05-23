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    Венгер: «Я получал предложения от «Реала» два или три раза»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер на протяжении своей карьеры отказывал многим клуба, в том числе «Реалу». Также его приглашали на работу в сборной Англии, которую он также отверг.

    «Впервые отказал «Реалу», когда мы построили новый стадион. Тогда я подписал с «Арсеналом» новый пятилетний контракт. Тогда я посчитал, что не смогу уйти, это было бы предательством по отношению к клубу.

    На протяжении своей карьеры я получал предложения от «Реала» два или три раза. В детстве он был одним из моих любимых клубов. Но я просто посчитал, что не смогу покинуть «Арсенал», который переживал тогда крайне непростой период.

    Для любого тренера приглашение в «Реал» – всегда большой соблазн. К тому же мне предлагали полностью контролировать клуб. Вообще за время работы в «Арсенале» я отказывал очень многим. И в конечном итоге я был доволен своим положением в Лондоне.

    Было предложение и от сборной Англии, я тоже отказывался два или три раза. Для меня было каждый день работать. И я уже много раз говорил, что сборную должен возглавлять англичанин. Это огромная футбольная держава, где достаточно квалифицированных тренеров», – рассказал Венгер.

    Источник: beIN SPORTS

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    23.05.2018 08:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 мая 2018, 17:09

      да блин жаль что не возглавил реал ! щас реал уже середняком испании стал бы при его тренерстве))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 23 мая 2018, 14:55

      "Для меня было каждый день работать"
      это б**ть вообще как понять? автор упорот?

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ > rLt_Ortriwar 23 мая 2018, 17:54

      простая опечатка, чего ты тут вспетушился?

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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > AZ 25 мая 2018, 18:51

      а не много ли ты берешь на себя?

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2018, 09:18

      Ну теперь начнем бабушку лохматить, кто кого куда приглашал, ну Кокорина в Арсенал тоже приглашали, а воз и ныне там.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 23 мая 2018, 08:42

      это было когда был Арсенал)))

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