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РФПЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» и занял третье место

13 мая 2018, 15:57
65

В матче 30-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» уступил «Динамо» – 0:1.

«Спартак» занял третье место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов с квалификационного раунда.

Бело-голубые заняли восьмое место.

Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Луценко, 35 (с пенальти).

«Спартак»: Ребров, Кутепов, Максимович (Фернандо, 68), Мельгарехо, Тимофеев (Комбаров, 76), Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 46), Пашалич, Самедов, Промес, Адриано.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Панченко (Черных, 63), Ташаев, Соу, Тетте (Соснин, 73), Луценко (Марков, 90+2).

Предупреждения: Кутепов, 34; Ребров, 90+5 – Рыков, 8; Козлов, 8; Марков, 90+4.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (65)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1526216424
Жалкое, позорное завершение сезона для Спартака. Крайне разочарован.
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BRO_football
1526216591
Динамо! Братья! От лица всех болельщиков ПФК ЦСКА выражаю вам благодарность! Поздравляю вас с красивым окончанием сезона: 40 очков, 10 побед, 10 ничьих, 10 поражений и 29:30 по голам! Мясным надо было ещё один забивать, чтоб 30:30 было! Проигрывать самые важные матчи чемпионата, у Спартака всегда было в крови!
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snaiper1989
1526216771
Ххаххаахахахах свиньи мудаки....
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yarik1_78
1526216903
Свиньи ипаные,лошары позорные!!!!!!!!!!!!!
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кузнецов артем
1526217031
Увидел в этом матче, что Динамо вышло биться в дерби, а Спартак вышел погреться на солнышке. Массимо вчера говорил про важность этого матча, по самоотдаче игроков я этого не увидел, отвратительно было смотреть особенно на концовку матча, такие разрывы между линиями как будто они не против Динамо до этого играли, а против клуба из Европы. Ташаев прекрасный матч, на 90 готов делать рывки вперед и отрабатывать в обороне. Все думают что Спартак слил, а на самом деле Динамо показало хороший матч
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SPACE TRUCKIN
1526217261
обоср.ались по полной....даже намёка на созидание не было...досадно и обидно...никакого характера...все играют как хотят - командной игры нет...
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Cobold
1526217615
Опять пахнуло ХАХАшечкой! Это спартачок опять обделался :))))))))
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Krossmen73
1526217676
Было видно что команда в крайне разобранном состоянии.Игроки играли инертно,без души по накатанной ...Без разгоняющих атаку Фернандо или Глушакова не было никакой созидательной мысли.Плюс фланги были мёртвые.А Динамо успешно рушило все подходы по центру,да ещё впереди сыграло с огоньком.Судья явно пожалел спартачей не назначив второй пенальти,сохранил интригу.Но Спартак так и не воспользовался "подарком"...Не красиво всё вышло и печально...Посмотрим что Массимо придумает в новом сезоне.Работы непочатый край...Надеемся на позитив...Удачи и спасибо за неоднозначный сезон!!!!
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yarik1_78
1526218273
ИПАТЬ,ИПАТЬ,ИПАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
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OfaZavr
1526226468
просто позор, никакого желания особого не заметил, еще и второе место прос**ли, вообще слов нет и нервов.
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