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    Бабаев: «Жаль будет расставаться с Головиным, но это жизнь»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о предстоящей работе клуба на трансферном рынке перед стартом нового сезона.

    «По возможным трансферам работа ведeтся. Понятно, что уже во всeм футбольном мире все поняли, что без трансферов сложно добиться желаемых результатов. Очевидно, что нам необходимо усиление. Особенно с учeтом того факта, что мы пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Мы будем усиливаться. Не будет огромного количества трансферов, но постараемся усилить необходимые позиции и взять качественных игроков.

    Что касается информации о возможном переходе Александра Головина в европейский клуб уже до начала ЧМ-2018, то пока это слухи, никаких официальных предложений у нас на руках нет. Допускаю, что предложений будет несколько. Очевидно, Саша своей игрой заслужил внимание ведущих европейских клубов. Очень жаль, конечно, будет расставаться. Но это жизнь, это футбол. Не мы первые, не мы последние. Если получим достойное предложение от хорошего европейского клуба, то будет неправильно не дать Саше шанс проявить себя в Европе.

    Будет ли ЦСКА предпринимать попытки оставить у себя Мусу? Будем вести эту работу. Но всe будет зависеть от позиции «Лестера». Нам бы очень хотелось, чтобы он остался у нас. Тем более, нас ждeт Лига чемпионов. Исключать эту возможность нельзя. Но, если «Лестер» будет иметь на руках более выгодное финансовое предложение, чем можем предложить мы, то будет трудно. Наверняка, у них цель продать игрока, а не снова сдать его в аренду. Но мы постараемся сохранить Мусу», – сказал Бабаев.

    Ранее сообщалось, что по итогам сезона ЦСКА могут массово покинуть футболисты.

    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.05.2018 22:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 мая 2018, 08:11

      Ткачева в основу!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 мая 2018, 08:03

      да ЦСКА конечно красавцы думбия муса хорошо продали а потом в аренду )) а головину нужно попробовать силы иначе перегорит и потом уже вряд ли позовут как дзагоева

      0
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 14 мая 2018, 07:54

      Помнится Головин обещал, что не покинет ЦСКА, пока не выиграет чемпионат России...

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 мая 2018, 02:24

      Говорить начал вроде об усилении, а в итоге больше порассуждал о продаже Головина и судьбе Мусы

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 мая 2018, 02:04

      Полкоманды не будет! Чую ждёт весёлый сезон...

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 14 мая 2018, 01:01

      И вот когда все покинут ЦСКА, тогда может быть спохватятся. Но поздно уже будет.

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 14 мая 2018, 00:50

      цену набивает?

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 14 мая 2018, 00:23

      Спасибо за сезон. Не ожидал что ЦСКА с эго проблемами в том сезоне без трансферов поднимица так высоко. Молодцы

      2
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 13 мая 2018, 23:03

      С Головиным - не продешевить, а с Мусой - не переплатить!..))
      Остальное Гончаренко поправит и наладит!..))

      7
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 мая 2018, 22:54

      Ну и ладно! Это жизнь.. Уйдут: Миланов,Верблум,Головин, Игнашевич, братья Березуцкие-короче полкоманды. Придут Ивановы,Петровы,Сидоровы и Муса.. И будем мы снова в ЛЧ(в 7раз). Если этот парень бело русский останется..

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