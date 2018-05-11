Черчесов: «Задача сборной на ЧМ? Для начала выйти из группы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, какие задачи будут стоять перед национальной командой на домашнем чемпионате мира. По словам специалиста, для начала это будет выход из группы.

– Какой результат на ЧМ сочтете как хороший? Какой – как приемлемый?

– Недавно читал интервью своего коллеги, он сказал, что это тот самый вопрос, на который не то чтобы невозможно ответить, но... Есть барьерный бег. Если барьерист думает о последнем барьере, он обязательно споткнется на первом. И есть такой вид спорта, как тяжелая атлетика. Сначала нужно брать начальный вес. Вот для нас первый барьер и начальный вес – это групповой этап.

Если не ошибаюсь, то из группы на чемпионате мира наша команда никогда не выходила. Давайте думать шаг за шагом. В групповом турнире есть три барьера: Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Если после жеребьевки все кричали «ура-ура», то теперь, наоборот, вы спрашиваете, кто будет держать Салаха. Его многие не могут удержать. А наша задача – подготовиться так, чтобы удержать.

– И все-таки, какова амбициозная задача?

– Подскажите мне, что ответить. Я за вами повторю.

– Полуфинал, например.

– (Пауза). Вы же не в первый день в футболе. А задаете вопросы, как простой болельщик. Мой принцип – спокойно делать свое дело. С разговорами и болтовней никто никогда титулы не брал.

Напомним, россияне сыграют на мундиале в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.