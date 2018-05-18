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    Чалов: «Удивился вызову в сборную. Готов играть там, где поставят!»

    Нападающий сборной России Федор Чалов прокомментировал вызов в национальную сборную на домашний чемпионат мира.

    – Для меня сейчас самая главная задача – попасть в итоговый список 23-х футболистов. Я буду к этому идти.

    – Удивились, когда увидели в составе команды свою фамилию? Или были готовы к этому?

    – Если честно, конечно же, удивился. Очень приятно находиться на этом сборе. Но это еще не окончательный список. Проблем с адаптацией в национальной команде у меня не было. В конце концов, здесь много футболистов из ЦСКА, они поддерживают меня. Колени не дрожали перед тренировкой. Все в обычном ритме.

    – Удачный финиш ЦСКА в чемпионате придал дополнительных положительных эмоций?

    – Сборная – это не клуб. Не думаю, что этот вопрос актуален.

    – Удивились, когда узнали, что еще из состава армейцев в сборной будет играть Игнашевич?

    – Я на самом деле очень рад, что Сергей сейчас в команде. Это большой плюс. И мне – помощник.

    – Рассматриваете себя в сборной только как нападающего? Или видите себя в другой роли?

    – Готов играть там, где меня поставят!

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 20:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 18 мая 2018, 21:13

      Чалов: «Готов играть там, где поставят!».
      Так нам Саламыч и замену Акинфееву подготовит)))

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