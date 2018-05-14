Покеттино запросил у руководства «Тоттенхэма» 150 миллионов на летние трансферы

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино запросил у руководства клуба 150 миллионов фунтов на летние покупки. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По информации источника, аргентинец хочет сохранить в команде Гарри Кейна, Деле Алли, Кристиана Эриксена, Яна Вертонгена, Эрика Дайера и Уго Льориса. В период летнего окна переходов футболисты получат предложение продлить свои действующие контракты.

Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз и Мусса Дембеле могут покинуть команду.

Ожидается, что Покеттино попробует подписать Вилфрида Заха из «Кристал Пэлас» или Райна Сессьеньона, выступающего за «Фулхэм». Сумма обоих трансферов оценивается в 50 миллионов фунтов.

По данным The Telegraph, возможны контакты с Антони Марсьялем («МЮ»), Брианом Кристанте («Бенфика») и Матео Ковачичем («Реал»).

Напомним, клуб с Севера Лондона завершил сезон АПЛ на третьем месте в турнирной таблице.