Смолов: «Мало понимаю, что собой представляют Саудовская Аравия и Египет»

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о целях команды на предстоящем чемпионате мира-2018. Форвард подчеркнул, что хорошее выступление на турнире поможет российским игрокам уехать в европейские команды.

«На чемпионате мира мы должны выйти из группы, а дальше смотреть по мере поступления. Моя обязанность – забивать мячи, но главное, чтобы сборная выступила удачно. Тогда у нас у всех появится возможность уехать в европейские клубы и проявить себя.

Смотрел ли уже соперников? Две ночи не спал, смотрел на их игры. А если честно, то пока мало понимаю, что собой представляют Саудовская Аравия и Египет, помимо отдельных взятых футболистов.

Будем готовиться. Станислав Саламович нам расскажет и покажет», – отметил Смолов.