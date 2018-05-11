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  • Черчесов: «Задача сборной на ЧМ? Для начала выйти из группы»

Черчесов: «Задача сборной на ЧМ? Для начала выйти из группы»

11 мая 2018, 15:58
31

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, какие задачи будут стоять перед национальной командой на домашнем чемпионате мира. По словам специалиста, для начала это будет выход из группы.

– Какой результат на ЧМ сочтете как хороший? Какой – как приемлемый?

– Недавно читал интервью своего коллеги, он сказал, что это тот самый вопрос, на который не то чтобы невозможно ответить, но... Есть барьерный бег. Если барьерист думает о последнем барьере, он обязательно споткнется на первом. И есть такой вид спорта, как тяжелая атлетика. Сначала нужно брать начальный вес. Вот для нас первый барьер и начальный вес – это групповой этап.

Если не ошибаюсь, то из группы на чемпионате мира наша команда никогда не выходила. Давайте думать шаг за шагом. В групповом турнире есть три барьера: Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Если после жеребьевки все кричали «ура-ура», то теперь, наоборот, вы спрашиваете, кто будет держать Салаха. Его многие не могут удержать. А наша задача – подготовиться так, чтобы удержать.

– И все-таки, какова амбициозная задача?

– Подскажите мне, что ответить. Я за вами повторю.

– Полуфинал, например.

– (Пауза). Вы же не в первый день в футболе. А задаете вопросы, как простой болельщик. Мой принцип – спокойно делать свое дело. С разговорами и болтовней никто никогда титулы не брал.

Напомним, россияне сыграют на мундиале в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (31)
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Mario84
1526043784
Для начала выйти из раздевалки!
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серега кашин
1526043865
задача по быстрому вылететь и ехать на какие-нибудь мальдивы отдыхать
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Полная Канистра
1526044546
для начала надо сделать сборную а потом мечтать о выходе из группы а ваше ехидство просто убивает много умничаете товарищ чечесов
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Аэратор
1526045316
Есть барьерный бег, тяжелая атлетика, а есть **** футбол, где вы тов. тренер полный неадекват.
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hevbn 28
1526045332
Всё в принципе правильно говорит Станислав Саламович , только вот возникает вопрос как будем выходить из группы, за последние лет шесть наша сборная показывала хороший футбол два ,три раза ( я уж не говорю про большие турниры) с такой игрой как в последние время мы не только можем не выиграть у Египта и Уругвая, но и с Аравийцами могут быть большие проблемы, если качественно не прибавить в игре , а откуда взяться этому прибавлению пока не очень понятно, разве что надежда на Дзюбу.
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Виктор12
1526046247
Желаем Станиславу Черчесову больших успехов в подготовке сборной к чемпионату Мира по футболу! Поменьше физики и побольше ТАКТИКИ! Отработка тактики на поле уже несёт в себе элементы физики. Не делайте ошибок и НЕ НАГРУЖАЙТЕ игроков физикой! Это путь к ПРОВАЛУ! Все силы на восстановление и щадящие нагрузки при тактических занятиях! Всё должно быть в меру и с учётом конца сезона, когда игроки физически и психологически УСТАЛИ! Упор надо делать на тактические занятия на поле с отработкой всех элементов игры, отработка стандартов, выбор позиции, контроль линии офсайда, удары по воротам с разных дистанций и другие элементы. Их много всех не перечислишь. Помните, что на вас смотрит вся Россия. Вы должны выступить успешно и порадовать болельщиков. Желаем!
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insider_retro
1526047621
Ну, что, - начальные цели скромно обозначены...
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upiter622
1526049048
ЧТО САМОЕ ОБИДНОЕ,ЧТО ПОСЛЕ ПРОВАЛА НИКТО НЕ ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ!!!
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OfaZavr
1526053985
и все то бы ему шуточки шутить, конечно зарплата огромная идет и если что пойдет не так просто свалит потом да и все.
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Axe111
1526057835
Гол хотя бы забейте.Какой выход из группы
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