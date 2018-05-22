Итальянский журналист: «У Семака нет опыта? А какой опыт у Сарри? Что он выиграл? Второе место в Серии А?»

Итальянский журналист Микаэль Брага, который освещает российский футбол для изданий MondoSportivo и La Gazzetta dello Sport, заявил, что не видит смысла в приглашении в «Зенит» главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри. По его словам, больше остальных на роль тренера петербургской команды подходит Сергей Семак, возглавляющий ныне «Уфу».

«Я уже сказал, что единственный идеальный кандидат для «Зенита» – это Семак. Именно он на сегодняшний день подходит питерскому клубу, других подобных фигур я здесь не вижу. Почему я так говорю? Во-первых, Семак не такой высокооплачиваемый. Во-вторых, он умный тренер, хорошо знает Россию и «Зенит», ему не надо будет тратить время на адаптацию. А недавно Семак добился большого успеха, выведя «Уфу» в Лигу Европы. Мне кажется, руководство «Зенита» должно понимать, что для грандиозных амбиций не обязательно нужны грандиозные имена. По-моему, Семак может перестроить «Зенит» и поставить в нем все на свои места, надо дать ему шанс.

Гальярдо, Сампаоли, Сарри – это не Анчелотти и не Моуринью. Они средние специалисты. Кто-то говорит, что у Семака нет опыта, но какой опыт у Сарри? Что он выиграл? Да, занимал с «Наполи» второе место в чемпионате Италии, но чудес не творил. Конечно, у Сарри меньше опыта, чем у Манчини, который до прихода в «Зенит» выиграл несколько значимых трофеев. Недавно Сарри сказал, что его интересуют в первую очередь деньги, и это было бы нехорошее начало его взаимоотношений с «Зенитом». Потому что совсем недавно мы видели, что получилось в питерском клубе у высокооплачиваемого тренера из Западной Европы.

Зачем «Зениту» платить очень много денег иностранцу, который раньше никогда не тренировал не только в России, но и за пределами своей родной страны? Чтобы потом весной, когда команда будет идти на четвертом месте, говорить, что Сарри нужно время на адаптацию? Сейчас «Зениту» уже некогда ждать, команде надо начинать новый цикл и как минимум выходить в Лигу чемпионов. Потому что это окно в Европу, реклама и деньги. Если же ты играешь в Лиге Европы, то ты не можешь попасть в элиту.

Я не представляю себе Сарри адаптированным в России. Он не знает даже английский язык, у него непростой характер, в чем мы не раз убеждались. Он говорил, что «Наполи» проиграл скудетто потому, что «Ювентус» играл раньше по времени. Сарри не воспримет должным образом длительные перелеты, разные часовые пояса и другие специфические факторы, которые есть только в российском футболе.

Что касается Адвоката, то он возрастной тренер, и последние результаты у него были не самые хорошие. Мы видели, что получилось у Липпи после возвращения в сборную Италии. Лучше уйти как чемпион, и все», – сказал Брага.