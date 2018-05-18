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    Смолов – о судье Чистякове: «Думаю, он поставил на Промеса и денег заработал»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов выразил мнение, что не стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона РФПЛ из-за судьи Артема Чистякова.

    Напомним, что российский арбитр ошибочно показал желтую карточку Смолову за симуляцию, из-за которой форвард пропустил следующую игру с ЦСКА.

    – Испортил настроение тот факт, что вам не удалось в третий раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата?

    – Я расстроился. Честно. Никто ведь три раза подряд лучшим снайпером не был. Хотелось бы поблагодарить Артема Чистякова. Думаю, он поставил на Промеса и денег заработал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 22:15
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 16:47

      Конечно обидно не стать лучшим бомбардиром. Ошибка судьи была не предвзятой и Промес тут тоже ни при чем.

      6
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 19 мая 2018, 14:31

      Уже не знает что брехать. То ЦСКА заплатил Чистякову, теперь всё из-за Промеса... Брызгает дерьмом во все стороны. Надо группе фанатов от каждого клуба с ним потолковать поочерёдно, в том числе и от "Краснодара".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 19 мая 2018, 13:14

      Какой же Федя мерзкий, оказывается... Распиарили донельзя, он везде сейчас- в рекламах, в передачах, в интервью... Смотри не облажайся в сборной, игры выигрывают за счет забитых голов, а не за счет балабольства!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 19 мая 2018, 12:48

      Заявка от Смолова на дискву))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 19 мая 2018, 10:37

      Зря так про судью...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 мая 2018, 10:31

      а разве ЦСКА даст ему 3 штуки так спокойно закатить играй он в том матче ? СОМНЕВАЮСЬ

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2018, 10:15

      ну это уже бред какой-то, да накосячил судья и обида Смолова понятна, но перегибать палку не стоит.

      7
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      Рейтинг: +3843

      BP 19 мая 2018, 09:46

      Федя, когда говоришь "думаю", не мешало бы и думать.

      7
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      Рейтинг: +976

      г.Онега 19 мая 2018, 08:28

      Фёдор не факт что вы бы забили в матче который пропустили с ЦСКА вроде

      3
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      Рейтинг: +239

      nirita 19 мая 2018, 07:37

      На тебя вся команда играет, а ты сопли распускаешь за свои промахи.

      3
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