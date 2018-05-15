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    Агент Эрнандеса: «ЦСКА связывался с нами недавно, но предложил слишком мало денег»

    Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы нападающего «Халла» Абеля Эрнандеса, подтвердил, что действительно контактировал с ЦСКА. По его словам, армейский клуб предложил контракт уругвайцу, но со слишком небольшой зарплатой.

    «ЦСКА действительно выходил на нас с предложением не так давно. Это очень хорошая команда. Единственная проблема заключалась в том, что их первоначальное предложение оказалось слишком низким по деньгам. К тому же Абелем интересуются многие клубы Англии. Посмотрим, что произойдет», – сказал.

    Соглашение 27-летнего футболиста с «тиграми» истекает 30 июня. В минувшем сезоне он провел 10 матчей, забив восемь голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2018 14:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 15 мая 2018, 16:35

      Если не договорятся, то можно Вагнера 3-ий раз возвращать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 мая 2018, 16:20

      Все прознали, что в России хорошо платят и для себя требуют
      большую зарплату.

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > vladimir-7 15 мая 2018, 16:37

      Спасибо Зениту, Рубину и в прошлом Анжи - за то что зарплаты легионеров задрали до небес. На меньшее теперь не согласны даже посредственные иностранцы

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