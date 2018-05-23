Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ташаев – о поздравлении Хохловым с вызовом в сборную: «А он меня не поздравил»

Ташаев – о поздравлении Хохловым с вызовом в сборную: «А он меня не поздравил»

23 мая 2018, 06:43

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев рассказал о том, как главный тренер команды Дмитрий Хохлов поздравил его с первым вызовом в сборную России.

– Хохлов прямо во время тренировки поздравил с приглашением в сборную? Или уже после?

– А он меня не поздравил.

– То есть как?

– Главный тренер сказал: «Поздравлять буду тогда, когда окажешься в окончательной заявке. Продолжай работать, и, надеюсь, у тебя все получится». Очень благодарен Хохлову за то, что я здесь. В его третьем, кажется, матче я не забил пенальти «Тосно», и мы проиграли. И ни услышал ни от него, ни от партнеров ни одного плохого слова, хотя подвел их всех.

Разговаривали после игры с моим агентом, который увидел, что я опустошен. Сказал ему: «Этот момент сделает меня только сильнее». В течение недели перезагрузился, и в следующей игре отдал голевую передачу. Сейчас жалею, что не забил, но не жалею, что взял на себя ответственность. И если в дальнейшем буду чувствовать себя хорошо – подойду к «точке». ​

А еще спасибо ребятам. Мы сплотились как коллектив. Он и при Калитвинцеве был хорошим. Но на зимних сборах перестроились, по-моему, стали лучше играть в обороне. Поэтому смогли прибавить и в атаке.

А до того не могли ни мяч под контроль взять, ни прессинговать. Помню, играем в Грозном – и никто не понимает, что делать. Нас «таскают», и мы к 60-й минуте уже готовы. И физически нас не хватало, потому что у нас не было тренера по физподготовке!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Ташаев Александр Хохлов Дмитрий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
2
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
2
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Все новости
Все новости
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
Вчера, 22:24
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
2
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
2
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
Вчера, 20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:37
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
Вчера, 20:37
45
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Вчера, 20:21
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
5
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
Вчера, 19:44
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
Вчера, 19:42
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
Вчера, 19:28
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
Вчера, 19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
Вчера, 18:47
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+