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    Каррера: «Надеюсь, Сарри не возглавит «Зенит», потому что это прекрасный тренер»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не хочет видеть в «Зените» тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб предложил итальянскому специалисту контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.

    «Придет ли Сарри в «Зенит»? Надеюсь, что нет! (Смеется). Это прекарсный тренер, под руководством которого «Наполи» растет из года в год. В этом сезоне он сделал больше, чем мог.

    Он мог бы играть в свой футбол в России, здесь есть место для итальянцев. Но думаю, Сарри останется в «Наполи». Он практически сократил отставание от «Ювентуса», – приводит слова Карреры Radio Crc.

    Сегодня комментатор Георгий Черданцев в своем твиттере сообщил, что Сарри не возглавит «Зенит», поскольку «Наполи» улучшил его условия по новому контракту и уговорил остаться в клубе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2018 15:12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 12:49

      Подставили Карреру своим некорректным переводом.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 23 мая 2018, 09:48

      Каррера знает о Сарри то, что нам предстоит ещё узнать, но, видимо, побаивается этого специалиста.Если предположить,что Сарри всё же возглавит Зенит, то Спартаку с Каррерой будет сложно бороться за титул.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 мая 2018, 21:53

      Не корректно выдирать часть перевода из всего текста.В реале Массимо пошутил по поводу Сарри и добавил, что это очень хороший тренер.Зениту бы повезло, если б его возглавил бы этот тренер, но сам лично он в этом сомневается.Так как Наполи в следующем сезоне будет биться за самый высокий титул в Италии.За чемпионство.

      -1
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Мары 23 мая 2018, 12:19

      у нас к сожалению любят выдирать все из контекста. Если в Зенит придет Сарри то я буду только рад (болельщик Спартака) так, как матчи станут гораздо интереснее. Вопрос один готовы ли игроки Зенита пахать так как пашут в Наполи.

      1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > ramos6548 23 мая 2018, 12:24

      Согласен.
      Игра в поддавки интересна на другом в поле и другими фигурами.

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 мая 2018, 17:17

      После этого интервью отношение к Каррере поменялось в сторону минус (((
      как то некрасиво ((((

      2
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > acer2003 22 мая 2018, 19:01

      а что такого он сказал? просто с юмором ответил что если придет такой тренер к сопернику будет очень тяжело с ним бороться, поэтому не хочется подобного развития событий)

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > acer2003 22 мая 2018, 19:50

      однозначное мнение..
      Наверное он этого..как его.а!лимончеллы обожрался!

      1
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      Рейтинг: +11241

      alp 22 мая 2018, 16:26

      Это еще одна хорошая новость )))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 мая 2018, 16:24

      Каррера можешь спать спокойно все равно тебе уже в России ничего не светит хоть с Сарри хоть без Сарри, но сорри

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Garrincha58 22 мая 2018, 19:52

      хоть с Сарри ,хоть без Сарри, но сорри,дальше не сри.)
      практически скороговорка..)

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 мая 2018, 15:44

      Желтуха работает)

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 22 мая 2018, 15:38

      Сарри - самый хороший вариант для Зенита. Ибо состав у бомжей что-надо, есть из чего выбрать.
      Из наших спецов очень хорошо бы зашел Кононов. Если ему не мешать, он может многого добиться

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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 22 мая 2018, 15:35

      главное, что Каррера остается в Спартаке.

      3
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      Рейтинг: +8757

      tesch 22 мая 2018, 15:31

      Это комплимент Сарри!

      4
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