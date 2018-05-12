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  • Арустамян: «Минимум два россиянина перейдут в «Спартак» летом»

Арустамян: «Минимум два россиянина перейдут в «Спартак» летом»

12 мая 2018, 01:16
21

Журналист Нобель Арустамян рассказал о планах «Спартака» на летнюю трансферную кампанию.

«После окончания сезона состоится совет директоров «Спартака», буквально через пару дней после матча с «Динамо».

Главный вопрос – сумеет ли команда напрямую пробиться в Лигу чемпионов или нет. От этого зависит бюджет «Спартака» на летнюю трансферную кампанию.

Понятно, что «Спартак» будет искать российских футболистов. Клуб хочет обновить и освежить команду. Минимум два игрока с российским паспортом команду пополнят. Разброс большой: начиная от Емельянова из «Урала» и заканчивая мечтой забрать Ташаева из «Динамо». Приоритет – молодые футболисты, способные команду обновить и освежить.

«Спартак» очень активен на европейском рынке. Скауты уже несколько месяцев смотрят игроков в Европе.

Главная позиция усиления в обороне – это центральный защитник. Я не верю в разговоры, что «Спартак» выкупает Максимовича. Насколько мне известно, игрок сильно разочаровал руководство и тренерский штаб. Будет поиск другого защитника высокого уровня в Европе», – сказал Арустамян.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Арустамян Нобель
Комментарии (21)
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GeorgeXIII
1526082876
Вперёд Спартак!!!!!
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Мары
1526087498
Ташаев уже фактически наш. Так что с пополнением ,Спартак!
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dendiesel
1526096420
Трансферная политика у Спартака бестолковая!!!
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serppion
1526097152
Про трансферную политику хочу сказать: "Послушай совет директоров Спартака и сделай наоборот". Хуже точно не будет, потому как нет никакой политики.
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юрий николаевич
1526101241
зачем трансферы когда есть Спартак-2? другой вопрос зачем нужен Гунько когда есть трансферная политика? наверное для того что бы Гунько прекрасно себя чувствовал на работе? не работа а СИНЕКУРА!!! видимо ВЕСЬ Спартак заинтересован что бы этот "тренер" "вывел" Спартак-2 в ПФЛ? НИ одного игрока не подготовив для основной команды, даже больше те игроки которые подводились к основе главной команды, при Бушманове, пропали, в чем большая "заслуга" Гунько.
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zigbert
1526104414
Во многом будет зависеть ,какое место займет Спартак?
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Eddyson
1526108365
"Журналист Нобель Арустамян рассказал о своих фантазиях на тему: "Планы «Спартака» на летнюю трансферную кампанию".
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Полная Канистра
1526123489
надо вопрос Федуну задать СКОЛЬКО ОТСТЕГНЁШЬ НА ТРАНСФЕРА В КОНЦЕ ТО КОНЦОВ сколько можно мелочёвкой заниматься
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Аэратор
1526129551
да составчик освежить надо.
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OfaZavr
1526143047
хорошо бы конечно, но Нобелю не очень вериться, подождем и посмотрим как что будет.
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