Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин: «Я не комментирую сборную. Единственное, что я сказал журналисту, это то, что искренне буду рад ее выходу из группы на ЧМ»

Семин: «Я не комментирую сборную. Единственное, что я сказал журналисту, это то, что искренне буду рад ее выходу из группы на ЧМ»

21 мая 2018, 16:07
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свое интервью перуанскому изданию Libero, в котором он сказал, что будет счастлив выходу сборной России из группы на чемпионате мира, однако мало в это верит ввиду слабости команды.

«Многие спрашивают и хочу ответить сразу всем: я не комментирую национальную сборную или ее игроков.

Единственное исключение было, когда иностранному журналисту я сказал, что буду искренне рад выходу нашей сборной из группы и ее проходу дальше», – написал Семин на своей странице в инстаграме.

Источник: Instagram
Чемпионат мира Локомотив Россия Семин Юрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1526908291
Всё по- делу Палыч сказал ! Сборная,слабее некуда и выход с группы будет чудом !!!
Ответить
hevbn 28
1526908717
Палыч озвучил то о чем думают все , но боятся сказать , а ему можно во первых он чемпион страны , а во вторых он в футболе повидал все и поэтому у него сейчас такой статус , что он может ничего не боятся.
Ответить
Ilya Lapsin
1526910263
Очень хороший тренер.
Ответить
Виктор12
1526911028
Тренировочный процесс, перед Кубком конфедераций, был НЕ правильный!!! Не правильный! Игроков ЗАГОНЯЛИ физикой! Нельзя после изнурительного сезона физикой ГОНЯТЬ! Игроки физически и психологически устали. Это было видно и до подготовки. Надо сейчас всё время уделять тактике - командной игры, отработку стандартов, ударов по воротам с разных дистанций и углов, пас, обводку, расположение на поле в свободных зонах и другие элементы игры. А проделывая такую работу на поле, - игроки уже получают физическую нагрузку и НЕЗАЧЕМ их ещё и физикой ЗАГРУЖАТЬ! Физика - путь в ПРОВАЛУ! Сейчас важна не физика, а тактическое построение игры и концентрация на поле! Чрезмерные физические нагрузки, на фоне усталости, ВРЕДНЫ для игроков сборной в конце сезона! ВРЕДНЫ и ОЧЕНЬ!!! Замедляется бег, притупляется концентрация, возникают, не свойственные игрокам, ошибки, что в атаке, что в обороне, ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ проявляется во всех компонентах футбола! Тренировки должны проводиться в щадящем восстановительном режиме и без накачки физикой! Без НАКАЧКИ физикой!!! Можно, как УГОРЕЛЫЕ, носиться по полю и пропустить ВОСЕМЬ штук, а можно спокойно и пешком играть ТОЧНО в пас, при умелой тактической растановке на поле, и ЗАКАТИТЬ восемь! Станислав Черчесов! Хватит игроков гонять ГОЛОЙ физикой на фоне усталости прошедшего сезона. Загоняли физикой игроков сборной на тренировках, а про ТАКТИКУ построения игры, отработку ударов по воротам, взаимодействие и подстаховку ЗАБЫЛИ и не обучают вовсе! Надо с игроками часами и ДНЯМИ, а не минутами, заниматься тактикой и стратегией осмысленной игры! За счёт того, что не было командной и осмысленной игры, игра сборной России на Кубке Конфедераций была КОРЯВОЙ и РВАНОЙ, особенно у ворот соперника. Стасу Черчесову надо подтянуть методику преподавания футбольного мастерства на тренировках! Спокойствие - залог успеха! Пожелаем Станиславу улучшить тренировочный процесс и обучить игроков сборной премудростям ОСМЫСЛЕННОЙ игры на футбольном поле! Ну, Саламыч! Держись! Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!
Ответить
Федя Кабак
1526914121
Всё верно Палыч сказал. С Леней мы хоть верили, а сейчас просто мрак!
Ответить
Par Mezan
1526917324
Т.е. будет рад, если случится чудо, но и не расстроится, если нет - всё же очевидно с нашей сборной. Не слинял из неё только отчаянный...
Ответить
GoLenaStop
1526917512
Россия - Чемпион!!!
Ответить
Главные новости
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
22:43
11
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
3
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+