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    Орлов: «В «Спартаке» что ни игрок – то проблема»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов поговорил о ситуации в московском «Спартаке». Комментатор считает красно-белую команду проблемной.

    «Спартаку» надо покупать почти всю команду. Массимо Каррера неопытный тренер, только начал работать главным тренером, он не разобрался. Писали, что «Ювентус» рассчитывает на Карреру. Я прочитал – и обалдел! Начал смотреть итальянские газеты, и оказалось, что это фейковая информация.

    Каррере надо разобраться. В «Спартаке» что ни игрок, то проблема. Они комплектуются проблематично, могли бы как-то получше. Пришли к тому, что Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров не нужны сборной, хотя они там были ведущими игроками», – сказал Орлов.

    «Спартак» финишировал в РФПЛ третьим.

    Источник: «ВКонтакте»

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    15.05.2018 22:07
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 мая 2018, 23:26

      У меня такое ощущение, что у Генннны, Орлов головного мозга случился..
      Лучше пусть свой мега клуб комментирует.А размышления полуграмотного старика нас как то не волнуют.

      2
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      Рейтинг: +80

      AndreyAP 16 мая 2018, 19:06

      Старик сам является большой проблемой для болельщиков футбола. Этими словами он расписался в том, что он бестолочь...
      У него видите ли Кержаков чуть ли не бог!, а команда занявшая третье место и попавшая в зону ЛЧ - проблемная))) ну... маразматик...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 16 мая 2018, 16:56

      Игроки Спартака - неразрешимая проблема для Зенита. Старик прав.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 16 мая 2018, 15:39

      Старый пердун зенитовский, в своем репертуаре! Смотри за тем что творится у бомжей, а старшим ( по возрасту клуба) в задницу не заглядывай!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 16 мая 2018, 14:06

      Чья бы корова мычала.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 16 мая 2018, 12:14

      А почему опять обрезали интервью? Он ещё сказал, что нынешний Локомотив сильнее прошлогоднего Спартака. А я как раз матчасть в ответ подобрал....

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1847

      mahan 16 мая 2018, 12:09

      Какая тебе разница, что у нас в Спартаке происходит, сиди и смотри, что у вас в болоте происходит, а то в следующем сезоне как бы на 10 место не скатились, с таким то составом 5 место ПОЗОРИЩЕ.

      8
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 мая 2018, 11:37

      проблема, это отсутствие эрекции, остальное - неприятности.)))

      5
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 16 мая 2018, 11:35

      Да ну...?!За то в Зените что ни игрок то орёль,только немножко болель...

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 16 мая 2018, 11:18

      Зато в Зените нет проблем. Вбухиваются миллионы, меняются тренера...Причем платят этим тренерам немерено...В результате почетное 5 место...Свои дела решай Гена. А Каррера-хороший тренер, его команда играет, а не мучается как Зенит. Это я-конь говорю, который Спартак естественно любить не может..

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