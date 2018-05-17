Моуринью: «Роналду в «МЮ»? Думаю, «Реал» не может продать его. Это запрещено»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда «Реала» Криштиану Роналду в «МЮ».

«Я полагаю, «Реал» не может продать Роналду. Это запрещено. Он обязан оставаться в клубе, пока они не разрешат ему уйти. Потом он может поиграть год в Америке или где-нибудь еще, где он может наслаждаться жизнью. Сейчас это закрытая дверь.

Не думаю, что он может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Все знают его историю в Манчестере, как его там любят. Есть игроки, которые не смогут отказать клубу, если бы была возможность перейти.

Я мог еще поработать с Роналду. У меня было предложение от сборной Португалии, но Флорентино Перес не позволил мне совмещать два поста одновременно», – цитирует Моуринью Sports.ru со ссылкой на Recrod.

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