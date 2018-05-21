Акинфеев – о сезоне: «ЦСКА избежал серьезных провалов»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что его команда в прошедшем сезоне избежала серьезных провалов в сезоне, в том числе – в Европе.

«В первую очередь это заслуга главного тренера. Раньше Леонид Слуцкий находил правильные слова, теперь Виктор Гончаренко их нашел. Не хочу кого-то возвышать – говорю как есть, по делу. В таком жестком графике – 47 официальных матчей – достаточно двух-трех неудач в ключевые моменты, чтобы завалить сезон. ЦСКА этого избежал.

В Европе, считаю, выступили на пределе возможностей. В чемпионате России, понятно, задачи всегда максимальные, но при этом понимаешь, что ограниченного состава для достижения всех целей может просто не хватить. Чисто психологически тоже бывает непросто – когда не хочется, не можется. Но все равно как-то удается выходить из положения – дай бог, чтобы и дальше получалось», – рассказал Акинфеев.

По результатам сезона ЦСКА занял второе место в чемпионате России.