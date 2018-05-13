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    Покеттино: «Третье место в АПЛ – это фантастическое достижение»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результата матча против «Лестера» (5:4).

    «Выиграть матч – большое облегчение. Это был захватывающий матч, финишировать третьими – это фантастическое достижение.

    Это многое значит для клуба, игроков и болельщиков. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» – это другой уровень по сравнению с нами. Это фантастическое достижение после 38 матчей не на домашнем стадионе.

    Играть на «Уэмбли» было сложно с самого начала. Для фанатов, игроков и персонала было сложно переехать сюда. Но мы смогли сделать так, чтобы все чувствовали себя как дома здесь.

    Третьей место гарантирует участие в Лиге чемпионов. Мы переедем на новый стадион, и это очень важный момент для клуба», – сказал Покеттино.

    «Челси», «Арсенал» и «Бернли» сыграют Лиге Европы

    Источник: BBC

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    13.05.2018 21:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 10:04

      Хотя и не чемпионы АПЛ, но показали красивый,добротный футбол.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 мая 2018, 04:28

      Вообще-то недавно "Тоттенхэм" был вторым, после "Лестера".

      0
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      ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > Бухбух 14 мая 2018, 15:18

      третьим, арсенал обогнал тогда кур и стал вторым!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух > ruverzema29rus 14 мая 2018, 17:12

      Может быть, не помню

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 мая 2018, 22:23

      Опередили все Лондонские клубы. Молодцы

      0
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 13 мая 2018, 22:11

      вот....а спартак носом крутит...типа...сезон не задался....финишировать третьими – это фантастическое достижение....

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 13 мая 2018, 22:01

      ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ

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