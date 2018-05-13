Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Надеюсь, в следующем сезоне никто и ничто не помешает нам вновь стать чемпионами!»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал итоги сезона для московского клуба.

    «Тяжелый сезон для команды, но лично мне хотелось бы отметить посещаемость матчей и тот факт, что болельщики всегда были рядом, несмотря ни на что. Не каждая команда может похвастаться такой поддержкой.

    Спасибо вам, дорогие болельщики, что вы преданы «Спартаку». Эту поддержку ощущает каждый игрок, в том числе и я. Надеемся, что в следующем сезоне мы станем еще сильнее, и никто и ничто не помешает нам вновь стать чемпионами!» – написал Глушаков.

    «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РФПЛ и пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2018 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 14 мая 2018, 17:22

      лично мне не хотелось бы видеть опг ромашка в Спартаке, все говорит о том что это зажравшийся игроки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 14 мая 2018, 01:00

      Сначала нужно воспитать своих коренных воспитанников как в Локо и ЦСКА а потом видно будет. Сколько можно покупать никчемных игроков из других команд нашего чемпионата...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > ZAITZEFF2011 14 мая 2018, 10:39

      Ты это прям про Зенит написал)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 мая 2018, 23:03

      У нас что ,Бельгия или Албания. Зенит отдал первенство из за разгильдяйства руководства. Уйти в такой отрыв,потом все потерять -жаль,но Локо тоже имел приличный отрыв. Крепчает наш чемпионат и становится интересней.!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 мая 2018, 22:51

      Странно,про локомотив ничего не сказал...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 13 мая 2018, 22:22

      Чемпионами мешает стать только зазвездившаяся секта внутри коллектива, пора вас разогнать и никто не сможет помешать становиться чемпионами каждый год.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 мая 2018, 22:20

      А ты сам в Спартаке останешься?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Виктор12 13 мая 2018, 22:01

      Глушаков: - «...никто и ничто не помешает «Спартаку»???
      Глушаков ОШИБАЕТСЯ! ПОМЕШАЕТ.
      Со следующего сезона будут внедрены ВИДЕОПОВТОРЫ!!!
      А что это ЗНАЧИТ!
      А это значит, что видеоповторы ПРИКРОЮТ скандальную судейскую лавочку Федуна.
      Будь внедрены видеоповторы в прошлом сезоне, то Спартак не занял бы первое место!
      Именно судьи вытащили Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, на первое место в сезоне 2016/17!!!
      Без судейской помощи, Спартак обречён ползать в середине таблицы, а не летать на верху!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Виктор12 13 мая 2018, 22:18

      Ты что несешь????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 13 мая 2018, 21:37

      Надеюсь, в следующем сезоне тебя не будет в Спартаке !!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      BykAs 13 мая 2018, 21:34

      Итебя вылечат!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 13 мая 2018, 21:33

      Стремление очень похвальное!Болельщики Спартака только ЗА!Только Денис и Ко,не забывайте что от вас мы ждём в каждой игре ,горения,мысли,борьбы на каждом участке поля,играть и бороться до последней минуты,сознания того что Спартак для каждого из вас это всё!Готовы ли вы к этому?Вопрос...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11