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  • Лига Европы. «Атлетико» выиграл турнир благодаря дублю Гризманна в финале против «Марселя»

Лига Европы. «Атлетико» выиграл турнир благодаря дублю Гризманна в финале против «Марселя»

16 мая 2018, 23:36
35

Состоялся финальный матч Лиги Европы между французским «Марселем» и испанским «Атлетико». Мадридцы победили, забив голы в каждом из таймов. Два мяча на счету французского форварда Антуана Гризманна.

Для «матрасников» это третий трофей Лиги Европы. Последний раз этот турнир оставался за клубом в сезоне-2011/12.

Лига Европы. Финал

Марсель (Франция) – Атлетико (Испания) – 0:3 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Гризманн, 21; 0:2 – Гризманн, 49; 0:3 – Габи, 89.

«Марсель»: Манданда, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Товен, Дзамбо, Пайет (Лопес, 32), Сансон, Окампос (Н’Жийе, 55), Жермен (Митроглу, 74).

«Атлетико»: Облак, Врсалько (Хуанфран, 46), Хименес, Годин, Лукас, Корреа (Лема, 88), Сауль, Габи, Коке, Коста, Гризманн (Торрес, 90).

Предупреждения: Амави, 38; Густаво, 75; Н’Жийе, 78 – Врсалько, 23; Лукас, 78.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Испания. Примера Марсель Атлетико Гризманн Антуан
Комментарии (35)
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Shogun
1526503081
Заслуженная победа, а неграм играть надо учится, а не по ногам гасить, тупорылые животные
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dinar7777dinar
1526503498
очередной триумф испанского футбола ! апл сопает ! походу лч реал выиграет снова ! Да и испания претендент на золото чемпа мира !
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insider_retro
1526503619
Испанские напор и уверенность в превосходстве, безнадёжно смяли французские претензии и попытки... Испанцы взяли кубок, а у франков закончился фарт...
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srg38
1526503657
Локомотив вылетел от победителя Лиги Европы, браво Атлетико!
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Таганский
1526504549
Лягушки ни о чем.. Зря вылезли в финал, квакали бы спокойно в своем лягушатнике..
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DeutschlandUberAlles
1526505345
Желаю Годину и Хименесу теперь ЧМ выиграть!
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ЖОРРО
1526508741
Предсказуемо...я даже удивился что матрасники всего лишь третий раз выиграли ЛЕ...я думал уже 5,видимо с Севильей попутал)))
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zigbert
1526536571
Команда Атлетико не для ЛЕ и она это уверенно доказала.
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BAIv
1526538109
Атлетико с победой! на голову выше остальных, как они все делают рывки в нужный момент , оторваться перехватить мяч! приятно смотреть на них , это не наши стоячки, боящиеся сделать лишнее ускорение..
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OfaZavr
1526542684
первые 20 минут играли очень даже неплохо и на равных, а вот потом нереализованные моменты, гол Атлетико и травма Пайета подкосили Марсель.
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