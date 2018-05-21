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  • Смолов: «Роман с Лопыревой мешал играть в футбол, но сильно помог мне в плане статуса»

Смолов: «Роман с Лопыревой мешал играть в футбол, но сильно помог мне в плане статуса»

21 мая 2018, 20:39
11

Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов рассказал о сущности романа с моделью Викторией Лопыревой. По словам игрока, отношения с ней мешали футболу.

– Один человек из твоего окружения сказал, что твой роман с Викой Лопыревой очень сильно тебе помог в плане статуса, добавил тебе светскости.

– Да, это глупо отрицать, потому что на тот момент я в футболе ничего не выиграл, да я толком и не играл. Благодаря тому, что рядом со мной была Виктория, которая очень популярна в плане медийности... Это да, это глупо отрицать. Это имело место быть.

Тут вопрос – нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли я, что это мешает мне играть в футбол? Осознавал.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (11)
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shinnik
1526924979
"Припев: Да разве сердцем позабудет Того, кто хочет нам добра, Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера."(с) пипец просто..
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Полная Канистра
1526925717
поматросил и бросил это мода такая среди медиа ничего тут удивительного тот же басков с нею матросил
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adolf165
1526926963
Хватит опубликовывать и засирать ленту тем, что говорят наши игрочишки беспонтовые, это вообще кому то интересно, я всегда мимо прохожу, когда вижу подобные высказывание бестолковые.
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DOCTOR PENALTY
1526927629
Федя, готовься спокойно к ЧМ, о нелепых ошибках сейчас лучше не вспоминать.
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VikNMar
1526936665
Не до футбола было ....
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Рубинище
1526950671
Чемпионаты закончились, начали муйню всякую вытаскивать..
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FlaMe2026
1526968930
вечно они (футболисты) со всякими шалавами связываются....
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FanatSerj
1526970894
"Тут вопрос – нравилось ли мне это? Нет." - аххх-хаа-ааа бедненький, терпел, терпел Вику как мог, плакал как мышь, но продолжал есть кактус или лизать у Вики? а она потом как присосется, как засосет, один кошмар, вспоминать видно страшно )))
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OfaZavr
1526973281
главное в итоге сделал правильные выводы и выбрал что лучше)
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zigbert
1527059408
Переборол себя и сделал правильный шаг.
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