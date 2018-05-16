Сборная России будет готовиться к ЧМ-2018 по планам к Евро-2016. Во Франции команда не вышла в плей-офф

А, как же свои мозги? Ты тренер или конь в стойле? У тебя уважаемый Станислав, уйма времени была всё самому разобрать и подогнать. Получается у человека нет своей идеи и своего виденья, просто трухает наступить на те-же грабли. Просто ё......я, за полмесяца до ЧМ, мы конспекты Слуцкого изучаем. Еп-ла-ны госы что-ли сдавать собрались?
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что получил все необходимые документы о подготовке команды к последнему европейскому чемпионату. Их предоставил Леонид Слуцкий.
«Очень благодарен Леониду Слуцкому за то, что предоставил мне все возможные документы о подготовке сборной к Евро-2016, а также в устной беседе многое рассказал.
Даже если это позволит сделать хотя бы на один просчет меньше – уже бесценно», – сказал Черчесов.
Напомним, что на Евро-2016 наша команда оказалась последней в группе.