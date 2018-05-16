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    Главные новости дня. «Атлетико» – победитель Лиги Европы, игру «Мордовии» в ПФЛ посетили более 40 тысяч зрителей

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2018 23:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 мая 2018, 09:36

      Локо уступил будущему победителю ЛЕ, а Спартак пока ещё будущему финалисту ЛЧ.А народ потешался как же так ? Мало того , что мы по уровню уступаем многим лигам, так ещё и на победителей международных кубков нарвались.Стоит кстати вспомнить кому влетели уважаемые Цска, Зенит и Краснодар и кому Спартак и Локомотив.Разница ощущается сразу.

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 17 мая 2018, 09:22

      Результат финала ЛЕ по делу, приходит команда ЛЧ и выцеживает всех середняков европейского футбола и все старания этих середняков, чтобы заработать трофей и попасть в ЛЧ, что для них очень значимо, всё впустую...

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 17 мая 2018, 09:16

      ...Гризман,наверное,был бы счастлив играть за Спартак--- самый народный клуб России ( не судите строго,--я пошутил).

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 17 мая 2018, 07:19

      Один участник Super Cup,известен,
      А второй - то желательно Ливер,
      Пусть наш народ ,не сильно избалованный ,выступлениями звезд
      Увидит земляка Клавана ,пусть и на добавленных минутах.
      ps Приглашаю всех поклонников Атлетико и Ливерпуля (если повезет)
      в Таллин 15.08.18 ,,A le Cog,, Арена

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