Покеттино: «Третье место в АПЛ – это фантастическое достижение»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результата матча против «Лестера» (5:4).

«Выиграть матч – большое облегчение. Это был захватывающий матч, финишировать третьими – это фантастическое достижение.

Это многое значит для клуба, игроков и болельщиков. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» – это другой уровень по сравнению с нами. Это фантастическое достижение после 38 матчей не на домашнем стадионе.

Играть на «Уэмбли» было сложно с самого начала. Для фанатов, игроков и персонала было сложно переехать сюда. Но мы смогли сделать так, чтобы все чувствовали себя как дома здесь.

Третьей место гарантирует участие в Лиге чемпионов. Мы переедем на новый стадион, и это очень важный момент для клуба», – сказал Покеттино.

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