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    Акинфеев – о сезоне: «ЦСКА избежал серьезных провалов»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что его команда в прошедшем сезоне избежала серьезных провалов в сезоне, в том числе – в Европе.

    «В первую очередь это заслуга главного тренера. Раньше Леонид Слуцкий находил правильные слова, теперь Виктор Гончаренко их нашел. Не хочу кого-то возвышать – говорю как есть, по делу. В таком жестком графике – 47 официальных матчей – достаточно двух-трех неудач в ключевые моменты, чтобы завалить сезон. ЦСКА этого избежал.

    В Европе, считаю, выступили на пределе возможностей. В чемпионате России, понятно, задачи всегда максимальные, но при этом понимаешь, что ограниченного состава для достижения всех целей может просто не хватить. Чисто психологически тоже бывает непросто – когда не хочется, не можется. Но все равно как-то удается выходить из положения – дай бог, чтобы и дальше получалось», – рассказал Акинфеев.

    По результатам сезона ЦСКА занял второе место в чемпионате России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2018 08:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. 21 мая 2018, 19:04

      1/4 КУЕФА и серебро чемпионата хороший результат, однако как воздух нужно усиление в защите и атаке. Ждём усиления.

      1
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 21 мая 2018, 14:06

      Акинфеев, конечно, лучший вратарь РФПЛ. В его словах видна безнадега- за счёт одного вратаря ничего не добьешься ни в России и нигде.

      3
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 21 мая 2018, 13:43

      Молодцы!!!

      3
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 мая 2018, 13:12

      Спасибо за игру в этом году, но требуется укрепление состава, тогда можно говорить об успешном выступлении в следующем сезоне. Всем здоровья и удачи.

      2
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      Рейтинг: +1819

      gor77 21 мая 2018, 11:15

      Этот сезон необходимо занести в актив всем - футболистам, тренерскому штабу, администрации клуба и болельщикам!!!
      Давно не видел такого единения, когда все всё понимали и, самое главное - поддерживали друг друга!!!
      Можно ещё раз поздравить всех с таким сезоном!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 21 мая 2018, 09:55

      Верно. Сезон, в целом, ровный, команда показала стабильность, тренер умело лавировал в потоке имеющихся сложностей... Удалось избежать внешних скандалов, а возможные внутрикомандные конфликты не ушли за пределы раздевалки и не доставили радости журналистам-пройдохам!..))

      9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > insider_retro 21 мая 2018, 10:58

      Конечно, если эти внутрикомандные конфликты были.
      В дальнейшем не нужно отдавать просто так очки.

      5
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 мая 2018, 09:49

      С таким составом, без трансферов и короткой скамейкой сезон можно назвать успешным. Но усиление на летних каникулах более, чем необходимо...

      9
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      Рейтинг: +1289

      каа 21 мая 2018, 09:20

      Нужен нап...топ... и два центральных защитника ...очень нужно..

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 мая 2018, 09:10

      Надо трансферы. Без них в ЛЧ будет такой провал, каких со времен провала Спартака в 2002 не видели.

      3
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 21 мая 2018, 08:57

      Спасибо за сезон! Конечно и побесили немного, но положительных эмоций поболее будет

      7
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