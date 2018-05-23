Ташаев – о поздравлении Хохловым с вызовом в сборную: «А он меня не поздравил»

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев рассказал о том, как главный тренер команды Дмитрий Хохлов поздравил его с первым вызовом в сборную России.

– Хохлов прямо во время тренировки поздравил с приглашением в сборную? Или уже после?

– А он меня не поздравил.

– То есть как?

– Главный тренер сказал: «Поздравлять буду тогда, когда окажешься в окончательной заявке. Продолжай работать, и, надеюсь, у тебя все получится». Очень благодарен Хохлову за то, что я здесь. В его третьем, кажется, матче я не забил пенальти «Тосно», и мы проиграли. И ни услышал ни от него, ни от партнеров ни одного плохого слова, хотя подвел их всех.

Разговаривали после игры с моим агентом, который увидел, что я опустошен. Сказал ему: «Этот момент сделает меня только сильнее». В течение недели перезагрузился, и в следующей игре отдал голевую передачу. Сейчас жалею, что не забил, но не жалею, что взял на себя ответственность. И если в дальнейшем буду чувствовать себя хорошо – подойду к «точке». ​

А еще спасибо ребятам. Мы сплотились как коллектив. Он и при Калитвинцеве был хорошим. Но на зимних сборах перестроились, по-моему, стали лучше играть в обороне. Поэтому смогли прибавить и в атаке.

А до того не могли ни мяч под контроль взять, ни прессинговать. Помню, играем в Грозном – и никто не понимает, что делать. Нас «таскают», и мы к 60-й минуте уже готовы. И физически нас не хватало, потому что у нас не было тренера по физподготовке!