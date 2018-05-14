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    Покеттино запросил у руководства «Тоттенхэма» 150 миллионов на летние трансферы

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино запросил у руководства клуба 150 миллионов фунтов на летние покупки. Об этом сообщило издание The Telegraph.

    По информации источника, аргентинец хочет сохранить в команде Гарри Кейна, Деле Алли, Кристиана Эриксена, Яна Вертонгена, Эрика Дайера и Уго Льориса. В период летнего окна переходов футболисты получат предложение продлить свои действующие контракты.

    Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз и Мусса Дембеле могут покинуть команду.

    Ожидается, что Покеттино попробует подписать Вилфрида Заха из «Кристал Пэлас» или Райна Сессьеньона, выступающего за «Фулхэм». Сумма обоих трансферов оценивается в 50 миллионов фунтов.

    По данным The Telegraph, возможны контакты с Антони Марсьялем («МЮ»), Брианом Кристанте («Бенфика») и Матео Ковачичем («Реал»).

    Напомним, клуб с Севера Лондона завершил сезон АПЛ на третьем месте в турнирной таблице.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.05.2018 14:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 11:52

      Хороших трансферов и держать костяк команды.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 15 мая 2018, 00:10

      А у арсенала всего 50 будет да? как у середняка чемпионшипа

      0
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      Рейтинг: +138

      mouzEmoTion.. 14 мая 2018, 16:06

      Главное, чтобы это помогло)))

      0
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      Рейтинг: +10

      fenyablr 14 мая 2018, 15:34

      Надеюсь на толковые трансферы

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