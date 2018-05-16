Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. «Атлетико» – победитель Лиги Европы, игру «Мордовии» в ПФЛ посетили более 40 тысяч зрителей

Главные новости дня. «Атлетико» – победитель Лиги Европы, игру «Мордовии» в ПФЛ посетили более 40 тысяч зрителей

16 мая 2018, 23:45
4

«Атлетико» выиграл Лигу Европы благодаря дублю Гризманна.

Матч «Мордовия» – «Сызрань-2003» побил рекорд посещаемости ПФЛ. На игру пришли более 40 тысяч зрителей.

«Спартак» поборется с «Краснодаром» за игрока «Уфы» Живоглядова.

Сборная России будет готовиться к ЧМ-2018 по планам к Евро-2016.

Англия объявила состав на чемпионат мира.

«Анжи», «Локомотив» и ЦСКА представят Россию в Юношеской лиге УЕФА.

Кришито подтвердил, что будет выступать в «Дженоа».

«Эвертон» отправил в отставку Эллардайса.

«Вест Хэм» объявил об уходе Мойеса. С тренером не стали продлевать контракт.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1526530763
Один участник Super Cup,известен, А второй - то желательно Ливер, Пусть наш народ ,не сильно избалованный ,выступлениями звезд Увидит земляка Клавана ,пусть и на добавленных минутах. ps Приглашаю всех поклонников Атлетико и Ливерпуля (если повезет) в Таллин 15.08.18 ,,A le Cog,, Арена
Ответить
FaTeK1945ru
1526537795
...Гризман,наверное,был бы счастлив играть за Спартак--- самый народный клуб России ( не судите строго,--я пошутил).
Ответить
ARSteven89
1526538173
Результат финала ЛЕ по делу, приходит команда ЛЧ и выцеживает всех середняков европейского футбола и все старания этих середняков, чтобы заработать трофей и попасть в ЛЧ, что для них очень значимо, всё впустую...
Ответить
Мары
1526538992
Локо уступил будущему победителю ЛЕ, а Спартак пока ещё будущему финалисту ЛЧ.А народ потешался как же так ? Мало того , что мы по уровню уступаем многим лигам, так ещё и на победителей международных кубков нарвались.Стоит кстати вспомнить кому влетели уважаемые Цска, Зенит и Краснодар и кому Спартак и Локомотив.Разница ощущается сразу.
Ответить
Главные новости
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о Слуцком: «До Медиалиги опуститься – это вообще…»
21:54
1
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
38
Все новости
Все новости
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
22:29
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
22:24
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:37
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
38
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
20:21
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
19:44
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
19:42
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19:28
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Спартак»: 19 августа 2026
17:31
3
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+