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  • ЦСКА обеспокоен возможным уходом по окончании сезона Березуцких и Игнашевича

ЦСКА обеспокоен возможным уходом по окончании сезона Березуцких и Игнашевича

12 мая 2018, 09:07
27

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможный уход из команды по окончании сезона братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Такое развитие событий беспокоит армейцев.

«Конечно, это нас беспокоит. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич много лет верой и правдой защищали цвета клуба.

Всe это время команда достойно выступала, в том числе и благодаря их сплоченности и патриотизму. Достаточно взглянуть на показатель «пропущенные мячи» у нашей команды», – сказал функционер.

Эти три футболиста выступают за ЦСКА более десяти лет.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (27)
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VIPded
1526107061
Думайте над заменами, одного беспокойства мало!
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Joko21
1526107284
Еще бы! В мгновение в команде образуется дыра в центре обороны! Только есть один вопрос: "Почему до сих пор ЦСКА не нашел им адекватную замену? Все же прекрасно понимают, что футбольный век Игнашевича и братьев подходит к логическому концу."
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max74
1526112587
Гипс снимают, клиент уезжает !
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Vickont
1526112622
Как-то слишком быстро ребята состарились, а их дети еще не доросли до взрослой команды. Наверно придется еще десяток лет попахать, сначала с понижением зарплаты, потом бесплатно и, в конце концов, сами станут платить за участие)
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belarus-gomel
1526115642
раньше нужно было беспокоиться!!! молодой Васин не дотягивает до уровня "стариков"... а больше не никого от слова ВООБЩЕ
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STAFOR13
1526118758
Гинер за свой карман беспокоиться, за выступления в ЛЧ каждый сезон получал по 20 млн евро, за последние сезона 4 он купил на максимум 3 млн с арендами, + продал Думбия и Ахмеда ещё + млн 30, а денег нет...
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Мары
1526123821
Это действительно будет потерей.Если края более или менее по позициям закрыты, то в центре только Беляев и тот травмирован.
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zigbert
1526130478
Что поделаешь ,их уход уже обозначен.
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deinego77@yandex.ru
1526134875
Это когда нибудь должно произойти они ведь не вечные. Пора бы им замену искать!
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OfaZavr
1526144397
должны быть давно готовы к их уходу и просчитать возможные варианты на этот случай.
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