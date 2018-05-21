Агент: «Не слышал об интересе «Спартака» к Доурадо. Это лишь слухи»

Агент полузащитника «Интерасьонала» Родриго Доурадо Никлас Йенсен не подтвердил информацию, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Спартак».

«Спартак» интересуется Родриго Доурадо? Не слышал об этом, это лишь слухи», – сказал Йенсен.

Ранее сообщалось, что представители красно-белых посетят встречу шестого тура Серии А «Интернасьонал» – «Шапекоэнсе», которая состоится во вторник, 22 мая.

В нынешнем сезоне Доурадо принял участие во всех пяти матчах чемпионата Бразилии.