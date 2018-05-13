Глушаков: «Надеюсь, в следующем сезоне никто и ничто не помешает нам вновь стать чемпионами!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал итоги сезона для московского клуба.

«Тяжелый сезон для команды, но лично мне хотелось бы отметить посещаемость матчей и тот факт, что болельщики всегда были рядом, несмотря ни на что. Не каждая команда может похвастаться такой поддержкой.

Спасибо вам, дорогие болельщики, что вы преданы «Спартаку». Эту поддержку ощущает каждый игрок, в том числе и я. Надеемся, что в следующем сезоне мы станем еще сильнее, и никто и ничто не помешает нам вновь стать чемпионами!» – написал Глушаков.

«Спартак» занял третье место в турнирной таблице РФПЛ и пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

text Публикация от text (@glushak8) 13 Май 2018 в 6:43 PDT

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