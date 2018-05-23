Венгер: «Я получал предложения от «Реала» два или три раза»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер на протяжении своей карьеры отказывал многим клуба, в том числе «Реалу». Также его приглашали на работу в сборной Англии, которую он также отверг.

«Впервые отказал «Реалу», когда мы построили новый стадион. Тогда я подписал с «Арсеналом» новый пятилетний контракт. Тогда я посчитал, что не смогу уйти, это было бы предательством по отношению к клубу.

На протяжении своей карьеры я получал предложения от «Реала» два или три раза. В детстве он был одним из моих любимых клубов. Но я просто посчитал, что не смогу покинуть «Арсенал», который переживал тогда крайне непростой период.

Для любого тренера приглашение в «Реал» – всегда большой соблазн. К тому же мне предлагали полностью контролировать клуб. Вообще за время работы в «Арсенале» я отказывал очень многим. И в конечном итоге я был доволен своим положением в Лондоне.

Было предложение и от сборной Англии, я тоже отказывался два или три раза. Для меня было каждый день работать. И я уже много раз говорил, что сборную должен возглавлять англичанин. Это огромная футбольная держава, где достаточно квалифицированных тренеров», – рассказал Венгер.