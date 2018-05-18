Анри может стать тренером «Арсенала»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри может вернуться в «Арсенал». Руководства клуба готов провести переговоры со своим бывшим игроком, пригласив его на должность тренера.

В данный момент «Арсенал» ищет нового главного тренера для команды, так как Арсен Венгер покидает «канониров» после завершения сезона. Возможно, Анри будет предложена роль не главного тренера, а одного из помощников, так как у него нет необходимого опыта.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным новым главным тренером является Микель Артета, работающий с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити».