Тренер «Марселя» Гарсия: «Хорошо, что сыграем с «Атлетико» в одном единственном матче»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия рассказал о сходстве своей команды с мадридским «Атлетико», с котором предстоит встреча в финале Лиги Европы.

«Атлетико» отличная команда с самой надежной защитой в Испании, но у них и прекрасное нападение! Если у нас и есть сходство, то оно в том, что у каждой из команд есть характер. Мы уважаем «Атлетико». Это великий клуб с большим опытом.

Самое хорошее, что мы встречаемся с «Атлетико» в одном единственном матче. В такой ситуации в футболе возможно все.

25 лет назад «Марсель» стал первым французским клубом, выигравшим Лигу чемпионов. У нас есть шанс первыми из Франции выиграть Лигу Европы, хотя сделать это будет очень сложно.

У нас есть разные тактические варианты. Можем сыграть в два или в три центральных защитника. Я уже все решил, но вы узнаете об этом только завтра вечером», – рассказал тренер.

Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» состоится в Лионе в среду, 16 мая в 21:45 по московскому времени.