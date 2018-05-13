Мутко: «Спартак» должен разобраться сам в себе. Команде по силам играть в Лиге чемпионов»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал итоги сезона для «Спартака».

«Спартак» должен разобраться сам в себе. Это наш самый популярный клуб с многомиллионной армией болельщиков. Нужно сделать правильные выводы и подготовиться к еврокубкам. «Спартаку» по силам пройти квалификацию и играть в Лиге чемпионов», – сказал Мутко.

По итогам сезона «Спартак» занял третье место в РФПЛ и попал в Лигу чемпионов, где начнет борьбу с 3-го квалификационного раунда.

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