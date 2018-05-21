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  • Семин: «Буду счастлив, если Россия выйдет из группы на ЧМ, но не думаю, что это произойдет. Команда довольно слабая»

Семин: «Буду счастлив, если Россия выйдет из группы на ЧМ, но не думаю, что это произойдет. Команда довольно слабая»

21 мая 2018, 14:37
22

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Буду счастлив, если Россия преодолеет групповой этап. Однако я не считаю, что мы выйдем в 1/8 финала, поскольку команда довольно слабая. Оборона сборной постарела, а замену ей пока не воспитали.

В нападении тоже не все так хорошо. Лучший бомбардир команды Александр Кокорин травмировался и не сыграет на турнире. Есть Дзагоев и Дзюба, но они тоже имеют свои ограничения.

Также есть выступающий в Испании Денис Черышев, однако он не сыграл ни одного матча в стартовом составе сборной России при подготовке к мундиалю.

Полузащита с братьями Миранчуками и Головиным выглядит многообещающе, но это только в перспективе. Жаль, что Черчесов не вызвал Игоря Денисова, а ведь это капитан «Локомотива», – цитирует Семина Libero.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Локомотив Россия Семин Юрий
Комментарии (22)
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giluxa1963
1526903084
Палыч как всегда прав
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serppion
1526903316
Если уж не слушать тренера чемпионов России, тогда остается только кричать "уря" под обещания чабана и бывшего министра от спорта.
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acer2003
1526903446
Правдивые слова от одного из лучших тренеров страны !!! Уважение Вам,Палыч !!! Хотя,кто то видит сборную в полуфинале ЧМ ))
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Gornostay
1526904088
Правду говорит Палыч!!! Домашний ЧМ с такой сборной))
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insider_retro
1526904317
В одной песне поётся, что есть "эрогенная зона" (Чиж&С), а у нас есть проблемная сборная... Есть светлые и обнадёживающие моменты, но к ним не относится Черышев, Габулов и К... ЮПС многое понимает, но не всё хочет говорить...
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Viper for CSKA
1526904860
Всё чётко и по полочкам. Вот оценка профессионала, а не далёких от футбола шоуменов, у которых мнение от " Мы всех порвём" до "Выход из группы станет успехом" меняется за считанные мгновения.
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Stavropolets
1526905329
Сказал как есть, по факту
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Bronholm
1526908055
Самый умный тренер в современной истории российского футбола говорит самые умные вещи
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OfaZavr
1526918089
полностью согласен, все по делу, без приукрас и неоправданного оптимизма разложил.
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zigbert
1526926555
Раньше так он не говорил о сборной.
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