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  • Акинфеев: «Моя команда мечты – ЦСКА образца финала Кубка УЕФА-2005»

Акинфеев: «Моя команда мечты – ЦСКА образца финала Кубка УЕФА-2005»

19 мая 2018, 18:58
7

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что его команда мечты – это состав армейцев в финале победного Кубка УЕФА в 2005 году.

В решающем матче в Лиссабоне 13 лет назад красно-синие переиграли «Спортинг» со счетом 3:1. Голы у ЦСКА забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав.

«В своем выборе Команды мечты я буду немного подальше от своих коллег. Я вот краем уха слышал, кого называл Саша Головин. Конечно, можно назвать европейских звезд, быть в топе и получать от этого удовольствие. Я буду получать удовольствие, назвав командой моей мечты ЦСКА-2005, а именно наш состав в финале Кубка УЕФА.

Свою фамилию я называть не буду, без вратаря играли тогда. Это Сергей Игнашевич, Леша и Вася Березуцкие, Элвер Рахимич, Женя Алдонин, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Даниэль Карвальо, Вагнер Лав и Ивица Олич.

Эти 11 ребят перевернули историю российского футбола. Это знаковое событие, в том числе и для меня. Оно останется со мной на всю жизнь, поэтому я назову именно такой состав», – сказал Акинфеев.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (7)
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shinnik
1526745667
Монументально сказал. Спасибо.
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vladimir-7
1526747310
Да, это была бесподобная игра и отличная победа ЦСКА с таким великолепным составом.
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Par Mezan
1526750018
Давайте, пока не поздно, пригласим их в сборную!
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СашкаГуров
1526811837
Состав супер был!!!
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directorpg
1526830230
Команды мечты!
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За Московский ЦСКА
1526835119
Что самое главное,Игорь сказал в точку. И это наверное не только его команда- мечта, но и каждого болельщика ПФК ЦСКА. К сожалению у Е,Л, Гинера теперь нет средств на такой состав.
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neofizer
1526838175
КОМАНДА молодости нашей!
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