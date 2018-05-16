Лига Европы. «Атлетико» выиграл турнир благодаря дублю Гризманна в финале против «Марселя»

Состоялся финальный матч Лиги Европы между французским «Марселем» и испанским «Атлетико». Мадридцы победили, забив голы в каждом из таймов. Два мяча на счету французского форварда Антуана Гризманна.

Для «матрасников» это третий трофей Лиги Европы. Последний раз этот турнир оставался за клубом в сезоне-2011/12.

Лига Европы. Финал

Марсель (Франция) – Атлетико (Испания) – 0:3 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Гризманн, 21; 0:2 – Гризманн, 49; 0:3 – Габи, 89.

«Марсель»: Манданда, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Товен, Дзамбо, Пайет (Лопес, 32), Сансон, Окампос (Н’Жийе, 55), Жермен (Митроглу, 74).

«Атлетико»: Облак, Врсалько (Хуанфран, 46), Хименес, Годин, Лукас, Корреа (Лема, 88), Сауль, Габи, Коке, Коста, Гризманн (Торрес, 90).

Предупреждения: Амави, 38; Густаво, 75; Н’Жийе, 78 – Врсалько, 23; Лукас, 78.

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