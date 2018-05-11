«Атлетико» рассматривает Виллиана на замену Гризманну

«Атлетико» заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Виллиана.

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет использовать бразильца на левом фланге атаки, который будет ослаблен после ожидаемого ухода нападающего Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что на 29-летнего футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Виллиан принял участие в 53 матчах, записав на свой счет 13 голов и 12 результативных передач. Портал Transfremarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.