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  • Каррера: «Надеюсь, Сарри не возглавит «Зенит», потому что это прекрасный тренер»

Каррера: «Надеюсь, Сарри не возглавит «Зенит», потому что это прекрасный тренер»

22 мая 2018, 15:12
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не хочет видеть в «Зените» тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб предложил итальянскому специалисту контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.

«Придет ли Сарри в «Зенит»? Надеюсь, что нет! (Смеется). Это прекарсный тренер, под руководством которого «Наполи» растет из года в год. В этом сезоне он сделал больше, чем мог.

Он мог бы играть в свой футбол в России, здесь есть место для итальянцев. Но думаю, Сарри останется в «Наполи». Он практически сократил отставание от «Ювентуса», – приводит слова Карреры Radio Crc.

Сегодня комментатор Георгий Черданцев в своем твиттере сообщил, что Сарри не возглавит «Зенит», поскольку «Наполи» улучшил его условия по новому контракту и уговорил остаться в клубе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Зенит Спартак Каррера Массимо Сарри Маурицио
Комментарии (16)
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oyabun
1526992009
В заголовке совсем немного исказили слова из интервью, но смысл значительно поменялся. Профессиональный журналистский трюк. Нехорошо.. Хотя намек понятен. Нефиг делать хорошему тренеру в этом гнилом болоте.
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tesch
1526992299
Это комплимент Сарри!
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TihonAlt
1526992500
главное, что Каррера остается в Спартаке.
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Чермындыр
1526992697
Сарри - самый хороший вариант для Зенита. Ибо состав у бомжей что-надо, есть из чего выбрать. Из наших спецов очень хорошо бы зашел Кононов. Если ему не мешать, он может многого добиться
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Garrincha58
1526995444
Каррера можешь спать спокойно все равно тебе уже в России ничего не светит хоть с Сарри хоть без Сарри, но сорри
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alp
1526995594
Это еще одна хорошая новость )))
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acer2003
1526998657
После этого интервью отношение к Каррере поменялось в сторону минус ((( как то некрасиво ((((
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Мары
1527015202
Не корректно выдирать часть перевода из всего текста.В реале Массимо пошутил по поводу Сарри и добавил, что это очень хороший тренер.Зениту бы повезло, если б его возглавил бы этот тренер, но сам лично он в этом сомневается.Так как Наполи в следующем сезоне будет биться за самый высокий титул в Италии.За чемпионство.
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ZENIT-59
1527058108
Каррера знает о Сарри то, что нам предстоит ещё узнать, но, видимо, побаивается этого специалиста.Если предположить,что Сарри всё же возглавит Зенит, то Спартаку с Каррерой будет сложно бороться за титул.
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zigbert
1527068964
Подставили Карреру своим некорректным переводом.
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