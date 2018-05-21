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    Семин: «Буду счастлив, если Россия выйдет из группы на ЧМ, но не думаю, что это произойдет. Команда довольно слабая»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира.

    «Буду счастлив, если Россия преодолеет групповой этап. Однако я не считаю, что мы выйдем в 1/8 финала, поскольку команда довольно слабая. Оборона сборной постарела, а замену ей пока не воспитали.

    В нападении тоже не все так хорошо. Лучший бомбардир команды Александр Кокорин травмировался и не сыграет на турнире. Есть Дзагоев и Дзюба, но они тоже имеют свои ограничения.

    Также есть выступающий в Испании Денис Черышев, однако он не сыграл ни одного матча в стартовом составе сборной России при подготовке к мундиалю.

    Полузащита с братьями Миранчуками и Головиным выглядит многообещающе, но это только в перспективе. Жаль, что Черчесов не вызвал Игоря Денисова, а ведь это капитан «Локомотива», – цитирует Семина Libero.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2018 14:37
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +309

      Ден71 22 мая 2018, 06:29

      Вообще если хотят сборную, то ее надо уже делать не на этот ЧМ а на будущий, из молодежи и собирать их в месте на протяжении всех 4х лет, обкатывать на товарняках, как с нашими командами , так с мировыми и готовить отдельно как команду. А зимой пусть за свои клубы бегают, в меньшем по времени диапазон, показывая свои навыки.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 21 мая 2018, 22:37

      Да , нужно надеяться только на чудо, вроде такого, что Суарес и Кавани заблудились в Москве и никак не смогли попасть на матч с Россией, а малыша Салаха не пропустили на стадион стражи порядка, без родителей не положено малышам находиться в общественных заведениях , где употребляются пиво и непотребные выражения.Вот как-то так и мы уже на пол- пути к тому, что много лет назад г. Фурсенко обещал россиянам. Я еще подумал проще было пообещать открыть солярий на Марсе, по крайней мере мало у кого будет возможность проверить обещанное.

      2
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 21:15

      Раньше так он не говорил о сборной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 18:54

      полностью согласен, все по делу, без приукрас и неоправданного оптимизма разложил.

      8
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 21 мая 2018, 18:30

      и сборная и тренер мягко говоря слабоваты

      2
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 21 мая 2018, 16:07

      Самый умный тренер в современной истории российского футбола говорит самые умные вещи

      5
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 21 мая 2018, 15:55

      Кто пишет заголовки? Ничего не понятно- кто на ком.

      0
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 21 мая 2018, 15:43

      Палыч прав,слабая сборная!Все в стране это понимают кроме этого головы-члена!

      3
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 мая 2018, 15:42

      Выход из группы это будет ЧУДО!!!

      3
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 21 мая 2018, 15:22

      Сказал как есть, по факту

      8
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