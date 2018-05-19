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  • Агент Рабелло: «Игроком интересуется большой российский клуб. Но это не «Спартак»

Агент Рабелло: «Игроком интересуется большой российский клуб. Но это не «Спартак»

19 мая 2018, 17:24
21

Агент Анселмо Паива, представляющий интересы защитника «Ботафого»Игора Рабелло, подтвердил, что клуб из РФПЛ проявляет интерес к 23-летнему игроку. Он подчеркнул, что это не «Спартак».

Сегодня СМИ сообщили, что одна из российских команд готова платить игроку 5,7 миллиона евро в год. Контракт центрального защитника с «Ботафого» рассчитан до 2020 года.

– Во вторник «Ботафого» получил электронное письмо от одного из российских клубов. Об этом мне рассказал один из руководителей клуба. Письмо носило неофициальный характер – там лишь были заданы вопросы о том, может ли «Ботафого» продать Игора, о способе выплат, о стоимости футболиста.

– Что ответил «Ботафого»?

– Клуб может продать Рабелло. Его стоимость – 6 миллионов евро.

– Этот российский клуб – «Спартак»?

– Нет. Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России.

– Бразильские СМИ сообщали, что Рабелло предложили зарплату в размере 5,7 миллиона евро в год.

– Это неправда. Такие детали нужно обсуждать со мной, а я об этом ничего не знаю.

– Вы получали другие предложения?

– Да, одно из Италии.

– Что сам Рабелло думает о переезде в Россию?

– Он был бы счастлив.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Спартак
Комментарии (21)
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Полная Канистра
1526740663
да у нас только один большуй клуб и давайте вместе хором Раз два тлы это с берегов невы
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Vickont
1526740700
Какой загадочный агент) А на какую букву начинается этот клуб: З? Л? К?)
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кузнецов артем
1526740725
Надеюсь это Цска или Краснодар, покупать защитника из команды закончившей сезон на 10 месте в прошлом сезоне такое себе
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insider_retro
1526740958
Мягкий допрос агента почти ничего не прояснил...(( А может допрос с пристрастием?!..)) Тогда и цифирки, и клуб, и сроки нарисуются...))
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Гуус
1526742027
Если Рабелло с мозгами выберет итальянский клуб из которого он сможет уехать в топ клуб, а не деньги в помоечной рфпл, играя за зенит.. да да только зенит может предожить зп в размере 5 млн евро, даже спартак я сомневаюсь что может себе такое позволить, а цск а и локомотив и подавно!
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Мары
1526742489
Я думаю все на сайте понимают какой клуб может заплатить внушительную сумму. Идёт бычок качается А газ всё не кончается
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Боцман59rus
1526742646
свободу рабелло!!!
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zigbert
1526751192
Он был счастлив ,когда узнал зарплату.
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Зарема лис
1526761619
Значит Зенит!!!
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OfaZavr
1526832312
о каком клубе идет речь примерно можно догадаться, а игрок видимо был счастлив узнав предлагаемые условия.
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