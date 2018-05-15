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Бузова рассказала, почему болеет за «Спартак»

15 мая 2018, 01:50
24

Бывшая жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Ольга Бузова рассказала, по какой причине она поддерживает «Спартак». Певица призналась, что раньше она болела за «Локо».

«Откровенно говоря, я поддерживала не конкретно «Локомотив», а команду, в которой играл любимый человек. После развода в «Локо» не осталось близких для меня людей. Супруг Юли Самедовой Саня ушел в «Спартак», поэтому сейчас болею за этот клуб.

Там также играют мужья других моих подруг – Денис Глушаков и Дима Комбаров. Несмотря на то, что я больше не в футболе, по-прежнему общаюсь с девочками и всегда помогаю им», – сказала в интервью «СтарХит».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (24)
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арейская
1526340873
Бузова, тебя уж слишком много везде, уйди хотя бы из футбола, дай нам отдохнуть от тебя...
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Муруал
1526342757
Да уж,завидный болельщик!Везёт Спартаку)
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Superviser77
1526346009
Взаимоисключающие параграфы соблюдены: "Несмотря на то, что я больше не в футболе.." и в то же время " Супруг Юли Самедовой Саня ушел в «Спартак», поэтому сейчас болею за этот клуб". Вот такая каша в голове у Бузовой! (Э.Суровый)
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kykyi
1526351006
Было бы естественней если бы она болела чем нибудь другим, например триппером.
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Avaretz
1526356081
Бузова "я болею за Спартак, потому что нравится синий цвет их формы"
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RedWhiteFans2
1526357954
Это как антиреклама прозвучала.
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vladimir-7
1526362297
Бузовой, что клуб поменять, что мужей, один х..
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baden69
1526365947
Панов, Кафельников, теперь Бузова... не к добру все это...
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alp
1526367593
очередные поющие трусы
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srg38
1526369379
теперь Бузова ассоциируется не с Локомотивом, а со Спартаком. Отлично, молодец Оля!
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