Глушаков не принимает участия в тренировке «Спартака» накануне матча с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не принимает участия в сегодняшней тренировке команды.

Напомним, капитан красно-белых не играл в нескольких последних матчах по причине повреждения. В последний раз он появлялся на поле в полуфинальном поединке Кубка России с «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти) 18 апреля.

Завтра, 13 мая, «Спартак» в заключительном туре РФПЛ примет на «Открытие Арене» «Динамо».

В нынешнем сезоне Глушаков провел 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.