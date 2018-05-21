Смолов: «Роман с Лопыревой мешал играть в футбол, но сильно помог мне в плане статуса»

Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов рассказал о сущности романа с моделью Викторией Лопыревой. По словам игрока, отношения с ней мешали футболу.

– Один человек из твоего окружения сказал, что твой роман с Викой Лопыревой очень сильно тебе помог в плане статуса, добавил тебе светскости.

– Да, это глупо отрицать, потому что на тот момент я в футболе ничего не выиграл, да я толком и не играл. Благодаря тому, что рядом со мной была Виктория, которая очень популярна в плане медийности... Это да, это глупо отрицать. Это имело место быть.

Тут вопрос – нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли я, что это мешает мне играть в футбол? Осознавал.