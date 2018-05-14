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    Сорокин: «Бойкоту ЧМ-2018 можем противопоставить только хорошо организованный, комфортный турнир»

    Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин доволен подготовкой к чемпионату мира-2018, которая вышла на финишную прямую.

    Напомним, турнир будет открыт 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Игра пройдет в московских «Лужниках».

    – За месяц до старта чемпионата мира остались ли проблемы, которые вас беспокоят?

    – Нет. Ничего, что могло бы нас беспокоить, мы не видим. Конечно, международная обстановка могла бы быть получше, подружелюбнее. Иногда мы слышим не очень приятные для нас призывы о бойкоте турнира. Но с этим мы не можем ничего поделать. Мы можем только противопоставить этим призывам хорошо организованный, комфортный чемпионат мира.

    – Тем не менее сейчас отношение мировой общественности смягчается...

    – В целом немного смягчается, но могло бы быть совсем идеально.

    – Это давление как-то повлияет на посещаемость турнира?

    – Нет, оно уже никак не повлияло — уже продано 89% всех билетов. Политические призывы не увенчались успехом, и если у кого-то были такие цели, то они точно не будут достигнуты. Поэтому есть уверенность, что чемпионат мира пройдет практически при полных трибунах. По крайней мере все индикации об этом говорят.

    Источник: Известия

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    14.05.2018 07:40
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