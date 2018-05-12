ЦСКА обеспокоен возможным уходом по окончании сезона Березуцких и Игнашевича

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможный уход из команды по окончании сезона братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Такое развитие событий беспокоит армейцев.

«Конечно, это нас беспокоит. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич много лет верой и правдой защищали цвета клуба.

Всe это время команда достойно выступала, в том числе и благодаря их сплоченности и патриотизму. Достаточно взглянуть на показатель «пропущенные мячи» у нашей команды», – сказал функционер.

Эти три футболиста выступают за ЦСКА более десяти лет.