Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси», «Арсенал» и «Бернли» сыграют Лиге Европы

    Завершился 38-й тур чемпионата Англии. По итогам сезона в Лиге чемпионов сыграют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

    «Арсенал», «Челси» сыграют в групповом этапе Лиги Европы, «Бернли» – в квалификации.

    Таким образом, «Челси» второй раз за три года не попадает в розыгрыш Лиги чемпионов. В текущем сезоне ЛЧ синие дошли до 1/8 финала.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2018 19:06
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 мая 2018, 10:10

      Я что то не понял, ведь в Еврокубки внесли изменения же, страна победившая в еврокубках, попадает в групповой этап как победитель, а не как представитель какой либо страны???
      Если Ливерпуль возьмет ЛЧ (в чем я не сомневаюсь), разве от Англии не должно быть 5 представителей???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 мая 2018, 07:08

      от Англии 3 клуба в ле? а уиган?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 13 мая 2018, 23:16

      челси ******

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 13 мая 2018, 19:17

      Как Челси не попадает лч второй раз подряд?Вы своём уме,кто играл с Юве тогда?Членси да

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11