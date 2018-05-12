Арустамян: «Минимум два россиянина перейдут в «Спартак» летом»

Журналист Нобель Арустамян рассказал о планах «Спартака» на летнюю трансферную кампанию.

«После окончания сезона состоится совет директоров «Спартака», буквально через пару дней после матча с «Динамо».

Главный вопрос – сумеет ли команда напрямую пробиться в Лигу чемпионов или нет. От этого зависит бюджет «Спартака» на летнюю трансферную кампанию.

Понятно, что «Спартак» будет искать российских футболистов. Клуб хочет обновить и освежить команду. Минимум два игрока с российским паспортом команду пополнят. Разброс большой: начиная от Емельянова из «Урала» и заканчивая мечтой забрать Ташаева из «Динамо». Приоритет – молодые футболисты, способные команду обновить и освежить.

«Спартак» очень активен на европейском рынке. Скауты уже несколько месяцев смотрят игроков в Европе.

Главная позиция усиления в обороне – это центральный защитник. Я не верю в разговоры, что «Спартак» выкупает Максимовича. Насколько мне известно, игрок сильно разочаровал руководство и тренерский штаб. Будет поиск другого защитника высокого уровня в Европе», – сказал Арустамян.