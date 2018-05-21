Семин: «Я не комментирую сборную. Единственное, что я сказал журналисту, это то, что искренне буду рад ее выходу из группы на ЧМ»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свое интервью перуанскому изданию Libero, в котором он сказал, что будет счастлив выходу сборной России из группы на чемпионате мира, однако мало в это верит ввиду слабости команды.

«Многие спрашивают и хочу ответить сразу всем: я не комментирую национальную сборную или ее игроков.

Единственное исключение было, когда иностранному журналисту я сказал, что буду искренне рад выходу нашей сборной из группы и ее проходу дальше», – написал Семин на своей странице в инстаграме.