Рыжиков может продолжить карьеру в Испании или Израиле

Ранее «Бомбардир» писал, что вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков покидает команду. Стало известно, где футболист может продолжить карьеру.

«У Сергея Рыжикова было предложение от казанского «Рубина» подписать новый контракт, но он решил сменить обстановку. Он имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

Интерес к футболисту проявляют клубы из РФПЛ, Испании и Израиля. Сергей благодарен болельщикам за поддержку и говорит им «до свидания», а не «прощайте». Казань стала для него родной, по окончании карьеры он планирует работать в этом городе», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 года (280 матчей в РФПЛ, 248 пропущенных мячей).