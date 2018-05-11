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    Червиченко: «На ЧМ сборной ничего не светит. Пусть лучше молодежь сейчас обобьется, а не стоячие пенсионеры»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что приглашение молодых игроков в расширенный состав сборной России для подготовки к домашнему чемпионату мира является правильным шагом. По его мнению, это даст им возможность пройти обкатку и показать результат на уже следующем мундиале.

    «Глушакова и Комбарова в основном списке нет заслуженно. Габулова, видимо, по какие-то национальным признакам вызвали. Для атмосферы в команде Акинфеева достаточно. Есть Беленов и Нигматуллин, полно ребят, которых можно вызвать вместо травмированного Селихова. Они, на мой взгляд, лучше, чем Габулов. Тем более он на той неделе в важном матче напускал пару важных плюшек.

    Хорошо, что дают шанс молодым ребятам. Перспектив на домашнем чемпионате мира у нас нет, пусть лучше молодые ребята обобьются сейчас и на следующем чемпионате мира покажут результат. Это лучше, чем стоячие пенсионеры.

    Возвращение Дзюбы заслужено. Человек зажал зубы и показал, что его не по футбольным критериям сплавили из питерской команды», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2018 17:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 мая 2018, 08:31

      молодежь надо было еще с евро начинать брать чтобы уже хоть кто то к чм стал игроком основы итог евро все равно один и тот же

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 мая 2018, 20:17

      Саламыч!!!Ну кто только сегодня тебе добрых слов не говорил??? НИКЫТО!!!!

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 мая 2018, 20:11

      ....может он и был бы прав ЕСЛИ бы говорил это 2 года назад на отборе и чемпионате Европы....а так получается болтовня !

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 11 мая 2018, 20:08

      Конечно лучше молодым оббиться сейчас - второго ЧМ у них в карьере скорее всего просто не будет.

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 11 мая 2018, 19:55

      ....васся, как бы я ни не любил (а я таки его не люблю) червя, здесь он во многом прав...но и не согласен тоже! габулова лысый гоблин берет только для раздевалки (если надо, кого то пресанет, на счетчик поставит, опустит на корты и ...ть заставит)....понятное дело, что габулов в рамке стоять не будет....молодежи в команде тоже достаточно (конечно не хватает травмированных)...упрекнуть гоблина не в чем...по крайней мере - пока

      2
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      Рейтинг: +169

      Волховский 11 мая 2018, 19:34

      Играть должны сильнейшие. Станислав Саламыч в паспорт не смотрит. И правильно.

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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > Волховский 11 мая 2018, 19:43

      Он (Станислав Саламыч) вообще не понятно куда смотрит.........то ли в рога барану, то ли в его задницу...... и как результат бееееееееееееее

      1
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 11 мая 2018, 17:56

      Возвращение Дзюбы заслужено. Человек зажал зубы и показал, что его не по футбольным критериям сплавили из питерской команды», – сказал Червиченко.
      Чем же он заслужил?Тем что своей деревянной ногой затолкал мяч?******,вы каким местом смотрите футбол?

      2
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      Рейтинг: +1741

      max74 > upiter622 11 мая 2018, 19:02

      Он его не смотрит вообще, он новости на бомбардире читает

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