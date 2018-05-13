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Бабаев: «Жаль будет расставаться с Головиным, но это жизнь»

13 мая 2018, 22:46
10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о предстоящей работе клуба на трансферном рынке перед стартом нового сезона.

«По возможным трансферам работа ведeтся. Понятно, что уже во всeм футбольном мире все поняли, что без трансферов сложно добиться желаемых результатов. Очевидно, что нам необходимо усиление. Особенно с учeтом того факта, что мы пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Мы будем усиливаться. Не будет огромного количества трансферов, но постараемся усилить необходимые позиции и взять качественных игроков.

Что касается информации о возможном переходе Александра Головина в европейский клуб уже до начала ЧМ-2018, то пока это слухи, никаких официальных предложений у нас на руках нет. Допускаю, что предложений будет несколько. Очевидно, Саша своей игрой заслужил внимание ведущих европейских клубов. Очень жаль, конечно, будет расставаться. Но это жизнь, это футбол. Не мы первые, не мы последние. Если получим достойное предложение от хорошего европейского клуба, то будет неправильно не дать Саше шанс проявить себя в Европе.

Будет ли ЦСКА предпринимать попытки оставить у себя Мусу? Будем вести эту работу. Но всe будет зависеть от позиции «Лестера». Нам бы очень хотелось, чтобы он остался у нас. Тем более, нас ждeт Лига чемпионов. Исключать эту возможность нельзя. Но, если «Лестер» будет иметь на руках более выгодное финансовое предложение, чем можем предложить мы, то будет трудно. Наверняка, у них цель продать игрока, а не снова сдать его в аренду. Но мы постараемся сохранить Мусу», – сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что по итогам сезона ЦСКА могут массово покинуть футболисты.

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед Головин Александр Бабаев Роман
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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за ЦСКА с 1980г
1526241294
Ну и ладно! Это жизнь.. Уйдут: Миланов,Верблум,Головин, Игнашевич, братья Березуцкие-короче полкоманды. Придут Ивановы,Петровы,Сидоровы и Муса.. И будем мы снова в ЛЧ(в 7раз). Если этот парень бело русский останется..
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insider_retro
1526241789
С Головиным - не продешевить, а с Мусой - не переплатить!..)) Остальное Гончаренко поправит и наладит!..))
Ответить
Отчаянный Пердун
1526246583
Спасибо за сезон. Не ожидал что ЦСКА с эго проблемами в том сезоне без трансферов поднимица так высоко. Молодцы
Ответить
vovan55
1526248234
цену набивает?
Ответить
TUMS
1526248890
И вот когда все покинут ЦСКА, тогда может быть спохватятся. Но поздно уже будет.
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Nerlinger
1526252688
Полкоманды не будет! Чую ждёт весёлый сезон...
Ответить
нейтральныйкакникто
1526253881
Говорить начал вроде об усилении, а в итоге больше порассуждал о продаже Головина и судьбе Мусы
Ответить
Ricco76""
1526273696
Помнится Головин обещал, что не покинет ЦСКА, пока не выиграет чемпионат России...
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anri1703
1526274235
да ЦСКА конечно красавцы думбия муса хорошо продали а потом в аренду )) а головину нужно попробовать силы иначе перегорит и потом уже вряд ли позовут как дзагоева
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VIPded
1526274682
Ткачева в основу!!!
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