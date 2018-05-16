«Спартак» поборется с «Краснодаром» за игрока «Уфы» Живоглядова

нормальный вариант но нужно брать еще кого-нибудь сильнее, Живоглядов думаю как игрок основы сразу не потянет именно в Спартаке.
Ранее «Бомбардир» писал, что «Краснодар» заинтересован в футболисте «Уфы» Дмитрии Живоглядове. Теперь на игрока появился новый претендент – московский «Спартак».
Именно эти два клуба попробуют приобрести спортсмена в ближайшее трансферное окно. Примерная стоимость, за которую уфимцы готовы отпустить Живоглядова, – 2,5 миллиона евро.
Игрок провел в завершившемся сезона РФПЛ 28 матчей и забил два мяча.