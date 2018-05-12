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    ЦСКА обеспокоен возможным уходом по окончании сезона Березуцких и Игнашевича

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможный уход из команды по окончании сезона братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Такое развитие событий беспокоит армейцев.

    «Конечно, это нас беспокоит. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич много лет верой и правдой защищали цвета клуба.

    Всe это время команда достойно выступала, в том числе и благодаря их сплоченности и патриотизму. Достаточно взглянуть на показатель «пропущенные мячи» у нашей команды», – сказал функционер.

    Эти три футболиста выступают за ЦСКА более десяти лет.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.05.2018 09:07
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 13 мая 2018, 11:04

      Если бы этот фактор беспокоил,то давно бы начали готовить им смену,как минимум за два-три предыдущих сезона!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:59

      должны быть давно готовы к их уходу и просчитать возможные варианты на этот случай.

      2
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 12 мая 2018, 17:21

      Это когда нибудь должно произойти они ведь не вечные. Пора бы им замену искать!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 16:07

      Что поделаешь ,их уход уже обозначен.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 мая 2018, 14:17

      Это действительно будет потерей.Если края более или менее по позициям закрыты, то в центре только Беляев и тот травмирован.

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 12 мая 2018, 12:52

      Гинер за свой карман беспокоиться, за выступления в ЛЧ каждый сезон получал по 20 млн евро, за последние сезона 4 он купил на максимум 3 млн с арендами, + продал Думбия и Ахмеда ещё + млн 30, а денег нет...

      3
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      ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > STAFOR13 12 мая 2018, 16:28

      Ты про стадион забыл.,,,,,

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > _Kesh_Suntar_ 12 мая 2018, 16:51

      это понятно, но ЦСКА нормально зарабатывал, + билеты со стадиона приносили доход какой то (ещё и продажа названия стадиона), Гинер просто уже отбивает деньги вложенные в клуб с начала его правления, но щас у него вариантов не много будет, либо ЦСКА будет играть без лидеров полузащиты и защитников и будет в середине таблицы...либо он выделит млн 5 евро и купит пару защитников центральных, того же Семёнова, Анхеля их Ахмата, Беляева из Арсенала, вариантов много даже у нас внутри чемпионата и ценник не будет адекватный, надеюсь Гинер не такой жлоб...

      2
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 12 мая 2018, 12:43

      Да конечно, но об этом надо было начать думать лет 5 назад.

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 мая 2018, 12:24

      Повышение пенсионного возраста даже не помогло)

      3
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 12 мая 2018, 12:18

      - Бабаев, а Вы только сегодня поняли, что с каждым сезоном Березуцкие и Игнашевич не становятся моложе, это очевидно даже школьнику! Надо было давно готовить достойную замену ветеранам, что сейчас не "беспокоиться"!, и это - болезненный момент не только в ЦСКА...отсюда и проблемы в сборной. Не можете сами - то хотя бы перенимайте опыт у топовых европейских федераций!, а то у вас сплошные "беспокойства", давно пора уже к реальным делам переходить!

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 12 мая 2018, 12:00

      раньше нужно было беспокоиться!!!

      молодой Васин не дотягивает до уровня "стариков"... а больше не никого от слова ВООБЩЕ

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