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Акинфеев – о сезоне: «ЦСКА избежал серьезных провалов»

21 мая 2018, 08:42
11

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что его команда в прошедшем сезоне избежала серьезных провалов в сезоне, в том числе – в Европе.

«В первую очередь это заслуга главного тренера. Раньше Леонид Слуцкий находил правильные слова, теперь Виктор Гончаренко их нашел. Не хочу кого-то возвышать – говорю как есть, по делу. В таком жестком графике – 47 официальных матчей – достаточно двух-трех неудач в ключевые моменты, чтобы завалить сезон. ЦСКА этого избежал.

В Европе, считаю, выступили на пределе возможностей. В чемпионате России, понятно, задачи всегда максимальные, но при этом понимаешь, что ограниченного состава для достижения всех целей может просто не хватить. Чисто психологически тоже бывает непросто – когда не хочется, не можется. Но все равно как-то удается выходить из положения – дай бог, чтобы и дальше получалось», – рассказал Акинфеев.

По результатам сезона ЦСКА занял второе место в чемпионате России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Vickont
1526882272
Спасибо за сезон! Конечно и побесили немного, но положительных эмоций поболее будет
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bset
1526883018
Надо трансферы. Без них в ЛЧ будет такой провал, каких со времен провала Спартака в 2002 не видели.
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каа
1526883649
Нужен нап...топ... и два центральных защитника ...очень нужно..
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Dominator777
1526885367
С таким составом, без трансферов и короткой скамейкой сезон можно назвать успешным. Но усиление на летних каникулах более, чем необходимо...
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insider_retro
1526885706
Верно. Сезон, в целом, ровный, команда показала стабильность, тренер умело лавировал в потоке имеющихся сложностей... Удалось избежать внешних скандалов, а возможные внутрикомандные конфликты не ушли за пределы раздевалки и не доставили радости журналистам-пройдохам!..))
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gor77
1526890555
Этот сезон необходимо занести в актив всем - футболистам, тренерскому штабу, администрации клуба и болельщикам!!! Давно не видел такого единения, когда все всё понимали и, самое главное - поддерживали друг друга!!! Можно ещё раз поздравить всех с таким сезоном!!!
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prtcs
1526897550
Спасибо за игру в этом году, но требуется укрепление состава, тогда можно говорить об успешном выступлении в следующем сезоне. Всем здоровья и удачи.
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СашкаГуров
1526899382
Молодцы!!!
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Супервайзер
1526900805
Акинфеев, конечно, лучший вратарь РФПЛ. В его словах видна безнадега- за счёт одного вратаря ничего не добьешься ни в России и нигде.
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OOOVVV.
1526918697
1/4 КУЕФА и серебро чемпионата хороший результат, однако как воздух нужно усиление в защите и атаке. Ждём усиления.
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