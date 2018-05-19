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  • Смолов: «Мало понимаю, что собой представляют Саудовская Аравия и Египет»

Смолов: «Мало понимаю, что собой представляют Саудовская Аравия и Египет»

19 мая 2018, 00:53
11

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о целях команды на предстоящем чемпионате мира-2018. Форвард подчеркнул, что хорошее выступление на турнире поможет российским игрокам уехать в европейские команды.

«На чемпионате мира мы должны выйти из группы, а дальше смотреть по мере поступления. Моя обязанность – забивать мячи, но главное, чтобы сборная выступила удачно. Тогда у нас у всех появится возможность уехать в европейские клубы и проявить себя.

Смотрел ли уже соперников? Две ночи не спал, смотрел на их игры. А если честно, то пока мало понимаю, что собой представляют Саудовская Аравия и Египет, помимо отдельных взятых футболистов.

Будем готовиться. Станислав Саламович нам расскажет и покажет», – отметил Смолов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Краснодар Смолов Федор
Комментарии (11)
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нейтральныйкакникто
1526686326
Если правильно понял, главная самоцель в карьере для Смолова-уехать в европейский клуб? Как низок его и подобных ему интеллектуал , уровень развития и патриотический настрой. Это равносильно тому , что бы спросить школьника - к чему ты стремишься, и услышать в ответ-окончить школу, институт, университет, устроиться на блатную работу , засветиться у известных западных компаний и УЕХАТЬ ТУДА , на Запад , жить и работать , а здесь хоть потоп
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serppion
1526688968
Федя, ткнут тебя носом Саудовская Аравия с Египтом - научишься понимать, сколько стоят билеты за границу.
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Timoor8607
1526700526
Салах: Смолов? Кто это?
Ответить
Baggio1986
1526704269
Скоро все поймете!
Ответить
bolela_16
1526704988
Это говорит уборщица из средней школы???
Ответить
OfaZavr
1526714859
эти сборные примерно такого же мнения о нашей)
Ответить
max74
1526730080
Федя, если сам не понимаешь, выйди что ли на улицу и спроси кого-нибудь из прохожих . Народ у нас сердобольный, кто-нибудь обязательно подскажет
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BAIv
1526754498
ну вот и посмотрим на что наши способны а то и по трешке могут от каждой команды получить
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yorgenbarenz
1526758929
Вывернутая чулком душонка почти у всех сборников.
Ответить
KARAT777
1526829836
ниже 4 места не опустятся в группе. Еще не известно кто 2 возьмет Арабы или Египтяни обе команды очень сильны, думаю Уругваю тоже с ними не сладко придется
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