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    Арустамян: «Минимум два россиянина перейдут в «Спартак» летом»

    Журналист Нобель Арустамян рассказал о планах «Спартака» на летнюю трансферную кампанию.

    «После окончания сезона состоится совет директоров «Спартака», буквально через пару дней после матча с «Динамо».

    Главный вопрос – сумеет ли команда напрямую пробиться в Лигу чемпионов или нет. От этого зависит бюджет «Спартака» на летнюю трансферную кампанию.

    Понятно, что «Спартак» будет искать российских футболистов. Клуб хочет обновить и освежить команду. Минимум два игрока с российским паспортом команду пополнят. Разброс большой: начиная от Емельянова из «Урала» и заканчивая мечтой забрать Ташаева из «Динамо». Приоритет – молодые футболисты, способные команду обновить и освежить.

    «Спартак» очень активен на европейском рынке. Скауты уже несколько месяцев смотрят игроков в Европе.

    Главная позиция усиления в обороне – это центральный защитник. Я не верю в разговоры, что «Спартак» выкупает Максимовича. Насколько мне известно, игрок сильно разочаровал руководство и тренерский штаб. Будет поиск другого защитника высокого уровня в Европе», – сказал Арустамян.

    Источник: YouTube

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    12.05.2018 01:16
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:37

      хорошо бы конечно, но Нобелю не очень вериться, подождем и посмотрим как что будет.

      1
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 12 мая 2018, 15:52

      да составчик освежить надо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 мая 2018, 14:11

      надо вопрос Федуну задать СКОЛЬКО ОТСТЕГНЁШЬ НА ТРАНСФЕРА В КОНЦЕ ТО КОНЦОВ сколько можно мелочёвкой заниматься

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 12 мая 2018, 10:42

      Что опять это мусолить, в очередной раз! Будем посмотреть, к началу сезона!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 12 мая 2018, 10:15

      Парадокс какой то, Массимо приходил как тренер по защите, а в итоге вышло, как будто тренер нападения))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 мая 2018, 09:59

      "Журналист Нобель Арустамян рассказал о своих фантазиях на тему: "Планы «Спартака» на летнюю трансферную кампанию".

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      gandyv 12 мая 2018, 09:37

      Трансферная политика Спартака давно вызывает беспокойство.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 08:53

      Во многом будет зависеть ,какое место займет Спартак?

      6
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      ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > zigbert 12 мая 2018, 09:05

      ...я бы сказал, не во многом, а полностью

      3
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 12 мая 2018, 08:43

      С такой защитой в ЛЧ нечего делать, нужны защитники

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Pilottt 12 мая 2018, 09:05

      ...причем, все четыре

      2
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 12 мая 2018, 08:00

      зачем трансферы когда есть Спартак-2? другой вопрос зачем нужен Гунько когда есть трансферная политика? наверное для того что бы Гунько прекрасно себя чувствовал на работе? не работа а СИНЕКУРА!!! видимо ВЕСЬ Спартак заинтересован что бы этот "тренер" "вывел" Спартак-2 в ПФЛ? НИ одного игрока не подготовив для основной команды, даже больше те игроки которые подводились к основе главной команды, при Бушманове, пропали, в чем большая "заслуга" Гунько.

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > юрий николаевич 12 мая 2018, 09:04

      ....конечно, гунько - тот еще тренеришко, но думаю, не стоит все валить на гунько....там таких гунько в тренерском штабе хватает...за такой срок могли бы и имеющихся защитников поднатаскать

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