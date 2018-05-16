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    Тренер «Марселя» Гарсия: «Хорошо, что сыграем с «Атлетико» в одном единственном матче»

    Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия рассказал о сходстве своей команды с мадридским «Атлетико», с котором предстоит встреча в финале Лиги Европы.

    «Атлетико» отличная команда с самой надежной защитой в Испании, но у них и прекрасное нападение! Если у нас и есть сходство, то оно в том, что у каждой из команд есть характер. Мы уважаем «Атлетико». Это великий клуб с большим опытом.

    Самое хорошее, что мы встречаемся с «Атлетико» в одном единственном матче. В такой ситуации в футболе возможно все.

    25 лет назад «Марсель» стал первым французским клубом, выигравшим Лигу чемпионов. У нас есть шанс первыми из Франции выиграть Лигу Европы, хотя сделать это будет очень сложно.

    У нас есть разные тактические варианты. Можем сыграть в два или в три центральных защитника. Я уже все решил, но вы узнаете об этом только завтра вечером», – рассказал тренер.

    Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» состоится в Лионе в среду, 16 мая в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    16.05.2018 06:44
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