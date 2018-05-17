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  • Венгер: «Представьте Анри и Роналду в одном клубе. «Арсенал» мог подписать Криштиану»

Венгер: «Представьте Анри и Роналду в одном клубе. «Арсенал» мог подписать Криштиану»

17 мая 2018, 12:53
9

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о переговорах по трансферу форварда Криштиану Роналду в начале 2000-х годов. Тогда португалец выступал за «Спортинг».

«Он приезжал к нам с матерью, мы были близки к трансферу. Потом появился «Манчестер Юнайтед» с Карлушем Кейрушем. «МЮ» играл против «Спортинга», Роналду сыграл великолепно, поэтому они его подписали.

Всегда есть моменты, в которых ты мог поступить по-другому. Но в переговорах ты должен понять, когда ты бросаешь их, а когда нет. Когда мы предлагали за Роналду 4,5 миллионов фунтов, мы все еще были в игре. Но «МЮ» предложил 12 миллионов фунтов, а мы не могли позволить себе такую сумму в то время.

Вы можете представить, что значило бы иметь в команде Роналду и Анри одновременно. Это точно бы изменило историю моей работы в «Арсенале», – сказал Венгер.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году, откуда ушел в «Реал» в 2009 году.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Юнайтед Реал Анри Тьерри Роналду Криштиану Венгер Арсен
Комментарии (9)
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bset
1526551741
Как быстро время идет... Уже в Реале Роналду провел больше времени, чем в МЮ...
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Shogun
1526552942
Да ладно гнать то, ты все время подписывал своих лягушатников и потом только дошло, что испанцы и немцы чемпионы мира и Европы и они сейчас топ-игроки
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Михаил Шевченко
1526553420
Что то все могли,а только МЮ рискнул тогда
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WhiteEgon
1526557383
Давайте послвшаем истории как он в московском и киевском динамо не оказался. 'Если бы, да кабы на небе росли грибы'
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Антибиотик111
1526559474
И ничего бы хорошего с ним не произошло бы наверняка.Так что лучше жить настоящим,а не прошлым)
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Cules2013
1526561854
Венгер последние лет 10 ничего кроме ностальгии и "если бы да кабы" уже и сказать не может. И не надоедает же. Я к нему отношусь довольно уважительно, но в месте с Моуриньо они главные нытики в мировом футболе.
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OfaZavr
1526570751
могло бы конечно так получиться, но случилось совсем по другому, сейчас это только воспоминания.
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Maxi_7
1526573471
При всем уважении к Арсену молодые игроки под его руководством прогрессируют и это факт, но только до определенной планки, после чего идет полная стагнация, а затем и деградация - Уолкотт, Уилшир, Ремзи, Белльерин, Фабрегас и прочие не дадут соврать. Возможно даже к лушему, что Сэр Алекс взял под крыло Криштиану, ведь он заменил ему отца и сделал его сильнее, эффективнее, сделал из него мужчину.
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zigbert
1526577616
Все могло быть по другому ,но как всегда все решили деньги.
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