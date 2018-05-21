Семин: «Буду счастлив, если Россия выйдет из группы на ЧМ, но не думаю, что это произойдет. Команда довольно слабая»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Буду счастлив, если Россия преодолеет групповой этап. Однако я не считаю, что мы выйдем в 1/8 финала, поскольку команда довольно слабая. Оборона сборной постарела, а замену ей пока не воспитали.

В нападении тоже не все так хорошо. Лучший бомбардир команды Александр Кокорин травмировался и не сыграет на турнире. Есть Дзагоев и Дзюба, но они тоже имеют свои ограничения.

Также есть выступающий в Испании Денис Черышев, однако он не сыграл ни одного матча в стартовом составе сборной России при подготовке к мундиалю.

Полузащита с братьями Миранчуками и Головиным выглядит многообещающе, но это только в перспективе. Жаль, что Черчесов не вызвал Игоря Денисова, а ведь это капитан «Локомотива», – цитирует Семина Libero.