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    Гризманн: «Симеоне многому меня научил, сделал из меня одного из лучших футболистов мира»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал после победного финального матча Лиги Европы против «Марселя», что мечтал выиграть трофей под управлением главного тренера команды Диего Симеоне.

    «После двух неудач я был решительно настроен на победу. Не хотелось упускать эту возможность. Я снимаю шляпу перед футболистами «Марселя». Им есть чем гордиться.

    Я мечтал выиграть трофей с Симеоне, говорил себе, что пришло мое время. Он многому меня научил, сделал из меня одного из лучших футболистов мира. Надеюсь, что смогу продолжать играть на том же уровне.

    Мои чувства к клубу растут с каждым матчем, с каждым сезоном. Я в «Атлетико» уже четыре года – у меня крепкая связь с товарищами по команде, с болельщиками. Поэтому я и отдаю все силы здесь», – сказал Гризманн.

    Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: УЕФА

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    17.05.2018 07:26
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 13:12

      Про переход в другой клуб пока не говорит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 мая 2018, 10:01

      Скромность это не про Гризманна)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 17 мая 2018, 09:26

      МОЛОДЕЦ СВОЕ ДЕЛО СДЕЛАЛ!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 мая 2018, 08:43

      скромнее надо быть

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