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  • Глушаков: «Надеюсь, в следующем сезоне никто и ничто не помешает нам вновь стать чемпионами!»

Глушаков: «Надеюсь, в следующем сезоне никто и ничто не помешает нам вновь стать чемпионами!»

13 мая 2018, 17:14
46

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал итоги сезона для московского клуба.

«Тяжелый сезон для команды, но лично мне хотелось бы отметить посещаемость матчей и тот факт, что болельщики всегда были рядом, несмотря ни на что. Не каждая команда может похвастаться такой поддержкой.

Спасибо вам, дорогие болельщики, что вы преданы «Спартаку». Эту поддержку ощущает каждый игрок, в том числе и я. Надеемся, что в следующем сезоне мы станем еще сильнее, и никто и ничто не помешает нам вновь стать чемпионами!» – написал Глушаков.

«Спартак» занял третье место в турнирной таблице РФПЛ и пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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Публикация от text (@glushak8)

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (46)
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"supermax"
1526221021
а в этом кто мешал? сами себе и мешали
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Makaweli
1526223211
Следующий раз будет лет через 16!
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Shogun
1526223393
Во сне явно или в 2034 году
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Zeff
1526226314
Где бы ему ума набраться?
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Viktor781
1526227193
Вы его слушайте больше. Он и не такого Вам наговорит.
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777+
1526229095
Сезон закончен - всем спасибо! Увидели знакомую картинку: Хромая, старая ЛОШАДКА.... Лягнула зазвездившуюся СВИНКУ!!!
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OfaZavr
1526229506
хватит болтать попусту, сегодня на поле показали свое отношение, что мешало этот сезон хорошо завершить, а он уже про следующий((
Ответить
Полная Канистра
1526230451
Денис кончай а этот базар каждый раз мы это от тебя слышим А в итоге это полный провал и разочарование для нас
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zigbert
1526234572
О следующем сезоне загадывать сейчас трудно.Наверняка будут изменения в составе.
Ответить
Виктор12
1526238077
Глушаков: - «...никто и ничто не помешает «Спартаку»??? Глушаков ОШИБАЕТСЯ! ПОМЕШАЕТ. Со следующего сезона будут внедрены ВИДЕОПОВТОРЫ!!! А что это ЗНАЧИТ! А это значит, что видеоповторы ПРИКРОЮТ скандальную судейскую лавочку Федуна. Будь внедрены видеоповторы в прошлом сезоне, то Спартак не занял бы первое место! Именно судьи вытащили Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, на первое место в сезоне 2016/17!!! Без судейской помощи, Спартак обречён ползать в середине таблицы, а не летать на верху!!!
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