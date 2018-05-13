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  • Мутко: «Спартак» должен разобраться сам в себе. Команде по силам играть в Лиге чемпионов»

Мутко: «Спартак» должен разобраться сам в себе. Команде по силам играть в Лиге чемпионов»

13 мая 2018, 23:50
19

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал итоги сезона для «Спартака».

«Спартак» должен разобраться сам в себе. Это наш самый популярный клуб с многомиллионной армией болельщиков. Нужно сделать правильные выводы и подготовиться к еврокубкам. «Спартаку» по силам пройти квалификацию и играть в Лиге чемпионов», – сказал Мутко.

По итогам сезона «Спартак» занял третье место в РФПЛ и попал в Лигу чемпионов, где начнет борьбу с 3-го квалификационного раунда.

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мутко Виталий
Комментарии (19)
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insider_retro
1526245278
Думаю, что клубы РФПЛ не нуждаются в комментариях предложенного, но ещё не назначенного строителя...
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СашкаГуров
1526245304
ВИТАЛЬКА ОТ ПИ**ДЫ ДЕТАЛЬКА !!!
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Федя Кабак
1526245658
Лучше бы молчал, строитель недоделанный!
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Cherembas
1526251509
хоть я и за Спартак,мне кажется они или кто то из игроков продажные,сливают игру
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семёнычев
1526270432
Это не тот ли Мутко,который "главный по строительству" в России? Он разве в футболе понимает что-то? Ему бы про цемент рассказывать,а не про Спартак..
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Ricco76""
1526273520
7-0 от Ливера и бодание с Марибором - это сила в лч???
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FlaMe2026
1526277974
когда кончится подковёрная возня в Спартаке-тогда он и заиграет! за такие бабки,что они получают,надо не интриги плести,а пахать на поле!
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OfaZavr
1526289608
кому как не Мутко знать как разобраться и ПОСТРОИТЬ)))
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юрий николаевич
1526312439
с чего это Мутко заинтересовался Спартаком? по логике он должен быть обеспокоен делами Зенита.
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zigbert
1526369632
Зенит теперь ему больше не интересен.
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