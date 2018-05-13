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    РФПЛ. ЦСКА обыграл «Анжи» и пробился в групповой этап Лиги чемпионов

    В матче 30-го тура РФПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» победил «Анжи» – 2:1. Голом и результативной передачей у московского клуба отметился Ахмед Муса.

    Московский клуб занял второе место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

    Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

    ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Муса, 9; 1:1 – Хубулов, 33; 2:1 – Витиньо, 61.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Натхо, 46), В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев (Миланов, 84), Головин, Чалов (Бистрович, 75), Муса, Витиньо.

    «Анжи»: Будаков, Армаш, Мусалов, Самараджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников, Маркелов (Полуяхтов, 28), Яковлев (Хамдамов, 66), Поку.

    Предупреждения: Набабкин, 32; Головин, 68 – Данченко, 68; Антон, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2018 15:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 мая 2018, 17:34

      Всех поздравляю с серебряными наградами и прямым выходом
      в Лигу чемпионов. Желаю дальнейших побед, удачи и всем здоровья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 13 мая 2018, 17:06

      В очень даже непростой ситуации и короткой скамейкой, второе место и выход в ЛЧ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 мая 2018, 16:23

      Хоть спартачи и плюнули в душу, поздравлю коней с успехом! Заслужили мужики.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 13 мая 2018, 16:20

      У ЦСКА уже как фирменный стиль, на флажке конкурентов обходить! Респект команде, учитывая все проблемы с составом, сезон явно в актив.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 13 мая 2018, 16:14

      Хорошая формулировка - пробились!!!!
      Учитывая набор проблем этого сезона, - результат почётный и достойный!!!

      8
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 13 мая 2018, 16:09

      Молодцы! Заслуженно заняли свое место трудом и хорошей игрой.

      6
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      Рейтинг: +102

      Shogun 13 мая 2018, 16:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Красавцы!!!

      -9
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 мая 2018, 16:06

      С серебром!!!! В условиях таких трансферов - результат - фантастика!!! Спасибо команде, спасибо тренеру!!! Хороший сезон!

      8
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Аид666 13 мая 2018, 22:32

      Гинеру тоже спасибо..

      0
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 13 мая 2018, 16:04

      Заслужили ребята,молодцы!

      9
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      Рейтинг: +1481

      GM 13 мая 2018, 16:04

      УРА! Невзирая на всё, добились почти максимума.

      4
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