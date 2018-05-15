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Рыжиков может продолжить карьеру в Испании или Израиле

15 мая 2018, 21:53
6

Ранее «Бомбардир» писал, что вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков покидает команду. Стало известно, где футболист может продолжить карьеру.

«У Сергея Рыжикова было предложение от казанского «Рубина» подписать новый контракт, но он решил сменить обстановку. Он имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

Интерес к футболисту проявляют клубы из РФПЛ, Испании и Израиля. Сергей благодарен болельщикам за поддержку и говорит им «до свидания», а не «прощайте». Казань стала для него родной, по окончании карьеры он планирует работать в этом городе», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 года (280 матчей в РФПЛ, 248 пропущенных мячей).

Источник: Р-Спорт
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей
Комментарии (6)
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Гуус
1526413378
Серега давай в испанию, не иди в клуб рфпл. попробуй себя в европе!!
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88serega88
1526413400
Да в Зенит на лавку придет посидеть пока не поседеет
Ответить
rubinovyi2
1526444319
Удачи Серега! Ты молодец!
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zigbert
1526447832
Удачи тебе Сергей.
Ответить
OfaZavr
1526454460
ну удачи тогда в другом месте раз уж здесь так получилось.
Ответить
FaTeK1945ru
1526537537
...Сергей !!! Здоровья и удачи тебе в дальнейшей карьере!!! Езжай в страну избранных,--там тебе будет хорошо( хотя я их не уважаю).
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