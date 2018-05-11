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  • Червиченко: «На ЧМ сборной ничего не светит. Пусть лучше молодежь сейчас обобьется, а не стоячие пенсионеры»

Червиченко: «На ЧМ сборной ничего не светит. Пусть лучше молодежь сейчас обобьется, а не стоячие пенсионеры»

11 мая 2018, 17:49
9

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что приглашение молодых игроков в расширенный состав сборной России для подготовки к домашнему чемпионату мира является правильным шагом. По его мнению, это даст им возможность пройти обкатку и показать результат на уже следующем мундиале.

«Глушакова и Комбарова в основном списке нет заслуженно. Габулова, видимо, по какие-то национальным признакам вызвали. Для атмосферы в команде Акинфеева достаточно. Есть Беленов и Нигматуллин, полно ребят, которых можно вызвать вместо травмированного Селихова. Они, на мой взгляд, лучше, чем Габулов. Тем более он на той неделе в важном матче напускал пару важных плюшек.

Хорошо, что дают шанс молодым ребятам. Перспектив на домашнем чемпионате мира у нас нет, пусть лучше молодые ребята обобьются сейчас и на следующем чемпионате мира покажут результат. Это лучше, чем стоячие пенсионеры.

Возвращение Дзюбы заслужено. Человек зажал зубы и показал, что его не по футбольным критериям сплавили из питерской команды», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Червиченко Андрей
Комментарии (9)
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upiter622
1526050573
Возвращение Дзюбы заслужено. Человек зажал зубы и показал, что его не по футбольным критериям сплавили из питерской команды», – сказал Червиченко. Чем же он заслужил?Тем что своей деревянной ногой затолкал мяч?******,вы каким местом смотрите футбол?
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Волховский
1526056496
Играть должны сильнейшие. Станислав Саламыч в паспорт не смотрит. И правильно.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1526057750
....васся, как бы я ни не любил (а я таки его не люблю) червя, здесь он во многом прав...но и не согласен тоже! габулова лысый гоблин берет только для раздевалки (если надо, кого то пресанет, на счетчик поставит, опустит на корты и ...ть заставит)....понятное дело, что габулов в рамке стоять не будет....молодежи в команде тоже достаточно (конечно не хватает травмированных)...упрекнуть гоблина не в чем...по крайней мере - пока
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1526058533
Конечно лучше молодым оббиться сейчас - второго ЧМ у них в карьере скорее всего просто не будет.
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САДЫЧОК
1526058703
....может он и был бы прав ЕСЛИ бы говорил это 2 года назад на отборе и чемпионате Европы....а так получается болтовня !
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koli4ka
1526059044
Саламыч!!!Ну кто только сегодня тебе добрых слов не говорил??? НИКЫТО!!!!
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anri1703
1526275885
молодежь надо было еще с евро начинать брать чтобы уже хоть кто то к чм стал игроком основы итог евро все равно один и тот же
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