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    Черчесов: «Задача сборной на ЧМ? Для начала выйти из группы»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, какие задачи будут стоять перед национальной командой на домашнем чемпионате мира. По словам специалиста, для начала это будет выход из группы.

    – Какой результат на ЧМ сочтете как хороший? Какой – как приемлемый?

    – Недавно читал интервью своего коллеги, он сказал, что это тот самый вопрос, на который не то чтобы невозможно ответить, но... Есть барьерный бег. Если барьерист думает о последнем барьере, он обязательно споткнется на первом. И есть такой вид спорта, как тяжелая атлетика. Сначала нужно брать начальный вес. Вот для нас первый барьер и начальный вес – это групповой этап.

    Если не ошибаюсь, то из группы на чемпионате мира наша команда никогда не выходила. Давайте думать шаг за шагом. В групповом турнире есть три барьера: Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Если после жеребьевки все кричали «ура-ура», то теперь, наоборот, вы спрашиваете, кто будет держать Салаха. Его многие не могут удержать. А наша задача – подготовиться так, чтобы удержать.

    – И все-таки, какова амбициозная задача?

    – Подскажите мне, что ответить. Я за вами повторю.

    – Полуфинал, например.

    – (Пауза). Вы же не в первый день в футболе. А задаете вопросы, как простой болельщик. Мой принцип – спокойно делать свое дело. С разговорами и болтовней никто никогда титулы не брал.

    Напомним, россияне сыграют на мундиале в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2018 15:58
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 12 мая 2018, 10:20

      Где ,,начало,, того ,,конца,,
      Которым кончается ,,начало,, ?
      Ответь ,дружище, Стас?

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 мая 2018, 05:45

      Один раз-не черчесов стас=) ))

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 20:31

      Будем болеть за ЭТУ сборную - другой у нас нет.

      1
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      Рейтинг: +520

      Boozman > zigbert 11 мая 2018, 21:35

      С этой сборной уже после Марибора всё было понятно

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 11 мая 2018, 19:57

      Гол хотя бы забейте.Какой выход из группы

      4
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      ...
      Рейтинг: +520

      Boozman > Axe111 11 мая 2018, 21:36

      В точку. А уж хотя бы одна победа в группе уже достижением будет

      0
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Axe111 12 мая 2018, 06:28

      Я тоже думаю, затолкать хотя бы гол - программа максимум Стасика. Поэтому он так немногословен.

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 11 мая 2018, 19:55

      из группы этот состав не выйдет!!!!

      прос...али домашний ЧМ вчистую!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +520

      Boozman > belarus-gomel 11 мая 2018, 21:37

      Это было ясно уже давно

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 18:53

      и все то бы ему шуточки шутить, конечно зарплата огромная идет и если что пойдет не так просто свалит потом да и все.

      6
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 11 мая 2018, 18:50

      Похоже для начала и для конца задача одна
      Видна.

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 11 мая 2018, 18:09

      Ты думай лучше , как свалить из России...

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 мая 2018, 18:05

      Главная задача, что бы ты свалил наконец!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 11 мая 2018, 17:30

      ЧТО САМОЕ ОБИДНОЕ,ЧТО ПОСЛЕ ПРОВАЛА НИКТО НЕ ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ!!!

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