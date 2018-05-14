Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Покеттино запросил у руководства «Тоттенхэма» 150 миллионов на летние трансферы

Покеттино запросил у руководства «Тоттенхэма» 150 миллионов на летние трансферы

14 мая 2018, 14:20
4

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино запросил у руководства клуба 150 миллионов фунтов на летние покупки. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По информации источника, аргентинец хочет сохранить в команде Гарри Кейна, Деле Алли, Кристиана Эриксена, Яна Вертонгена, Эрика Дайера и Уго Льориса. В период летнего окна переходов футболисты получат предложение продлить свои действующие контракты.

Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз и Мусса Дембеле могут покинуть команду.

Ожидается, что Покеттино попробует подписать Вилфрида Заха из «Кристал Пэлас» или Райна Сессьеньона, выступающего за «Фулхэм». Сумма обоих трансферов оценивается в 50 миллионов фунтов.

По данным The Telegraph, возможны контакты с Антони Марсьялем («МЮ»), Брианом Кристанте («Бенфика») и Матео Ковачичем («Реал»).

Напомним, клуб с Севера Лондона завершил сезон АПЛ на третьем месте в турнирной таблице.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fenyablr
1526301265
Надеюсь на толковые трансферы
Ответить
mouzEmoTion..
1526303176
Главное, чтобы это помогло)))
Ответить
DeStar
1526332202
А у арсенала всего 50 будет да? как у середняка чемпионшипа
Ответить
zigbert
1526374379
Хороших трансферов и держать костяк команды.
Ответить
Главные новости
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
2
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
34
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Все новости
Все новости
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
Вчера, 15:10
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
Вчера, 14:33
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
Вчера, 12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
Вчера, 00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+