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Орлов: «В «Спартаке» что ни игрок – то проблема»

15 мая 2018, 22:07
42

Спортивный журналист Геннадий Орлов поговорил о ситуации в московском «Спартаке». Комментатор считает красно-белую команду проблемной.

«Спартаку» надо покупать почти всю команду. Массимо Каррера неопытный тренер, только начал работать главным тренером, он не разобрался. Писали, что «Ювентус» рассчитывает на Карреру. Я прочитал – и обалдел! Начал смотреть итальянские газеты, и оказалось, что это фейковая информация.

Каррере надо разобраться. В «Спартаке» что ни игрок, то проблема. Они комплектуются проблематично, могли бы как-то получше. Пришли к тому, что Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров не нужны сборной, хотя они там были ведущими игроками», – сказал Орлов.

«Спартак» финишировал в РФПЛ третьим.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (42)
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Жёлто-синий
1526411848
В зените что не игрок то проблема
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Опорник84
1526412128
Гена, закройся!
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Патронташ
1526412579
Достал уже своим бредом этот старый маразматик.
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Зарема лис
1526412968
Это только вы команду каждый год новую закупаете, а мы со своими проблемами как нибудь справимся!!!
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mialkov
1526413553
Меня радует одно - что главную проблему телевидение решило - убрав Орлова из комментаторов! Ждем того же от журналистов - не брать у него интервью
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Asbjorn
1526413588
за зенитом пусть следит,а то по ходу сезона переобулся шустро,то бифирамбы пел и призывал к поддержке манчини,то клеймил позором,двуличный старикан-маразматик
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Виктор12
1526414639
Как ни старались судьи вытащить Спартак снова на первое место, но не удалось. Удалось только Безбородову, за счёт цены федуновского вопроса, украсть Суперкубок у Локомотива и отдать его Спартаку. А все остальные судейские АФЕРЫ не помогли Спартаку. Кубок провалили, прямое попадание в групповой этап ЛЧ провалили, чемпионами не стали и мало того, не взяли серебро. - Сезон для Спартака получился ПРОВАЛЬНЫМ! Виноват Каррера. Его провальная работа и это при помощи судей, которые всячески судили в пользу Спартака, во многих матчах этого сезона. А если учесть, что со следующего сезона в РФПЛ будут внедрены видеоповторы, то провал гарантирован Спартаку и в новом сезоне. - Видеоповторы ПРИКРОЮТ скандальную судейскую лавочку Федуна. Будь внедрены видеоповторы в прошлом сезоне, то Спартак не занял бы первое место! Именно судьи вытащили Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, на первое место в сезоне 2016/17!!! Без судейской помощи, Спартак обречён ползать в середине таблицы, а не летать на верху!!! Вспомните начало сезона, с чего всё началось. Чемпионат начался, а Спартак продолжал бурно ПРАЗДНОВАТЬ! Десять туров Спартак и Каррера ПРОВАЛИЛ и не досчитался многих очков. Затем ситуацию выправили, но концовку СМАЗАЛИ и с Кубком России ПРОЛЕТЕЛИ мимо! Последнюю игру 30 тура ПРОИГРАЛИ Динамо и пролетели мимо серебра и группового этапа. В квалификации предстоит бороться. Это большая разница играть сразу на групповом этапе Лиги чемпионов или на стадии квалификации. Эта незавидная участь досталась Спартаку. Теперь они будут разрываться на несколько фронтов и форсировать подготовку, но это ещё им не гарантирует успех. . Шансов ПРОВАЛИТЬ квалификацию у Спартака БОЛЬШЕ, чем пройти дальше!!! Задачи на сезон не выполнили, а ПРОВАЛИЛИ. Что "заслужили", то и получили. Спартак не попал напрямую в групповой этап Лиги чемпионов и ПОТЕРЯЛ около 20 млн. евро. Предстоит квалификация за право играть в группе. Вот вам ЦЕНА спартаковского поражения от Динамо! Вот вам цена ПЛОХОГО судейства Карасёва, который всячески ПЫТАЛСЯ помочь Спартаку победить, но не получилось.
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rizonator
1526415122
У Орлова, что не комментарий, то идиотизм. Ему пора заканчивать.
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Spartak 777
1526421628
То то я смотрю в Зените никаких проблем не было и нет )))) не с Быстровым , Денисовым , ни с Халком , ни с Широковым , ни с кем бы то ни было еще и тренера особенно последнее время уж очень опытные и сплошь одни успехи , что Луческу , что Манчини , можно даже слоган создать "Зенит-команда без проблем"
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Krossmen73
1526437469
Ээээхххх.....Гена,Гена....У тебя что не комментарий,то та же проблема .Нужно в голове что- то менять.И тут Каррера не поможет.Только Кащенко!!!
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