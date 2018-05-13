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    РФПЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» и занял третье место

    В матче 30-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» уступил «Динамо» – 0:1.

    «Спартак» занял третье место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов с квалификационного раунда.

    Бело-голубые заняли восьмое место.

    Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Луценко, 35 (с пенальти).

    «Спартак»: Ребров, Кутепов, Максимович (Фернандо, 68), Мельгарехо, Тимофеев (Комбаров, 76), Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 46), Пашалич, Самедов, Промес, Адриано.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Панченко (Черных, 63), Ташаев, Соу, Тетте (Соснин, 73), Луценко (Марков, 90+2).

    Предупреждения: Кутепов, 34; Ребров, 90+5 – Рыков, 8; Козлов, 8; Марков, 90+4.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2018 15:57
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 мая 2018, 21:06

      судья конечно простил "Спартак" и не один раз

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Татарин за ЦСКА 13 мая 2018, 21:07

      Динамо,спасибо братья

      0
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      Рейтинг: +125

      Гость87 13 мая 2018, 20:50

      Очередной позор. Впрочем как и весь сезон

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 13 мая 2018, 19:42

      Спасибо Динамо за хорошую игру!!!
      Спасибо спартаку за позорную игру!!!
      Спасибо ЦСКА за победу ,групповой лч тоже неплохо!!!!

      1
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 19:26

      Обидное поражение. И винить некого, виноваты сами.Не было целостной игры, большой брак в передачах, отсутствие проникающих атак. Да и физически выглядели слабовато.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 18:47

      просто позор, никакого желания особого не заметил, еще и второе место прос**ли, вообще слов нет и нервов.

      8
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 мая 2018, 18:33

      Хохлов конечно Динамо тащит, тащит прям за яйца, больше всего страшно за распильное руководство клуба, где каждого второго как минимум посадить, а остальных расстрелять. Если засрут такого тренера и в очередной раз угробят команду, надо будет с пентбольных ружей не по тем стрелять.

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > FanatSerj 13 мая 2018, 21:07

      ****,как ты прав)))

      0
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 13 мая 2018, 18:24

      Локомотив сдал матч Арсеналу,Спартак отдался Динамо,...это что фишка такая играть без желания,?или сил не хватает уже сыграть с такими дохлыми клубами?представляю на что будем смотреть на Чемпионате Мира...........А ЦСКА молодцы!Им и не светило ничего,но благодаря трём молодым человечкам сумели занять 2 место!!))

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 13 мая 2018, 17:21

      Ещё пять туров назад Спартак боролся за первое место и Кубок, а ЦСКА особо ни на что не рассчитывал. И так бездарно всё просрать. Конечно армейцы - молодцы, но это не оправдание для игроков и тренеров. Думаю, воздалось по заслугам. Спартак отправил Динамо в ФНЛ, теперь Динамо отправило Спартак, скорее всего, в Лигу Европы. Будем ждать следующий сезон. Федуну - набраться терпения. А нам всем - продолжать болеть и верить в любимую команду!

      7
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      Рейтинг: +41

      Espn21 13 мая 2018, 17:20

      Kutepov eto igrok otstoi a ne igrok sbornoi,ne ponimayu skolko ego mozno voobsce terpets v Spartake,eto ne ego uroven,nadeyus ego v sleduyuscem sezone v Spartake uze ne uvidem.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 13 мая 2018, 17:11

      Прям бальзам на сердце!
      Многие поклонники Динамо мечтали о таком финале.
      Свершилось. А главное в игре с извечным соперником.
      Тем ценнее победа.
      Рассуждать о том,что было бы,если бы,кабы бы - смысла нет!
      Итак видно ,после того,когда каго надо за дверь выставили - стало налаживаться...
      Для возвращения ,8 место совсем даже неплохо!

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