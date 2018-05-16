Сборная России будет готовиться к ЧМ-2018 по планам к Евро-2016. Во Франции команда не вышла в плей-офф

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что получил все необходимые документы о подготовке команды к последнему европейскому чемпионату. Их предоставил Леонид Слуцкий.

«Очень благодарен Леониду Слуцкому за то, что предоставил мне все возможные документы о подготовке сборной к Евро-2016, а также в устной беседе многое рассказал.

Даже если это позволит сделать хотя бы на один просчет меньше – уже бесценно», – сказал Черчесов.

Напомним, что на Евро-2016 наша команда оказалась последней в группе.