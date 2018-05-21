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    Смолов: «Роман с Лопыревой мешал играть в футбол, но сильно помог мне в плане статуса»

    Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов рассказал о сущности романа с моделью Викторией Лопыревой. По словам игрока, отношения с ней мешали футболу.

    – Один человек из твоего окружения сказал, что твой роман с Викой Лопыревой очень сильно тебе помог в плане статуса, добавил тебе светскости.

    – Да, это глупо отрицать, потому что на тот момент я в футболе ничего не выиграл, да я толком и не играл. Благодаря тому, что рядом со мной была Виктория, которая очень популярна в плане медийности... Это да, это глупо отрицать. Это имело место быть.

    Тут вопрос – нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли я, что это мешает мне играть в футбол? Осознавал.

    Источник: YouTube

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    21.05.2018 20:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 10:10

      Переборол себя и сделал правильный шаг.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 10:14

      главное в итоге сделал правильные выводы и выбрал что лучше)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 мая 2018, 09:34

      "Тут вопрос – нравилось ли мне это? Нет."
      - аххх-хаа-ааа бедненький, терпел, терпел Вику как мог, плакал как мышь, но продолжал есть кактус или лизать у Вики? а она потом как присосется, как засосет, один кошмар, вспоминать видно страшно )))

      0
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      Рейтинг: +24

      FlaMe2026 22 мая 2018, 09:02

      вечно они (футболисты) со всякими шалавами связываются....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 22 мая 2018, 03:57

      Чемпионаты закончились, начали муйню всякую вытаскивать..

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 мая 2018, 00:04

      Не до футбола было ....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 мая 2018, 21:33

      Федя, готовься спокойно к ЧМ, о нелепых ошибках сейчас лучше не вспоминать.

      2
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      Рейтинг: +337

      adolf165 21 мая 2018, 21:22

      Хватит опубликовывать и засирать ленту тем, что говорят наши игрочишки беспонтовые, это вообще кому то интересно, я всегда мимо прохожу, когда вижу подобные высказывание бестолковые.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 мая 2018, 21:01

      поматросил и бросил это мода такая среди медиа ничего тут удивительного тот же басков с нею матросил

      6
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Полная Канистра 21 мая 2018, 23:15

      Да кто только ба скова не матросил

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 мая 2018, 20:49

      "Припев:
      Да разве сердцем позабудет
      Того, кто хочет нам добра,
      Того, кто нас выводит в люди,
      Кто нас выводит в мастера."(с)

      пипец просто..

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