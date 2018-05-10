Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может перейти в «Рому». Football Italia со ссылкой на Mediaset сообщает, что агент игрока Мино Райола ведет переговоры с римским клубом. Игрок готов к возвращению в итальянский чемпионат.

Балотелли ожидает, что его зарплата составит около 5 миллионов евро в год. Контракт с «Ниццей» истекает летом этого года.

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл в 36 матчах и забил 24 гола.

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