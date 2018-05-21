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  • Агент: «Не слышал об интересе «Спартака» к Доурадо. Это лишь слухи»

Агент: «Не слышал об интересе «Спартака» к Доурадо. Это лишь слухи»

21 мая 2018, 12:11
7

Агент полузащитника «Интерасьонала» Родриго Доурадо Никлас Йенсен не подтвердил информацию, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Спартак».

«Спартак» интересуется Родриго Доурадо? Не слышал об этом, это лишь слухи», – сказал Йенсен.

Ранее сообщалось, что представители красно-белых посетят встречу шестого тура Серии А «Интернасьонал» – «Шапекоэнсе», которая состоится во вторник, 22 мая.

В нынешнем сезоне Доурадо принял участие во всех пяти матчах чемпионата Бразилии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Интернасьонал Спартак
Комментарии (7)
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Боцман59rus
1526894780
в ближайшем будущем увидит порядок цифр и слух прорежется - связь доказанная и отработанная, как у собаки Ивана Петровича.)))))
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TUMS
1526895443
Он заслужил.
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insider_retro
1526895707
Как это слухи??!!..))) То, о чём в своих телепередачах перетирают Малахов, Сергей Брилёв, Дмитрий Борисов и другие витязи микрофона, становится уже национальным признание факта!..)))
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vashinin
1526896258
Пусть Доурадо порадуется))
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Сергей Саныч
1526903684
Агент боится спугнуть надвигающееся счастье.
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zigbert
1526904194
Ничего не говорящая информация.
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OfaZavr
1526916204
ну и хорошо, так и думал изначально что это очередной слух.
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