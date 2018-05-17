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    Венгер: «Представьте Анри и Роналду в одном клубе. «Арсенал» мог подписать Криштиану»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о переговорах по трансферу форварда Криштиану Роналду в начале 2000-х годов. Тогда португалец выступал за «Спортинг».

    «Он приезжал к нам с матерью, мы были близки к трансферу. Потом появился «Манчестер Юнайтед» с Карлушем Кейрушем. «МЮ» играл против «Спортинга», Роналду сыграл великолепно, поэтому они его подписали.

    Всегда есть моменты, в которых ты мог поступить по-другому. Но в переговорах ты должен понять, когда ты бросаешь их, а когда нет. Когда мы предлагали за Роналду 4,5 миллионов фунтов, мы все еще были в игре. Но «МЮ» предложил 12 миллионов фунтов, а мы не могли позволить себе такую сумму в то время.

    Вы можете представить, что значило бы иметь в команде Роналду и Анри одновременно. Это точно бы изменило историю моей работы в «Арсенале», – сказал Венгер.

    Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году, откуда ушел в «Реал» в 2009 году.

    Источник: ESPN

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    17.05.2018 12:53
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 20:20

      Все могло быть по другому ,но как всегда все решили деньги.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 17 мая 2018, 19:11

      При всем уважении к Арсену молодые игроки под его руководством прогрессируют и это факт, но только до определенной планки, после чего идет полная стагнация, а затем и деградация - Уолкотт, Уилшир, Ремзи, Белльерин, Фабрегас и прочие не дадут соврать.
      Возможно даже к лушему, что Сэр Алекс взял под крыло Криштиану, ведь он заменил ему отца и сделал его сильнее, эффективнее, сделал из него мужчину.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 18:25

      могло бы конечно так получиться, но случилось совсем по другому, сейчас это только воспоминания.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 мая 2018, 15:57

      Венгер последние лет 10 ничего кроме ностальгии и "если бы да кабы" уже и сказать не может. И не надоедает же. Я к нему отношусь довольно уважительно, но в месте с Моуриньо они главные нытики в мировом футболе.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 17 мая 2018, 15:17

      И ничего бы хорошего с ним не произошло бы наверняка.Так что лучше жить настоящим,а не прошлым)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 17 мая 2018, 14:43

      Давайте послвшаем истории как он в московском и киевском динамо не оказался.
      'Если бы, да кабы на небе росли грибы'

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 мая 2018, 13:37

      Что то все могли,а только МЮ рискнул тогда

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 17 мая 2018, 13:29

      Да ладно гнать то, ты все время подписывал своих лягушатников и потом только дошло, что испанцы и немцы чемпионы мира и Европы и они сейчас топ-игроки

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 17 мая 2018, 13:09

      Как быстро время идет... Уже в Реале Роналду провел больше времени, чем в МЮ...

      2
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