РФПЛ. ЦСКА обыграл «Анжи» и пробился в групповой этап Лиги чемпионов

В матче 30-го тура РФПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» победил «Анжи» – 2:1. Голом и результативной передачей у московского клуба отметился Ахмед Муса.

Московский клуб занял второе место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Муса, 9; 1:1 – Хубулов, 33; 2:1 – Витиньо, 61.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Натхо, 46), В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев (Миланов, 84), Головин, Чалов (Бистрович, 75), Муса, Витиньо.

«Анжи»: Будаков, Армаш, Мусалов, Самараджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников, Маркелов (Полуяхтов, 28), Яковлев (Хамдамов, 66), Поку.

Предупреждения: Набабкин, 32; Головин, 68 – Данченко, 68; Антон, 90.

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