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РФПЛ. ЦСКА обыграл «Анжи» и пробился в групповой этап Лиги чемпионов

13 мая 2018, 15:52
20

В матче 30-го тура РФПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» победил «Анжи» – 2:1. Голом и результативной передачей у московского клуба отметился Ахмед Муса.

Московский клуб занял второе место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Муса, 9; 1:1 – Хубулов, 33; 2:1 – Витиньо, 61.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Натхо, 46), В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев (Миланов, 84), Головин, Чалов (Бистрович, 75), Муса, Витиньо.

«Анжи»: Будаков, Армаш, Мусалов, Самараджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников, Маркелов (Полуяхтов, 28), Яковлев (Хамдамов, 66), Поку.

Предупреждения: Набабкин, 32; Головин, 68 – Данченко, 68; Антон, 90.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Анжи
Комментарии (20)
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war20071
1526216187
ПОЗДРАВЛЯЮ КОНЕЙ С ПРЯМОЙ ПУТЕВКОЙ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ
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gor77
1526216300
Вот и славно!!! Поздравления ЦСКА!!!!!
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DeStar
1526216373
да. концовка огонек, цска все-таки свой сезон провел снова хорошо, даже с таким вот составом, и даже второй, и всего 2 очка до чемпиона.. Поздравляю 3 московские - в лч)
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Муруал
1526216564
Молодцы ЦСКА!Гончаренко умница!Удачи Вам в Лиге Чемпионов!
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shahor
1526216617
До установки памятнику Гончаренко ещё далекова то,но,учитывая,кадровые проблемы команды,итоговый результат просто на заглядение!Мои искренние поздравления всем болелам родного клуба!
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upiter622
1526216692
Заслужили ребята,молодцы!
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Аид666
1526216800
С серебром!!!! В условиях таких трансферов - результат - фантастика!!! Спасибо команде, спасибо тренеру!!! Хороший сезон!
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Shogun
1526216871
Красавцы!!!
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prtcs
1526216960
Молодцы! Заслуженно заняли свое место трудом и хорошей игрой.
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insider_retro
1526217278
Хорошая формулировка - пробились!!!! Учитывая набор проблем этого сезона, - результат почётный и достойный!!!
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