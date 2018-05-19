Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Акинфеев: «Моя команда мечты – ЦСКА образца финала Кубка УЕФА-2005»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что его команда мечты – это состав армейцев в финале победного Кубка УЕФА в 2005 году.

    В решающем матче в Лиссабоне 13 лет назад красно-синие переиграли «Спортинг» со счетом 3:1. Голы у ЦСКА забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав.

    «В своем выборе Команды мечты я буду немного подальше от своих коллег. Я вот краем уха слышал, кого называл Саша Головин. Конечно, можно назвать европейских звезд, быть в топе и получать от этого удовольствие. Я буду получать удовольствие, назвав командой моей мечты ЦСКА-2005, а именно наш состав в финале Кубка УЕФА.

    Свою фамилию я называть не буду, без вратаря играли тогда. Это Сергей Игнашевич, Леша и Вася Березуцкие, Элвер Рахимич, Женя Алдонин, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Даниэль Карвальо, Вагнер Лав и Ивица Олич.

    Эти 11 ребят перевернули историю российского футбола. Это знаковое событие, в том числе и для меня. Оно останется со мной на всю жизнь, поэтому я назову именно такой состав», – сказал Акинфеев.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2018 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 20 мая 2018, 20:42

      КОМАНДА молодости нашей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 20 мая 2018, 19:51

      Что самое главное,Игорь сказал в точку. И это наверное не только его команда- мечта, но и каждого болельщика ПФК ЦСКА. К сожалению у Е,Л, Гинера теперь нет средств на такой состав.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 20 мая 2018, 18:30

      Команды мечты!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 20 мая 2018, 13:23

      Состав супер был!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 мая 2018, 20:13

      Давайте, пока не поздно, пригласим их в сборную!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 мая 2018, 19:28

      Да, это была бесподобная игра и отличная победа ЦСКА с таким
      великолепным составом.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 мая 2018, 19:01

      Монументально сказал.
      Спасибо.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11