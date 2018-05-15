Бузова рассказала, почему болеет за «Спартак»

Бывшая жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Ольга Бузова рассказала, по какой причине она поддерживает «Спартак». Певица призналась, что раньше она болела за «Локо».

«Откровенно говоря, я поддерживала не конкретно «Локомотив», а команду, в которой играл любимый человек. После развода в «Локо» не осталось близких для меня людей. Супруг Юли Самедовой Саня ушел в «Спартак», поэтому сейчас болею за этот клуб.

Там также играют мужья других моих подруг – Денис Глушаков и Дима Комбаров. Несмотря на то, что я больше не в футболе, по-прежнему общаюсь с девочками и всегда помогаю им», – сказала в интервью «СтарХит».