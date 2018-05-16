Главные новости дня. «Атлетико» – победитель Лиги Европы, игру «Мордовии» в ПФЛ посетили более 40 тысяч зрителей

«Атлетико» выиграл Лигу Европы благодаря дублю Гризманна.

Матч «Мордовия» – «Сызрань-2003» побил рекорд посещаемости ПФЛ. На игру пришли более 40 тысяч зрителей.

«Спартак» поборется с «Краснодаром» за игрока «Уфы» Живоглядова.

Сборная России будет готовиться к ЧМ-2018 по планам к Евро-2016.

Англия объявила состав на чемпионат мира.

«Анжи», «Локомотив» и ЦСКА представят Россию в Юношеской лиге УЕФА.

Кришито подтвердил, что будет выступать в «Дженоа».

«Эвертон» отправил в отставку Эллардайса.

«Вест Хэм» объявил об уходе Мойеса. С тренером не стали продлевать контракт.