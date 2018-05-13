РФПЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» и занял третье место

В матче 30-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» уступил «Динамо» – 0:1.

«Спартак» занял третье место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов с квалификационного раунда.

Бело-голубые заняли восьмое место.

Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Луценко, 35 (с пенальти).

«Спартак»: Ребров, Кутепов, Максимович (Фернандо, 68), Мельгарехо, Тимофеев (Комбаров, 76), Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 46), Пашалич, Самедов, Промес, Адриано.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Панченко (Черных, 63), Ташаев, Соу, Тетте (Соснин, 73), Луценко (Марков, 90+2).

Предупреждения: Кутепов, 34; Ребров, 90+5 – Рыков, 8; Козлов, 8; Марков, 90+4.

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