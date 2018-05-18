Смолов – о судье Чистякове: «Думаю, он поставил на Промеса и денег заработал»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов выразил мнение, что не стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона РФПЛ из-за судьи Артема Чистякова.

Напомним, что российский арбитр ошибочно показал желтую карточку Смолову за симуляцию, из-за которой форвард пропустил следующую игру с ЦСКА.

– Испортил настроение тот факт, что вам не удалось в третий раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата?

– Я расстроился. Честно. Никто ведь три раза подряд лучшим снайпером не был. Хотелось бы поблагодарить Артема Чистякова. Думаю, он поставил на Промеса и денег заработал.