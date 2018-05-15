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    Бузова рассказала, почему болеет за «Спартак»

    Бывшая жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Ольга Бузова рассказала, по какой причине она поддерживает «Спартак». Певица призналась, что раньше она болела за «Локо».

    «Откровенно говоря, я поддерживала не конкретно «Локомотив», а команду, в которой играл любимый человек. После развода в «Локо» не осталось близких для меня людей. Супруг Юли Самедовой Саня ушел в «Спартак», поэтому сейчас болею за этот клуб.

    Там также играют мужья других моих подруг – Денис Глушаков и Дима Комбаров. Несмотря на то, что я больше не в футболе, по-прежнему общаюсь с девочками и всегда помогаю им», – сказала в интервью «СтарХит».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2018 01:50
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 мая 2018, 13:17

      Похоже этим летом клуб покинут Комбаров и возможно Глушаков.Это значит Бузова опять будет топить за Арарат ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 15 мая 2018, 11:47

      Спартак поздравляю, еще одним болельщиком прибыло!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 15 мая 2018, 10:29

      теперь Бузова ассоциируется не с Локомотивом, а со Спартаком. Отлично, молодец Оля!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 15 мая 2018, 09:59

      очередные поющие трусы

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > alp 15 мая 2018, 14:06

      Был бы голос у этих трусов, но увы..., открывать рот под фонограмму большого таланта и ума не требует

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > арейская 15 мая 2018, 19:19

      ****, как она достала эта ПТУшница долбанная.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 15 мая 2018, 09:32

      Панов, Кафельников, теперь Бузова... не к добру все это...

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 15 мая 2018, 09:06

      А Спартак в курсе, что за них топит Бузова?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      kepим 15 мая 2018, 08:57

      На х она тут нужна, эт вроде футбольный сайт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 мая 2018, 08:50

      хочешь говна-славы напиши о бузовой.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 мая 2018, 08:31

      Бузовой, что клуб поменять, что мужей, один х..

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 мая 2018, 08:26

      эх Тарасов Тарасов такую фанатку профуфукал теперь она за Спартак топит

      1
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