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    «Спартак» поборется с «Краснодаром» за игрока «Уфы» Живоглядова

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Краснодар» заинтересован в футболисте «Уфы» Дмитрии Живоглядове. Теперь на игрока появился новый претендент – московский «Спартак».

    Именно эти два клуба попробуют приобрести спортсмена в ближайшее трансферное окно. Примерная стоимость, за которую уфимцы готовы отпустить Живоглядова, – 2,5 миллиона евро.

    Игрок провел в завершившемся сезона РФПЛ 28 матчей и забил два мяча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2018 21:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 10:18

      нормальный вариант но нужно брать еще кого-нибудь сильнее, Живоглядов думаю как игрок основы сразу не потянет именно в Спартаке.

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      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 08:19

      Если уйдет Семак, растащат всю Уфу по частям.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 17 мая 2018, 10:15

      Поздравляю с первым червонцем!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > zigbert 17 мая 2018, 10:32

      Да там особо некого растаскивать, вот после лиги европы в зимнее окно должны проявивших в лиге европы забирать себе наш топ 5

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      Рейтинг: +100726

      zigbert > OfaZavr 17 мая 2018, 12:35

      Большое спасибо.

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 17 мая 2018, 07:37

      Не понимаю трансферную политику Спартака!!!

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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 17 мая 2018, 00:11

      Статистика не очень.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 мая 2018, 00:04

      вот вам и УФА раздербанят ее и зачем тогда в ЛЕ лезть

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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 мая 2018, 23:17

      Если игрок хороший, в Спартаке точно пригодится,так как обороны как таковой у нас нет.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > gosproektikabinet 17 мая 2018, 07:54

      Выходит это проблемное место и у нас и в Краснодаре.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 16 мая 2018, 23:14

      Ну, посмотрим, есть ли принципы у бывшего капитана молодёжки Динамо.

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      Рейтинг: +102

      Shogun 16 мая 2018, 22:35

      Хочет играть регулярно, то Краснодар, там как раз проблемы на правой бровке обороны, хочет уйти в небытие через год, то в Спартак, а дальше команды переходники, например Анжи, СКА, Тосно и т.д., дальше ФНЛ и все конец

      -1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 мая 2018, 22:06

      кто больше заплатит

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 мая 2018, 22:03

      да хоть медиков с поварами, все лучше - хуже имеющихся сложно придумать, а что там с джикитой будет после травмы - вопрос...

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