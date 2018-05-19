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    Смолов: «Мало понимаю, что собой представляют Саудовская Аравия и Египет»

    Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о целях команды на предстоящем чемпионате мира-2018. Форвард подчеркнул, что хорошее выступление на турнире поможет российским игрокам уехать в европейские команды.

    «На чемпионате мира мы должны выйти из группы, а дальше смотреть по мере поступления. Моя обязанность – забивать мячи, но главное, чтобы сборная выступила удачно. Тогда у нас у всех появится возможность уехать в европейские клубы и проявить себя.

    Смотрел ли уже соперников? Две ночи не спал, смотрел на их игры. А если честно, то пока мало понимаю, что собой представляют Саудовская Аравия и Египет, помимо отдельных взятых футболистов.

    Будем готовиться. Станислав Саламович нам расскажет и покажет», – отметил Смолов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2018 00:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 мая 2018, 18:23

      ниже 4 места не опустятся в группе. Еще не известно кто 2 возьмет Арабы или Египтяни обе команды очень сильны, думаю Уругваю тоже с ними не сладко придется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 мая 2018, 22:42

      Вывернутая чулком душонка почти у всех сборников.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 мая 2018, 21:28

      ну вот и посмотрим на что наши способны
      а то и по трешке могут от каждой команды получить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1741

      max74 19 мая 2018, 14:41

      Федя, если сам не понимаешь, выйди что ли на улицу и спроси кого-нибудь из прохожих . Народ у нас сердобольный, кто-нибудь обязательно подскажет

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2018, 10:27

      эти сборные примерно такого же мнения о нашей)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +976

      г.Онега 19 мая 2018, 08:21

      Ну то что просматриваешь их матчи ,это хорошо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 мая 2018, 07:43

      Это говорит уборщица из средней школы???

      0
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 19 мая 2018, 07:31

      Скоро все поймете!

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 19 мая 2018, 06:57

      "Я слышу речь мальчика, не мужа."

      0
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 19 мая 2018, 06:28

      Салах: Смолов? Кто это?

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