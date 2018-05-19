Агент Рабелло: «Игроком интересуется большой российский клуб. Но это не «Спартак»

Агент Анселмо Паива, представляющий интересы защитника «Ботафого»​ Игора Рабелло, подтвердил, что клуб из РФПЛ проявляет интерес к 23-летнему игроку. Он подчеркнул, что это не «Спартак».

Сегодня СМИ сообщили, что одна из российских команд готова платить игроку 5,7 миллиона евро в год. Контракт центрального защитника с «Ботафого» рассчитан до 2020 года.

– Во вторник «Ботафого» получил электронное письмо от одного из российских клубов. Об этом мне рассказал один из руководителей клуба. Письмо носило неофициальный характер – там лишь были заданы вопросы о том, может ли «Ботафого» продать Игора, о способе выплат, о стоимости футболиста.

– Что ответил «Ботафого»?

– Клуб может продать Рабелло. Его стоимость – 6 миллионов евро.

– Этот российский клуб – «Спартак»?

– Нет. Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России.

– Бразильские СМИ сообщали, что Рабелло предложили зарплату в размере 5,7 миллиона евро в год.

– Это неправда. Такие детали нужно обсуждать со мной, а я об этом ничего не знаю.

– Вы получали другие предложения?

– Да, одно из Италии.

– Что сам Рабелло думает о переезде в Россию?

– Он был бы счастлив.