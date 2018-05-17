Венгер: «Представьте Анри и Роналду в одном клубе. «Арсенал» мог подписать Криштиану»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о переговорах по трансферу форварда Криштиану Роналду в начале 2000-х годов. Тогда португалец выступал за «Спортинг».

«Он приезжал к нам с матерью, мы были близки к трансферу. Потом появился «Манчестер Юнайтед» с Карлушем Кейрушем. «МЮ» играл против «Спортинга», Роналду сыграл великолепно, поэтому они его подписали.

Всегда есть моменты, в которых ты мог поступить по-другому. Но в переговорах ты должен понять, когда ты бросаешь их, а когда нет. Когда мы предлагали за Роналду 4,5 миллионов фунтов, мы все еще были в игре. Но «МЮ» предложил 12 миллионов фунтов, а мы не могли позволить себе такую сумму в то время.

Вы можете представить, что значило бы иметь в команде Роналду и Анри одновременно. Это точно бы изменило историю моей работы в «Арсенале», – сказал Венгер.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году, откуда ушел в «Реал» в 2009 году.