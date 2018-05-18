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    Анри может стать тренером «Арсенала»

    Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри может вернуться в «Арсенал». Руководства клуба готов провести переговоры со своим бывшим игроком, пригласив его на должность тренера.

    В данный момент «Арсенал» ищет нового главного тренера для команды, так как Арсен Венгер покидает «канониров» после завершения сезона. Возможно, Анри будет предложена роль не главного тренера, а одного из помощников, так как у него нет необходимого опыта.

    Ранее сообщалось, что наиболее вероятным новым главным тренером является Микель Артета, работающий с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити».

    Источник: Skysports

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    18.05.2018 11:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 18 мая 2018, 13:34

      у Анри побольше так называемого опыта чем у Артеты... он же вроде в сборной бельгии тренерует

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man > ruverzema29rus 18 мая 2018, 13:46

      Он работал с молодежкой Арсенала и был помощником в сборной Бельгии. Так что думаю Артета более опытен. Все же учился у Гвардиолы

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 мая 2018, 12:35

      надо божовича брать

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