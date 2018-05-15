Агент Эрнандеса: «ЦСКА связывался с нами недавно, но предложил слишком мало денег»

Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы нападающего «Халла» Абеля Эрнандеса, подтвердил, что действительно контактировал с ЦСКА. По его словам, армейский клуб предложил контракт уругвайцу, но со слишком небольшой зарплатой.

«ЦСКА действительно выходил на нас с предложением не так давно. Это очень хорошая команда. Единственная проблема заключалась в том, что их первоначальное предложение оказалось слишком низким по деньгам. К тому же Абелем интересуются многие клубы Англии. Посмотрим, что произойдет», – сказал.

Соглашение 27-летнего футболиста с «тиграми» истекает 30 июня. В минувшем сезоне он провел 10 матчей, забив восемь голов.