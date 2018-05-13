Бабаев: «Жаль будет расставаться с Головиным, но это жизнь»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о предстоящей работе клуба на трансферном рынке перед стартом нового сезона.

«По возможным трансферам работа ведeтся. Понятно, что уже во всeм футбольном мире все поняли, что без трансферов сложно добиться желаемых результатов. Очевидно, что нам необходимо усиление. Особенно с учeтом того факта, что мы пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Мы будем усиливаться. Не будет огромного количества трансферов, но постараемся усилить необходимые позиции и взять качественных игроков.

Что касается информации о возможном переходе Александра Головина в европейский клуб уже до начала ЧМ-2018, то пока это слухи, никаких официальных предложений у нас на руках нет. Допускаю, что предложений будет несколько. Очевидно, Саша своей игрой заслужил внимание ведущих европейских клубов. Очень жаль, конечно, будет расставаться. Но это жизнь, это футбол. Не мы первые, не мы последние. Если получим достойное предложение от хорошего европейского клуба, то будет неправильно не дать Саше шанс проявить себя в Европе.

Будет ли ЦСКА предпринимать попытки оставить у себя Мусу? Будем вести эту работу. Но всe будет зависеть от позиции «Лестера». Нам бы очень хотелось, чтобы он остался у нас. Тем более, нас ждeт Лига чемпионов. Исключать эту возможность нельзя. Но, если «Лестер» будет иметь на руках более выгодное финансовое предложение, чем можем предложить мы, то будет трудно. Наверняка, у них цель продать игрока, а не снова сдать его в аренду. Но мы постараемся сохранить Мусу», – сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что по итогам сезона ЦСКА могут массово покинуть футболисты.

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