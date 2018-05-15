Орлов: «В «Спартаке» что ни игрок – то проблема»

Спортивный журналист Геннадий Орлов поговорил о ситуации в московском «Спартаке». Комментатор считает красно-белую команду проблемной.

«Спартаку» надо покупать почти всю команду. Массимо Каррера неопытный тренер, только начал работать главным тренером, он не разобрался. Писали, что «Ювентус» рассчитывает на Карреру. Я прочитал – и обалдел! Начал смотреть итальянские газеты, и оказалось, что это фейковая информация.

Каррере надо разобраться. В «Спартаке» что ни игрок, то проблема. Они комплектуются проблематично, могли бы как-то получше. Пришли к тому, что Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров не нужны сборной, хотя они там были ведущими игроками», – сказал Орлов.

«Спартак» финишировал в РФПЛ третьим.