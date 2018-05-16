«Спартак» поборется с «Краснодаром» за игрока «Уфы» Живоглядова

Ранее «Бомбардир» писал, что «Краснодар» заинтересован в футболисте «Уфы» Дмитрии Живоглядове. Теперь на игрока появился новый претендент – московский «Спартак».

Именно эти два клуба попробуют приобрести спортсмена в ближайшее трансферное окно. Примерная стоимость, за которую уфимцы готовы отпустить Живоглядова, – 2,5 миллиона евро.

Игрок провел в завершившемся сезона РФПЛ 28 матчей и забил два мяча.