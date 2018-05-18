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  • Смолов – о судье Чистякове: «Думаю, он поставил на Промеса и денег заработал»

Смолов – о судье Чистякове: «Думаю, он поставил на Промеса и денег заработал»

18 мая 2018, 22:15
23

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов выразил мнение, что не стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона РФПЛ из-за судьи Артема Чистякова.

Напомним, что российский арбитр ошибочно показал желтую карточку Смолову за симуляцию, из-за которой форвард пропустил следующую игру с ЦСКА.

– Испортил настроение тот факт, что вам не удалось в третий раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата?

– Я расстроился. Честно. Никто ведь три раза подряд лучшим снайпером не был. Хотелось бы поблагодарить Артема Чистякова. Думаю, он поставил на Промеса и денег заработал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Промес Квинси Чистяков Артем
Комментарии (23)
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Мары
1526672670
Ох, Фёдор, Фёдор. Понимаю, обидно, досадно, но после драки кулаками махать, не верно. Полиграф покажет, с умыслом Чистяков это делал, чи нет.
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upiter622
1526674019
Самодовольный дурак!Ты своим матом на всю страну поставил на себе крест!Через месяц ты уже будешь никто!
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Gornostay
1526674946
Феде думать вредно, ахинею начинает нести!!!
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Blossiya
1526676949
Вчера была у стоматолога. Открываю журнал Vogue и там Смолов. Фотомодель. И в модном прикиде, и в паре с Водопьяновой, и демонстрация тату. Не зазвездился ли ты, Федя? Испытания медными трубами не все проходят... Легко от иллюзии востребованности поверить в свою непогрешимость. А зря. Завтра в журнале уже будут другие модели. P.S. Кстати, мог бы просто поздравить Промеса и получил бы гораздо больше уважения по причине благородства души, а так увы...
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max74
1526693954
Обидели юродивого - отняли копеечку
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oyabun
1526703012
А сколько из этих голов Федор забил с пенальти? Так что на лучшего бомбардира этого сезона справедливо не вышел.
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BP
1526712390
Федя, когда говоришь "думаю", не мешало бы и думать.
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OfaZavr
1526714139
ну это уже бред какой-то, да накосячил судья и обида Смолова понятна, но перегибать палку не стоит.
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Супермачо
1526729462
Уже не знает что брехать. То ЦСКА заплатил Чистякову, теперь всё из-за Промеса... Брызгает дерьмом во все стороны. Надо группе фанатов от каждого клуба с ним потолковать поочерёдно, в том числе и от "Краснодара".
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zigbert
1526737673
Конечно обидно не стать лучшим бомбардиром. Ошибка судьи была не предвзятой и Промес тут тоже ни при чем.
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