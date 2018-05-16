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    Лига Европы. «Атлетико» выиграл турнир благодаря дублю Гризманна в финале против «Марселя»

    Состоялся финальный матч Лиги Европы между французским «Марселем» и испанским «Атлетико». Мадридцы победили, забив голы в каждом из таймов. Два мяча на счету французского форварда Антуана Гризманна.

    Для «матрасников» это третий трофей Лиги Европы. Последний раз этот турнир оставался за клубом в сезоне-2011/12.

    Лига Европы. Финал

    Марсель (Франция) – Атлетико (Испания) – 0:3 (0:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Гризманн, 21; 0:2 – Гризманн, 49; 0:3 – Габи, 89.

    «Марсель»: Манданда, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Товен, Дзамбо, Пайет (Лопес, 32), Сансон, Окампос (Н’Жийе, 55), Жермен (Митроглу, 74).

    «Атлетико»: Облак, Врсалько (Хуанфран, 46), Хименес, Годин, Лукас, Корреа (Лема, 88), Сауль, Габи, Коке, Коста, Гризманн (Торрес, 90).

    Предупреждения: Амави, 38; Густаво, 75; Н’Жийе, 78 – Врсалько, 23; Лукас, 78.

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2018 23:36
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 10:38

      первые 20 минут играли очень даже неплохо и на равных, а вот потом нереализованные моменты, гол Атлетико и травма Пайета подкосили Марсель.

      4
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      Рейтинг: +617

      nelez 17 мая 2018, 09:59

      С засллуженной победой. Матрасники были намного сильнее французов.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 17 мая 2018, 09:21

      Атлетико с победой!
      на голову выше остальных, как они все делают рывки в нужный момент , оторваться перехватить мяч! приятно смотреть на них , это не наши стоячки, боящиеся сделать лишнее ускорение..

      2
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 08:56

      Команда Атлетико не для ЛЕ и она это уверенно доказала.

      4
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 мая 2018, 08:13

      Молодцы!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 мая 2018, 07:29

      Действительно сильный клуб. И награда такому клубу - Кубок Лиги Европы. С чем и поздравляем испанцев. .... а что, Титов? Пардон, Гризман? Достойное завершение работы в Атлетико, и перспективы игры в клубах, которые охотятся за "ушастым".

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 мая 2018, 06:55

      Молодцы!" Достойно!

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 17 мая 2018, 06:44

      всегда болел Марсель, но Атлетико на голову выше всех соперников нынешнего сезона в ЛЕ. Молодцы, с Победой!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 мая 2018, 06:16

      Ура!!! И удачи Ливеру в финале!!!

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      Рейтинг: +309

      Ден71 17 мая 2018, 04:11

      Лягушатники не чего не показали, после первого гола все стало понятно, думаю особо было и всем понятно еще до игры,но порой такие матчи смотришь и думаешь, а вдруг... ))

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