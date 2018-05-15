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    Рыжиков может продолжить карьеру в Испании или Израиле

    Ранее «Бомбардир» писал, что вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков покидает команду. Стало известно, где футболист может продолжить карьеру.

    «У Сергея Рыжикова было предложение от казанского «Рубина» подписать новый контракт, но он решил сменить обстановку. Он имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

    Интерес к футболисту проявляют клубы из РФПЛ, Испании и Израиля. Сергей благодарен болельщикам за поддержку и говорит им «до свидания», а не «прощайте». Казань стала для него родной, по окончании карьеры он планирует работать в этом городе», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 года (280 матчей в РФПЛ, 248 пропущенных мячей).

    Источник: Р-Спорт

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    15.05.2018 21:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 17 мая 2018, 09:12

      ...Сергей !!! Здоровья и удачи тебе в дальнейшей карьере!!! Езжай в страну избранных,--там тебе будет хорошо( хотя я их не уважаю).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 10:07

      ну удачи тогда в другом месте раз уж здесь так получилось.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 08:17

      Удачи тебе Сергей.

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 мая 2018, 07:18

      Удачи Серега!
      Ты молодец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 15 мая 2018, 22:43

      Да в Зенит на лавку придет посидеть пока не поседеет

      -2
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      Рейтинг: +380

      Гуус 15 мая 2018, 22:42

      Серега давай в испанию, не иди в клуб рфпл. попробуй себя в европе!!

      2
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