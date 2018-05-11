Червиченко: «На ЧМ сборной ничего не светит. Пусть лучше молодежь сейчас обобьется, а не стоячие пенсионеры»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что приглашение молодых игроков в расширенный состав сборной России для подготовки к домашнему чемпионату мира является правильным шагом. По его мнению, это даст им возможность пройти обкатку и показать результат на уже следующем мундиале.

«Глушакова и Комбарова в основном списке нет заслуженно. Габулова, видимо, по какие-то национальным признакам вызвали. Для атмосферы в команде Акинфеева достаточно. Есть Беленов и Нигматуллин, полно ребят, которых можно вызвать вместо травмированного Селихова. Они, на мой взгляд, лучше, чем Габулов. Тем более он на той неделе в важном матче напускал пару важных плюшек.

Хорошо, что дают шанс молодым ребятам. Перспектив на домашнем чемпионате мира у нас нет, пусть лучше молодые ребята обобьются сейчас и на следующем чемпионате мира покажут результат. Это лучше, чем стоячие пенсионеры.

Возвращение Дзюбы заслужено. Человек зажал зубы и показал, что его не по футбольным критериям сплавили из питерской команды», – сказал Червиченко.