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    Глушаков не принимает участия в тренировке «Спартака» накануне матча с «Динамо»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не принимает участия в сегодняшней тренировке команды.

    Напомним, капитан красно-белых не играл в нескольких последних матчах по причине повреждения. В последний раз он появлялся на поле в полуфинальном поединке Кубка России с «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти) 18 апреля.

    Завтра, 13 мая, «Спартак» в заключительном туре РФПЛ примет на «Открытие Арене» «Динамо».

    В нынешнем сезоне Глушаков провел 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Sport24

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    12.05.2018 16:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 мая 2018, 22:40

      ОПГ "Ромашка" разгромлена полностью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 12 мая 2018, 20:54

      Ой, не дай бог запьёт с горя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 12 мая 2018, 20:45

      крепись Дениска!!!
      ничего страшного не произошло....
      хочешь, болей за Египет и тебе воздастся....
      да и вообще, разве может быть главным в жизни игра на ЧМ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 20:44

      Что то с ним творится непонятное.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 12 мая 2018, 18:15

      Когда убегал из Локо в Спартак..., что то подсказывало, что именно так он и закончит..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 мая 2018, 18:03

      Главный специалист по ритуальным услугам оказался за бортом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 мая 2018, 17:40

      Ну всё, обиделся.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 мая 2018, 16:43

      и димасик пусть рестораном своим занимается - хватит народ смешить и соперников радовать.))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2018, 16:40

      совсем расстроился по поводу запаса в сборной

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 12 мая 2018, 16:36

      Правильно в Спартак-2 его, звезда бл9 херова

      2
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