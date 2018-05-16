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    Сборная России будет готовиться к ЧМ-2018 по планам к Евро-2016. Во Франции команда не вышла в плей-офф

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что получил все необходимые документы о подготовке команды к последнему европейскому чемпионату. Их предоставил Леонид Слуцкий.

    «Очень благодарен Леониду Слуцкому за то, что предоставил мне все возможные документы о подготовке сборной к Евро-2016, а также в устной беседе многое рассказал.

    Даже если это позволит сделать хотя бы на один просчет меньше – уже бесценно», – сказал Черчесов.

    Напомним, что на Евро-2016 наша команда оказалась последней в группе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2018 21:05
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 мая 2018, 11:48

      А, как же свои мозги? Ты тренер или конь в стойле? У тебя уважаемый Станислав, уйма времени была всё самому разобрать и подогнать. Получается у человека нет своей идеи и своего виденья, просто трухает наступить на те-же грабли. Просто ё......я, за полмесяца до ЧМ, мы конспекты Слуцкого изучаем. Еп-ла-ны госы что-ли сдавать собрались?

      4
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 17 мая 2018, 10:31

      Если похудеют на 5 кг.?То может быть как при Хидинге

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 10:12

      вот бы еще и у себя размышления были а не только конспекты Слуцкого)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 мая 2018, 08:27

      Остап Бендер не использовал методичек на теплоходе,когда рисовал "сеятеля" и за это поплатился.Черчесов учёл в своей работе его провал....

      1
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 08:05

      Зачем ему голову ломать когда есть "подсказка".

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 17 мая 2018, 08:03

      Похоже мы с группы не выйдем)

      5
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      Рейтинг: +271

      artem 81 17 мая 2018, 08:02

      Потом скажет, что мне Лёня неправильную схему подсунул))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 17 мая 2018, 06:19

      т.е. уровень нашего тренера такой, что подготовить команду без подсказок прошлого тренера он не может? Где его видение подготовки? А если и перенимать предыдущий опыт - то логичнее это делать сразу после назначения, нет?
      Доверили команду физруку, у которого даже опыта нормального нет... Тренером вратарей его надо было максимум брать. Но теперь уже придется болеть за сборную с таким тренером, какой есть...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 17 мая 2018, 05:53

      Что делать,если у пастуха своих мозгов нет!?

      6
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > АЛЕКС 58 17 мая 2018, 07:02

      Про мозги.
      Черчес - человек гор.
      А в горах бараны.Много баранов.
      Мораль: С кем поведешься ,от того и наберешься...
      А если развить твою мысль,тезка, то ,что ми имеем?
      Пастуха и его отару!
      Вернее ,нас имеют....хоть плачь,хоть смейся....такие нонче времена,
      Как говаривал лысый Познер))))

      2
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 17 мая 2018, 02:43

      Черчес ! Ты ,главное,не нервничай.
      ,,Жопа,, ужо давно запрограмирована.
      Табе и делать ничяво не надо.
      Как в знаменитой комедии ,,Операция Ы,,
      ....Усее ужо украдено до вас....)))))

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