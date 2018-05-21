Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Я не комментирую сборную. Единственное, что я сказал журналисту, это то, что искренне буду рад ее выходу из группы на ЧМ»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свое интервью перуанскому изданию Libero, в котором он сказал, что будет счастлив выходу сборной России из группы на чемпионате мира, однако мало в это верит ввиду слабости команды.

    «Многие спрашивают и хочу ответить сразу всем: я не комментирую национальную сборную или ее игроков.

    Единственное исключение было, когда иностранному журналисту я сказал, что буду искренне рад выходу нашей сборной из группы и ее проходу дальше», – написал Семин на своей странице в инстаграме.

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2018 16:07
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 21 мая 2018, 18:45

      Россия - Чемпион!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 мая 2018, 18:42

      Т.е. будет рад, если случится чудо, но и не расстроится, если нет - всё же очевидно с нашей сборной. Не слинял из неё только отчаянный...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 мая 2018, 17:48

      Всё верно Палыч сказал. С Леней мы хоть верили, а сейчас просто мрак!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Виктор12 21 мая 2018, 16:57

      Тренировочный процесс, перед Кубком конфедераций, был НЕ правильный!!!
      Не правильный!
      Игроков ЗАГОНЯЛИ физикой!
      Нельзя после изнурительного сезона физикой ГОНЯТЬ!
      Игроки физически и психологически устали.
      Это было видно и до подготовки.
      Надо сейчас всё время уделять тактике - командной игры, отработку стандартов, ударов по воротам с разных дистанций и углов, пас, обводку, расположение на поле в свободных зонах и другие элементы игры.
      А проделывая такую работу на поле, - игроки уже получают физическую нагрузку и НЕЗАЧЕМ их ещё и физикой ЗАГРУЖАТЬ!
      Физика - путь в ПРОВАЛУ!
      Сейчас важна не физика, а тактическое построение игры и концентрация на поле!
      Чрезмерные физические нагрузки, на фоне усталости, ВРЕДНЫ для игроков сборной в конце сезона!
      ВРЕДНЫ и ОЧЕНЬ!!!
      Замедляется бег, притупляется концентрация, возникают, не свойственные игрокам, ошибки, что в атаке, что в обороне, ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ проявляется во всех компонентах футбола!
      Тренировки должны проводиться в щадящем восстановительном режиме и без накачки физикой!
      Без НАКАЧКИ физикой!!!
      Можно, как УГОРЕЛЫЕ, носиться по полю и пропустить ВОСЕМЬ штук, а можно спокойно и пешком играть ТОЧНО в пас, при умелой тактической растановке на поле, и ЗАКАТИТЬ восемь!
      Станислав Черчесов!
      Хватит игроков гонять ГОЛОЙ физикой на фоне усталости прошедшего сезона.
      Загоняли физикой игроков сборной на тренировках, а про ТАКТИКУ построения игры, отработку ударов по воротам, взаимодействие и подстаховку ЗАБЫЛИ и не обучают вовсе!
      Надо с игроками часами и ДНЯМИ, а не минутами, заниматься тактикой и стратегией осмысленной игры!
      За счёт того, что не было командной и осмысленной игры, игра сборной России на Кубке Конфедераций была КОРЯВОЙ и РВАНОЙ, особенно у ворот соперника.
      Стасу Черчесову надо подтянуть методику преподавания футбольного мастерства на тренировках!
      Спокойствие - залог успеха!
      Пожелаем Станиславу улучшить тренировочный процесс и обучить игроков сборной премудростям ОСМЫСЛЕННОЙ игры на футбольном поле!
      Ну, Саламыч! Держись!
      Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 21 мая 2018, 16:44

      Очень хороший тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 мая 2018, 16:18

      Палыч озвучил то о чем думают все , но боятся сказать , а ему можно во первых он чемпион страны , а во вторых он в футболе повидал все и поэтому у него сейчас такой статус , что он может ничего не боятся.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 мая 2018, 16:11

      Всё по- делу Палыч сказал !
      Сборная,слабее некуда и выход с группы будет чудом !!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11