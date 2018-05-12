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  • Глушаков не принимает участия в тренировке «Спартака» накануне матча с «Динамо»

Глушаков не принимает участия в тренировке «Спартака» накануне матча с «Динамо»

12 мая 2018, 16:30
10

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не принимает участия в сегодняшней тренировке команды.

Напомним, капитан красно-белых не играл в нескольких последних матчах по причине повреждения. В последний раз он появлялся на поле в полуфинальном поединке Кубка России с «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти) 18 апреля.

Завтра, 13 мая, «Спартак» в заключительном туре РФПЛ примет на «Открытие Арене» «Динамо».

В нынешнем сезоне Глушаков провел 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Глушаков Денис
Комментарии (10)
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Shogun
1526132175
Правильно в Спартак-2 его, звезда бл9 херова
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Garrincha58
1526132423
совсем расстроился по поводу запаса в сборной
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Боцман59rus
1526132588
и димасик пусть рестораном своим занимается - хватит народ смешить и соперников радовать.))
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Zeff
1526136047
Ну всё, обиделся.
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DOCTOR PENALTY
1526137430
Главный специалист по ритуальным услугам оказался за бортом.
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BarStep
1526138133
Когда убегал из Локо в Спартак..., что то подсказывало, что именно так он и закончит..
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zigbert
1526147042
Что то с ним творится непонятное.
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семёнычев
1526147140
крепись Дениска!!! ничего страшного не произошло.... хочешь, болей за Египет и тебе воздастся.... да и вообще, разве может быть главным в жизни игра на ЧМ?
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victosha
1526147656
Ой, не дай бог запьёт с горя.
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Мары
1526154001
ОПГ "Ромашка" разгромлена полностью.
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