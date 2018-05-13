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    Мутко: «Спартак» должен разобраться сам в себе. Команде по силам играть в Лиге чемпионов»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал итоги сезона для «Спартака».

    «Спартак» должен разобраться сам в себе. Это наш самый популярный клуб с многомиллионной армией болельщиков. Нужно сделать правильные выводы и подготовиться к еврокубкам. «Спартаку» по силам пройти квалификацию и играть в Лиге чемпионов», – сказал Мутко.

    По итогам сезона «Спартак» занял третье место в РФПЛ и попал в Лигу чемпионов, где начнет борьбу с 3-го квалификационного раунда.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.05.2018 23:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 10:33

      Зенит теперь ему больше не интересен.

      2
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 14 мая 2018, 18:40

      с чего это Мутко заинтересовался Спартаком? по логике он должен быть обеспокоен делами Зенита.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 14 мая 2018, 13:11

      Пока Нам лучше и не Соваться в ЛЧ, надо учиться обыгрывать динамо терек и урал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 12:20

      кому как не Мутко знать как разобраться и ПОСТРОИТЬ)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      FlaMe2026 14 мая 2018, 09:06

      когда кончится подковёрная возня в Спартаке-тогда он и заиграет! за такие бабки,что они получают,надо не интриги плести,а пахать на поле!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 14 мая 2018, 07:52

      7-0 от Ливера и бодание с Марибором - это сила в лч???

      -2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 14 мая 2018, 07:00

      Это не тот ли Мутко,который "главный по строительству" в России?
      Он разве в футболе понимает что-то? Ему бы про цемент рассказывать,а не про Спартак..

      3
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      Рейтинг: +440

      Аэратор > семёнычев 14 мая 2018, 12:00

      про цемент надо быть в теме, а здесь ему можно языком почесать, все-равно без костей.)))

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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 14 мая 2018, 06:59

      Во-первых: кто мудко пустил в печать. Твою мать.
      Во-вторых: кто в Спартаке останется, кто прийдёт,
      Что Спартак потеряет, а что найдёт...

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 мая 2018, 04:21

      А ЦСКА достоин ? Еле еле Анжи выиграли. Наши клубы все гораздо ниже уровня ЛЧ к сожалению.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 мая 2018, 03:39

      мудко повесиь нахер!

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