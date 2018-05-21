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    Агент: «Не слышал об интересе «Спартака» к Доурадо. Это лишь слухи»

    Агент полузащитника «Интерасьонала» Родриго Доурадо Никлас Йенсен не подтвердил информацию, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Спартак».

    «Спартак» интересуется Родриго Доурадо? Не слышал об этом, это лишь слухи», – сказал Йенсен.

    Ранее сообщалось, что представители красно-белых посетят встречу шестого тура Серии А «Интернасьонал» – «Шапекоэнсе», которая состоится во вторник, 22 мая.

    В нынешнем сезоне Доурадо принял участие во всех пяти матчах чемпионата Бразилии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2018 12:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 18:23

      ну и хорошо, так и думал изначально что это очередной слух.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 15:03

      Ничего не говорящая информация.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 21 мая 2018, 14:54

      Агент боится спугнуть надвигающееся счастье.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 21 мая 2018, 12:50

      Пусть Доурадо порадуется))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 21 мая 2018, 12:41

      Как это слухи??!!..)))
      То, о чём в своих телепередачах перетирают Малахов, Сергей Брилёв, Дмитрий Борисов и другие витязи микрофона, становится уже национальным признание факта!..)))

      3
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      Рейтинг: +979

      TUMS 21 мая 2018, 12:37

      Он заслужил.

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 мая 2018, 12:26

      в ближайшем будущем увидит порядок цифр и слух прорежется - связь доказанная и отработанная, как у собаки Ивана Петровича.)))))

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