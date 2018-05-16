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  • Сборная России будет готовиться к ЧМ-2018 по планам к Евро-2016. Во Франции команда не вышла в плей-офф

Сборная России будет готовиться к ЧМ-2018 по планам к Евро-2016. Во Франции команда не вышла в плей-офф

16 мая 2018, 21:05
26

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что получил все необходимые документы о подготовке команды к последнему европейскому чемпионату. Их предоставил Леонид Слуцкий.

«Очень благодарен Леониду Слуцкому за то, что предоставил мне все возможные документы о подготовке сборной к Евро-2016, а также в устной беседе многое рассказал.

Даже если это позволит сделать хотя бы на один просчет меньше – уже бесценно», – сказал Черчесов.

Напомним, что на Евро-2016 наша команда оказалась последней в группе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (26)
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vladik12
1526493981
Стас, ради всего святого: возьми эти планы и сожги!
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insider_retro
1526494776
Леонид Викторович, конечно, уважаемый специалист и конспекты у него дельные... Но Черчесову было бы полезней запросить в архиве пакет документов некоего Гуса Хиддинга от 2008 года... Там, вроде, нормальные ходы записаны!!..))
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max74
1526496009
Ну да, ещё Кутузов при Бородино эти планы разрабатывал. Смешались в кучу кони, люди ....
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Munez89
1526497672
Считаю, Денисов должен приехать и сунуть пару раз в е...о Черчесову, а потом на локтях заставить учить конспекты Лобановского, Хиддинка..потом ещё раз сунуть ему в е..о! Вот тогда, будет результат!!!А то Габуловы, Джанаевы в сборной..Где Лунев, где Гиля?
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Аэратор
1526499818
не пойму журналюги хотят поддержать сборную или забить последний гвоздь в крышку гроба.
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АЛЕКС 58
1526525629
Что делать,если у пастуха своих мозгов нет!?
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artem 81
1526533385
Похоже мы с группы не выйдем)
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zigbert
1526533508
Зачем ему голову ломать когда есть "подсказка".
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OfaZavr
1526541160
вот бы еще и у себя размышления были а не только конспекты Слуцкого)
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woyser
1526546905
А, как же свои мозги? Ты тренер или конь в стойле? У тебя уважаемый Станислав, уйма времени была всё самому разобрать и подогнать. Получается у человека нет своей идеи и своего виденья, просто трухает наступить на те-же грабли. Просто ё......я, за полмесяца до ЧМ, мы конспекты Слуцкого изучаем. Еп-ла-ны госы что-ли сдавать собрались?
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