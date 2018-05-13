«Челси», «Арсенал» и «Бернли» сыграют Лиге Европы

Я что то не понял, ведь в Еврокубки внесли изменения же, страна победившая в еврокубках, попадает в групповой этап как победитель, а не как представитель какой либо страны???
Если Ливерпуль возьмет ЛЧ (в чем я не сомневаюсь), разве от Англии не должно быть 5 представителей???
Завершился 38-й тур чемпионата Англии. По итогам сезона в Лиге чемпионов сыграют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
«Арсенал», «Челси» сыграют в групповом этапе Лиги Европы, «Бернли» – в квалификации.
Таким образом, «Челси» второй раз за три года не попадает в розыгрыш Лиги чемпионов. В текущем сезоне ЛЧ синие дошли до 1/8 финала.