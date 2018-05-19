Акинфеев: «Моя команда мечты – ЦСКА образца финала Кубка УЕФА-2005»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что его команда мечты – это состав армейцев в финале победного Кубка УЕФА в 2005 году.

В решающем матче в Лиссабоне 13 лет назад красно-синие переиграли «Спортинг» со счетом 3:1. Голы у ЦСКА забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав.

«В своем выборе Команды мечты я буду немного подальше от своих коллег. Я вот краем уха слышал, кого называл Саша Головин. Конечно, можно назвать европейских звезд, быть в топе и получать от этого удовольствие. Я буду получать удовольствие, назвав командой моей мечты ЦСКА-2005, а именно наш состав в финале Кубка УЕФА.

Свою фамилию я называть не буду, без вратаря играли тогда. Это Сергей Игнашевич, Леша и Вася Березуцкие, Элвер Рахимич, Женя Алдонин, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Даниэль Карвальо, Вагнер Лав и Ивица Олич.

Эти 11 ребят перевернули историю российского футбола. Это знаковое событие, в том числе и для меня. Оно останется со мной на всю жизнь, поэтому я назову именно такой состав», – сказал Акинфеев.