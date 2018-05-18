Чалов: «Удивился вызову в сборную. Готов играть там, где поставят!»

Нападающий сборной России Федор Чалов прокомментировал вызов в национальную сборную на домашний чемпионат мира.

– Для меня сейчас самая главная задача – попасть в итоговый список 23-х футболистов. Я буду к этому идти.

– Удивились, когда увидели в составе команды свою фамилию? Или были готовы к этому?

– Если честно, конечно же, удивился. Очень приятно находиться на этом сборе. Но это еще не окончательный список. Проблем с адаптацией в национальной команде у меня не было. В конце концов, здесь много футболистов из ЦСКА, они поддерживают меня. Колени не дрожали перед тренировкой. Все в обычном ритме.

– Удачный финиш ЦСКА в чемпионате придал дополнительных положительных эмоций?

– Сборная – это не клуб. Не думаю, что этот вопрос актуален.

– Удивились, когда узнали, что еще из состава армейцев в сборной будет играть Игнашевич?

– Я на самом деле очень рад, что Сергей сейчас в команде. Это большой плюс. И мне – помощник.

– Рассматриваете себя в сборной только как нападающего? Или видите себя в другой роли?

– Готов играть там, где меня поставят!

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.