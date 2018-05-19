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    Агент Рабелло: «Игроком интересуется большой российский клуб. Но это не «Спартак»

    Агент Анселмо Паива, представляющий интересы защитника «Ботафого»Игора Рабелло, подтвердил, что клуб из РФПЛ проявляет интерес к 23-летнему игроку. Он подчеркнул, что это не «Спартак».

    Сегодня СМИ сообщили, что одна из российских команд готова платить игроку 5,7 миллиона евро в год. Контракт центрального защитника с «Ботафого» рассчитан до 2020 года.

    – Во вторник «Ботафого» получил электронное письмо от одного из российских клубов. Об этом мне рассказал один из руководителей клуба. Письмо носило неофициальный характер – там лишь были заданы вопросы о том, может ли «Ботафого» продать Игора, о способе выплат, о стоимости футболиста.

    – Что ответил «Ботафого»?

    – Клуб может продать Рабелло. Его стоимость – 6 миллионов евро.

    – Этот российский клуб – «Спартак»?

    – Нет. Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России.

    – Бразильские СМИ сообщали, что Рабелло предложили зарплату в размере 5,7 миллиона евро в год.

    – Это неправда. Такие детали нужно обсуждать со мной, а я об этом ничего не знаю.

    – Вы получали другие предложения?

    – Да, одно из Италии.

    – Что сам Рабелло думает о переезде в Россию?

    – Он был бы счастлив.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2018 17:24
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    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:05

      о каком клубе идет речь примерно можно догадаться, а игрок видимо был счастлив узнав предлагаемые условия.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 19 мая 2018, 23:26

      Значит Зенит!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 20:33

      Он был счастлив ,когда узнал зарплату.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 19 мая 2018, 19:08

      Топ 5 и этом все сказанно 5 ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 мая 2018, 18:10

      свободу рабелло!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 мая 2018, 18:08

      Я думаю все на сайте понимают какой клуб может заплатить внушительную сумму.
      Идёт бычок качается
      А газ всё не кончается

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Мары 19 мая 2018, 18:19

      Думаю большинство на сайте понимают, что игрок чья стоимость оценивается в 2 ляма не будет получать такую зп и его не только Зенит может подписать. Мне интересно ты реально туп или глор который хейтит Зенит ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > кузнецов артем 19 мая 2018, 18:25

      Перед этой статьёй была статья о зарплате этого Рабелло в 5 лямов, которые предложил российский клуб.Так что если не хочешь быть послан нах, уважай собеседника.Если я не прав, вырази это словами, а не тем мычанием, которое тут продемонстрировал.

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Мары 19 мая 2018, 18:30

      Если ты считаешь правдой все что тут пишут то за что тебя уважать ? Если у тебя ума хватает придумать стишок про Зенит и не хватает открыть трансфермаркет со статистикой игрока то может тебе надо валить нах с сайта ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > кузнецов артем 19 мая 2018, 18:45

      Ты считаешь себя в праве решать кому валить с сайта , а кому нет ?
      Ты Наполеон Бонапарт ?
      С какой палаты ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Мары 19 мая 2018, 18:52

      Если бы я решал, то таких глоров тут не было

      0
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > кузнецов артем 19 мая 2018, 18:53


      Ты хотя бы жизнь свою порешай Артём, а потом с советами к другим обращайся.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Спартач80 20 мая 2018, 19:17

      Если есть ум, зайдёшь в профиль .Если ума нет, то это недоработка.А кого, сам знаешь.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Спартач80 20 мая 2018, 19:33

      В курсе.Просто читай изначально.Я оставил комент, а этот Артём вдруг с катушек съехал.В принципе и хрен с ним.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Спартач80 20 мая 2018, 20:11

      Я спецом её поставил.Пегасиков тролить.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 19 мая 2018, 18:00

      Если Рабелло с мозгами выберет итальянский клуб из которого он сможет уехать в топ клуб, а не деньги в помоечной рфпл, играя за зенит..
      да да только зенит может предожить зп в размере 5 млн евро, даже спартак я сомневаюсь что может себе такое позволить, а цск а и локомотив и подавно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 19 мая 2018, 17:42

      Мягкий допрос агента почти ничего не прояснил...((
      А может допрос с пристрастием?!..)) Тогда и цифирки, и клуб, и сроки нарисуются...))

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 мая 2018, 17:38

      Надеюсь это Цска или Краснодар, покупать защитника из команды закончившей сезон на 10 месте в прошлом сезоне такое себе

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 19 мая 2018, 17:38

      Какой загадочный агент) А на какую букву начинается этот клуб: З? Л? К?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Barmaleushka 19 мая 2018, 20:50

      Очень сомневаюсь, что "Ц" будет тратить 6 кк за довольно посредственного игрока

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Barmaleushka 19 мая 2018, 21:27

      Для кого-то 6 лямов это не сумма, а армейцы могут только точечно усилиться, и то после серьезной работы селекционеров

      0
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      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Barmaleushka 19 мая 2018, 22:27

      Насколько там все тяжко, известно лишь внутри клуба, а к трансферам ЦСКА всегда относился очень щепетильно

      0
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