Каррера: «Надеюсь, Сарри не возглавит «Зенит», потому что это прекрасный тренер»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не хочет видеть в «Зените» тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб предложил итальянскому специалисту контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.

«Придет ли Сарри в «Зенит»? Надеюсь, что нет! (Смеется). Это прекарсный тренер, под руководством которого «Наполи» растет из года в год. В этом сезоне он сделал больше, чем мог.

Он мог бы играть в свой футбол в России, здесь есть место для итальянцев. Но думаю, Сарри останется в «Наполи». Он практически сократил отставание от «Ювентуса», – приводит слова Карреры Radio Crc.

Сегодня комментатор Георгий Черданцев в своем твиттере сообщил, что Сарри не возглавит «Зенит», поскольку «Наполи» улучшил его условия по новому контракту и уговорил остаться в клубе.